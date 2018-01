Naznačovat Britům, že kdyby zařadili brexitovou zpátečku, budou jistě všemi na starém kontinentu přivítáni zpět do Evropské unie, je jistě milé, přátelské a zdvořilé. A je dobře, že to teď kdekdo říká, naposledy francouzský prezident Emmanuel Macron včera, když přijel na návštěvu za premiérkou Theresou Mayovou. Dává se tím najevo, že se dosud nestalo nic tak fatálního či zlého, aby na vše nemohlo být rázem zapomenuto. Leč každý, kdo se zajímá o britskou politiku, ví, že je ta zpátečka spíš z říše politických snů. Referendum o vystoupení z EU, konané v červnu 2016, dopadlo jednoznačně. Bylo by navýsost trapné snažit se nějakou fintou z toho vyvléknout, či dokonce uspořádat referendum nové. Bylo by to výsměchem demokracii.

Celá myšlenka ovšem zarámovala včerejší Macronovo setkání s Mayovou, při němž se jen málokdo vracel k nepříjemné realitě − tedy k tomu, že se rozvodové rozhovory táhnou a stále chybí shoda na spoustě věcí, například ohledně práv evropských občanů žijících trvale na britských ostrovech. Macron a Mayová to pohodlně nechali na vyjednávačích a soustředili se na předem dojednané věci zejména ohledně přístavu Calais, kam míří mnozí Afričané poté, co se přeplaví přes Středozemní moře. Odtud chtějí do Británie, s níž spojují své sny.

Londýnská vláda se zavázala vyčlenit 44 milionů liber na výstavbu plotů, instalaci kamer a vůbec posílení bezpečnosti, aby francouzské úřady mohly situaci zvládat už u sebe. Což se jim, respektive Evropské unii, nutno dodat, daří i tak. V roce 2015 dorazilo do Calais na 80 tisíc uprchlíků a migrantů. Loni jich bylo 30 tisíc. Ohromná suma, kterou Mayová přislíbila, je tedy chápána jako cena za to, že Británie vlastně nemusí problém řešit.

Londýn dále pošle tři vrtulníky jako výpomoc Francouzům při jejich tažení proti islamistům v Mali. A podpořil nápad francouzského prezidenta, aby se Evropa postavila vojensky na nohy − což před pár dny udělali také němečtí křesťanští a sociální demokraté, tedy strany, které se chystají vytvořit novou spolkovou vládu. Kontext téhle potřeby po vojenské spolupráci není těžké uhádnout. Je daný tím, jak Donald Trump setrvale zpochybňuje zásadu NATO, že útok na jednoho je útokem na všechny.

Mayová to jistě schytá u svých euroskeptických straníků za těch 44 milionů liber. Macron sice Brity potěšil, když oznámil, že Francie poprvé po 950 letech propůjčí do ciziny, tedy do Británie, slavnou, nesmírně vzácnou tapiserii z Bayeux, znázorňující dobytí Anglie normanským vojskem v roce 1066, euroskeptiky tahle vlna vstřícností ale jistě neobměkčí.

