Přes zasněžená pole a louky směrem k Blatné se vinou cesty, kolem kterých jsou rozesety vesnice s kulinářskými jmény − Paštiky, Uzenice a Uzeničky. Leží tu i Chobot. Jedna z nejmenších obcí v Jihočeském kraji má jen 47 obyvatel a jedno čerstvé prvenství: nejvíce voličů Miloše Zemana z celého Česka. V prvním kole prezidentské volby tu získal od občanů 84 procent hlasů.

Přestože od hlavního tahu Praha−Strakonice je to ani ne půl hodina cesty, tady jako by se zastavil čas. Na návsi je v poledne prázdno. Jen několika chalupám se kouří z komína. Z malého domku poblíž opravené kapličky chvátá bodrý chlapík. Říká, že se jmenuje Standa, a omlouvá se − musí autem do Blatné, odkud mu jede autobus. "Jestli chcete vědět, koho jsem volil, tak Miloše Zemana. Proč? Protože má prořízlou hubu," odpovídá hbitě. Jako by už dopředu věděl, čeho by se další otázka týkala.

Zeman rozumí obyčejným lidem

Z 41 voličů přišlo v Chobotu k volební urně 31, pro Zemana hlasovalo 26 z nich. Michal Horáček získal dva a Marek Hilšer, Pavel Fischer a Jiří Drahoš po jednom hlase. Podobně velkou procentuální podporu nicméně měla současná hlava státu i v Chomli a Lhotce u Radnic na Rokycansku. Ani jedna obec se ale nepřiblížila minulým volbám na Hrad, kdy se do role zemanovské bašty nakonec pasovala Proseč na Vysočině s více než 98 procenty.

Související Fotogalerie Chobot volí Zemana, blízké Hajany zase Drahoše

Starosta Chobotu Josef Kadlec přijímá návštěvy u stolu ve svém obývacím pokoji. Na obecním úřadě je jen jedna místnost a muselo by se tam zatopit. "Tady je hodně starších voličů a ti znají hlavně Zemana. Já sám si z dalších kandidátů pamatuji Mirka Topolánka, ale tomu bych hlas nedal, protože je to syčák," vysvětluje dvaasedmdesátiletý starosta. Je mnohaletým členem KSČM, ale kandidoval jako nezávislý. Vesnici vede už od roku 1990, předtím byl předsedou MNV.

Při organizaci voleb starostovi pomáhala a zapisovala Anna Kubátová. "O Chobotě nikdo nevěděl a najednou se tu dveře netrhnou. Všichni se ptají, proč jsme volili Zemana," diví se. Na současném prezidentovi oceňuje lidskost, říká prý věci tak, jak si myslí. "Všechno zpaměti a je sečtělý. No, když se nad tím ale trochu zamyslím, tak třeba ten pan Drahoš mluvil taky docela dobře, ale to až po volbě. Předtím to bylo horší. Přišlo mi, jako by nemluvil za sebe," dodává Kadlecová.

Po volbách chce Zemanovi napsat dopis, aby se do vsi přijel podívat. Je přesvědčena, že mu příští týden dají hlasy i ti, kdo volili Horáčka a Fischera. Připouští, že na Zemanovi je vidět stáří a únava. "Pořád mu to ale myslí a určitě to nedělá pro peníze," věří Kubátová. Na dotaz, zda Drahoš kandiduje pro peníze, ona i starosta odpovídají, že nevědí. "Určitě ale nemá zkušenost s politikou," shodují se.

Obyvatelům Chobotu, pojmenovaného zřejmě podle zátoky nedalekého rybníka Labuť, se nežije špatně, míní starosta. Mohli by se mít ale lépe. Ve sněmovních volbách tu vyhrálo hnutí ANO, z ostatních stran dostali hlasy nejvíce sociální demokraté a komunisté. Nezaměstnanost tu není, mají opravené hřiště i silnici. Většina rodin má dvě auta, autobus moc nevyužívají. Jet s ním do města je spíš vyhlídková jízda po okolních vesnicích, a navíc lístek vyjde skoro na 30 korun, popisuje starosta.

Traktor naproti kapličce opravuje zemědělec Josef. "Pan Zeman je osoba vcelku prostá. Já vím, že dobře nereprezentuje, ale když na to nahlížíme my obyčejní lidé, tak to pěkně řekne všechno z plných plic." Líbí se mu i Zemanovy sympatie k Východu. Přestože je mu dvaačtyřicet let, vzpomíná na socialismus, všechno prý bylo snazší.

Hajanské hlasy pro akademika

Chobotští dobrovolní hasiči se každé léto potkávají na závodech se svými kolegy z deset kilometrů vzdálených Hajan. Tam dopadly volby jinak. Větší hlas tu mají pravicoví voliči, snad i kvůli tomu, že několik rodin má historicky špatnou zkušenost a v 50. letech byly násilně vystěhovány. Především je ale většina z nich mladšího věku. Nejvíce hlasů dali Drahošovi: 38,35 procenta. Naopak Zeman získal 23,28 procenta. V okolí Blatné jsou Hajany, kde sídlí známá výrobna polštářů a peřin, s několika obcemi v menšině, podobně, jako je tomu v celém Jihočeském kraji.

Sedmačtyřicetiletá Eva Stulíková žije v Hajanech od dětství. Volila Drahoše. Oslovil ji vzdělaností, vystupováním i dobrým vedením Akademie věd. Zeman je pro ni nepřijatelný. "Myslím, že na tom není zdravotně dobře a bylo by mu líp, kdyby byl v ústraní a pustil tam někoho jiného," míní. Bývalého šéfa Akademie věd vnímá jako silnějšího kandidáta.

Její o rok starší sestra Jitka Venclová, která je ředitelkou malotřídky ve Lnářích, ale dala hlas Topolánkovi. Přišel jí radikálnější a otevřenější. Pokud však půjde příští týden volit, vybere si akademika.

Sestry se shodují, že výběr kandidátů koresponduje s jejich pravicovým myšlením, i ve sněmovních volbách volily TOP 09 a STAN. Bojí se, že lidé podlehnou dezinformacím na internetu, kde se píše, že Drahoš přivede migranty a hned zavede euro. "Lidi si to převracejí podle svého. Někdo i říká, že má německou manželku. Pletou si to se Schwarzenbergem," dodává Stulíková.

Stmívá se. V podkroví místní hospody, kde sídlí obecní úřad, listuje místostarostka Zdeňka Jestřábová ve volebních výsledcích. Hlas dala Hilšerovi. "Je mladý, hezký a ztotožnila jsem se s mnoha jeho názory, hlavně na školství." Zajímala se o programy kandidátů, ale nakonec volila srdcem. Dnes neví, komu dá hlas. "Pan profesor Drahoš není úplně můj šálek kávy. Pan Zeman taky ne, ale pro mě je větší politickou autoritou."