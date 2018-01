Peníze velkých amerických korporací se začínají vracet domů. Společnost Apple jako jedna z prvních oznámila, že využije nových daňových pravidel a jednorázově zdaní své zisky vygenerované v zahraničí. Dosud se globálně působící firmy převodu zisků do USA vyhýbaly kvůli vysoké daňové sazbě.

Federálnímu rozpočtu to jen v případě výrobce chytrých telefonů iPhone vynese 38 miliard dolarů. "Tak vysoký odvod bude největší svého druhu v historii," uvedla kalifornská společnost v tiskovém prohlášení. Miliardové částky by měly zaplatit i další firmy, včetně Microsoftu, IBM či General Electric. Konkrétní částky pravděpodobně firmy zveřejní v nejbližších týdnech společně s výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí roku 2017.

Situaci významně změnila daňová reforma, která byla schválena na konci minulého roku. Před reformou, kterou prosadila vláda prezidenta Donalda Trumpa, podniky v případě repatriace zahraničních zisků do USA musely zaplatit 35procentní federální daň. Nyní mají možnost své dosud nahromaděné zisky zdanit jednorázově sazbou ve výši 15,5 procenta v případě hotovosti a likvidních aktiv (jako jsou cenné papíry) a sazbou osm procent u nelikvidních aktiv typu pozemků či nemovitostí. U jednotlivých firem z různých sektorů se tak podíl zaplacených daní na celkových ziscích může lišit.

Podle odhadu analytiků v současnosti drží americké firmy v zahraničí zisky v objemu 2,6 bilionu dolarů, z toho zhruba polovinu na bankovních účtech a v likvidních cenných papírech.

Nejvíce se na této sumě podílí technologické firmy v čele s Applem, který má v zahraničí "zaparkováno" přes čtvrt bilionu dolarů. To je například více, než činí tržní hodnota výrobce letadel Boeing. Velké zahraniční zisky nahromadili také výrobci léčiv jako Pfizer či Merck.

Apple bude investovat

List Wall Street Journal odhaduje, že by si měla americká vláda díky jednorázovému opatření přijít na více než 300 miliard dolarů. V dalších letech pak už zahraniční zisky nebudou federální dani podléhat a v rámci reformy se nově sníženou 21procentní sazbou budou danit jen zisky vygenerované na území USA.

Experti si však od opatření slibují nejen přínos pro federální rozpočet, ale i pro celou americkou ekonomiku v podobě větších investic firem a tvorby nových pracovních míst.

Konkrétně Apple oznámil, že v příštích pěti letech utratí ve Spojených státech přes 30 miliard dolarů a vytvoří díky tomu 20 tisíc nových pracovních míst. Peníze budou směřovat do nových datových center a výstavby nového firemního kampusu. Přitom teprve loni v dubnu firma otevřela v kalifornském Cupertinu, kde sídlí, supermoderní kampus. Ten vyšel na pět miliard dolarů.

Apple tak jde ve stopách jiné technologické společnosti − Amazonu − která se loni na podzim rozhodla vybudovat druhou centrálu. A do soutěže o její umístění se přihlásilo hned 238 měst a regionů (firma už jejich počet zúžila na 20). Od nového sídla si slibuje velký ekonomický přínos, a dá se tedy očekávat, že podobný zájem bude i v případě kampusu Applu. A to přestože zájemci musí nabídnout mimo jiné kvalitní infrastrukturu či lukrativní investiční pobídky.

Trump chválí svou reformu

Kromě datových center a nového kampusu hodlá Apple také navýšit objem peněz ve fondu zaměřeném na inovace v americkém průmyslu. Kapitál fondu vzroste z jedné miliardy dolarů na pět. Firma zároveň oznámila, že její investice budou mít v příštích pěti letech pro americké hospodářství přínos ve výši 350 miliard dolarů.

Plány Applu okamžitě přivítal prezident Donald Trump, podle kterého je to výsledek daňových úlev, které firmám reforma jeho vlády přinesla. "Slíbil jsem, že firmy jako Apple převedou obrovské sumy peněz zpět do Spojených států. Je skvělé vidět, že Apple takto reaguje na daňové úlevy. Je to velká výhra pro americké dělníky a pro USA!" uvedl Trump na Twit­teru.

Jeho slova však mírnil sám generální ředitel firmy Tim Cook. Na dotaz televizní stanice ABC News odpověděl, že podstatnou část plánů by jeho firma uskutečnila i bez reformy. Připustil ale, že svou roli sehrála.

Pro Apple (a další americké korporace) má reforma i další přínos. Díky snadnějšímu převedení zisků ze zahraničí budou moci přilepšit svým akcionářům v podobě dividend či zpětných odkupů akcií bez toho, aby se kvůli tomu zadlužovaly. V posledních pěti letech jen Apple vrátil akcionářům zhruba 230 miliard dolarů, zčásti to financoval vydáváním dluhopisů.

Apple je první velkou americkou firmou, která oznámila, že v USA zdaní své zisky "zaparkované" v zahraničí. Foto: Reuters

