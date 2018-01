Zatímco Irsko stále čeká, až dostane od firmy Apple pokutu ve výši 13 miliard eur, kterou mu v roce 2016 uložila zaplatit Evropská komise, americký gigant plánuje slavnostní návrat do Spojených států. Respektive návrat svých 252 miliard dolarů, které má uložené v zahraničí a z nichž díky daňové amnestii prezidenta Donalda Trumpa zaplatí na daních 38 miliard. Což je podle vyjádření Applu největší daňový odvod v historii, nicméně pořád jde o méně než polovinu toho, co by musel zaplatit za standardních podmínek. Samozřejmě k tomu přidá investice, nová pracovní místa, vybudování toho či onoho. Koneckonců právě návrat firem, nejen jejich peněz, je podstatou daňové kampaně amerického prezidenta.

Apple není jediný, kdo má peníze "ulité" venku. Podle odhadu společnosti Goldman Sachs mají americké korporace na zahraničních účtech přes tři biliony dolarů. Kromě firmy Apple patří největší částky například Microsoftu, společnostem Cisco Systems, IBM, Alphabet, Oracle či Johnson & Johnson. Pokud se vrátí do USA, měly by na daních podle odhadů amerického finančního úřadu přinést v průběhu následujících 10 let celkem 338,8 miliardy dolarů. A také nové investice, pracovní místa, výrobu atd.

Amerika už nabídla podobnou daňovou amnestii firmám v roce 2004. I tehdy šlo o výhodné zdanění při návratu ze zahraničí. A firmy poslechly, vrátily se. I tehdy byly podmínkou investice v Americe, které jí měly vrátit nejen velikost (tu chce především Trump), ale hlavně výrobu a zaměstnání. Výsledek žádný zázrak nepřinesl. Podle odhadu Thomase Brennana z Harvardu firmy investovaly pouhých 12 procent z repatriovaných peněz do výzkumu a vývoje. Zbytek využily na snížení dluhu, nákup vlastních akcií a především na výplatu dividend akcionářům. To sice tehdejší podmínky vylučovaly, nicméně v praxi se to tak úplně vyloučit nepovedlo. O tvorbě nových pracovních míst, nové výrobě a investicích do produktivity se harvardská studie nezmiňuje, protože k ničemu podobnému tehdy evidentně nedošlo.

Nyní, o 14 let později, firmy opět nashromáždily dost peněz na to, aby to při dostatečných pobídkách stálo za návrat. A vracet se budou. Pro Donalda Trumpa to znamená vítězství, které může docela dobře ukázat na rozpočtových číslech. Příjmy letos díky daním ze zahraničních kont výrazně stoupnou, což je pro politika vždycky dobře, jak víme i díky českému přebytku z roku 2016, za který vskutku nemohl tehdejší ministr financí Andrej Babiš, ale příliv peněz z unie. Nicméně body u voličů si tehdy nepřipsala EU, ale on. I v Americe půjde o jednorázový příjem, jehož pravidelné opakování (na rozdíl od evropských fondů) je bez další amnestie v budoucnosti vyloučené.

Ve skutečnosti je opakování daňové amnestie vzkazem firmám, že budou-li mít dost peněz (a s tím i dost finanční síly a v důsledku i politické moci) a trpělivost, dřív nebo později vždycky nějaká taková pobídka přijde. A že tvrzení "platit daně je normální" se vztahuje pouze na menší firmy, které před finančními úřady tak dobře kličkovat nemohou.

Už při schvalování daňové reformy Donalda Trumpa jí kritici vyčítali, že negativně dopadne na nejchudší vrstvy obyvatel. Návrat nadnárodních korporací letos rozpočet vylepší, nicméně jediné, co může přinést, jsou opět jen plusové body pro Trumpa. Jeffrey Sachs a další američtí ekonomové mohou varovat před možnými následky daňové reformy v podobě kolapsu mezd a extrémního růstu příjmové nerovnosti. Jenže politické zisky se sčítají teď a tady a je fakt, že Trump se zapíše do dějin jako prezident, který donutil firmy k návratu domů. A co se stane potom, není pro dnešek důležité.

Jedno ovšem důležité je, a to pro Evropu: jde o postoj amerických korporací k placení daní mimo USA. Na rozdíl od Spojených států jim tu nenabízejí jednorázovou amnestii, ale aktuálně hlavně pokuty, které reagují na neuvěřitelně výhodné podmínky, kterým se těšily v evropských zemích v minulých dvou dekádách. Týká se to jak Irska, tak třeba i Česka, kde odliv firemních dividend převažuje nad příjmy z daní z příjmů. Ve chvíli, kdy se začnou korporace "daňově" vracet do USA, bude mít Evropa větší problém než vymáhání pokut. Na rozdíl od Ameriky už totiž pobídky vyčerpala. Korporacím může nabídnout pouze nové, vyšší daně. A o ty nikdo nestojí.

