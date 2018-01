Byl to jen první náznak couvání v klíčové otázce, ale zazněl jasně. Nemusím být premiérem, připustil Andrej Babiš v rozhovorech pro média, že by v čele příští vlády mohl stanout i jiný představitel hnutí ANO. Směr úvah je to dobrý. Výhrady partají k Babišovu trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo by se rozplynuly a ve Strakovce by mohl rychle usednout kabinet s důvěrou.

Jenže portfolio Babišových náhradníků není široké. A prezidentský duel Miloš Zeman versus Jiří Drahoš je ještě zužuje. Babiš 2.0 by totiž musel být nejen dokonale loajální prodlouženou rukou svého předsedy, nýbrž musí mít i otevřené dveře na Hrad.

Loni na podzim se například spekulovalo, že by se "nouzovým" premiérem mohl stát bývalý rektor Vysoké školy báňské, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Ten teď ale naznačil, že podpoří Drahoše, k němuž má jako akademik blíže. Představa, jak Miloš Zeman, proslulý svou mstivostí, jmenuje šéfem vlády zrovna Vondráka, tak spadla do kategorie science fiction.

Ze stejného důvodu se mimo hru o Strakovku ocitli i místopředseda hnutí ANO a brněnský primátor Petr Vokřál či vlivná Babišova europoslankyně Dita Charanzová. Koho asi preferuje za příštího prezidenta "pravdoláskař", vicepremiér a další místopředseda Martin Stropnický, o němž se dlouho uvažovalo jako o Zemanově vyzývateli, si na Hradě jistě umějí domyslet.

Když si k tomu připočteme, že Babiše v roli premiéra nemůže kvůli Čapáku zastat ani jeho pravá ruka Jaroslav Faltýnek a že řadu dalších zkušených politiků ANO potřebuje současný premiér udržet z praktických důvodů na dosavadních exekutivních postech (Roberta Pelikána na spravedlnosti, Alenu Schillerovou na financích, Dana Ťoka na dopravě), je seznam náhradníků krátký. Vlastně jde jen o pár jmen, vezmeme-li v potaz dvě hlavní Babišovy potřeby: loajalitu a marketingový tah na branku.

První vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec by jako bývalý dlouholetý "agroferťák" jistě dostál první podmínce. Pozornost coby první česká premiérka (to si Babiš vyzkoušel už instalací pražské primátorky Adriany Krnáčové) by zase mohla vzbudit třeba karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová nebo ministryně obrany Karla Šlechtová.

Náklonnost k Zemanovi však ani jim nemusí být nic platná. Pokud Babiš mínil i svá slova o možnosti nebýt premiérem jen jako marketing (mohl bych být i státotvorný, kdybych chtěl), odsouvá se hledání korunního prince ANO na příště.

