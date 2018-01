Po dnešku bude mít Česko s největší pravděpodobností ve svém čele premiéra, kterého stíhá policie. Dva měsíce poté, co vyšetřovatelé znovu požádali o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, je poslanci nejspíš opět zbaví imunity. A vyšetřování, které se říjnovými volbami a novým získáním poslaneckého mandátu pro oba stíhané přerušilo, se znovu naplno rozběhne. Policie Babiše s Faltýnkem viní z dotačního podvodu při získání evropských peněz pro Farmu Čapí hnízdo.

Že by hlasování na plénu ve sněmovně nakonec nedopadlo vydáním obou poslanců, je téměř vyloučené. Nastat by to mohlo pouze v případě, že by se uvnitř jednotlivých stran našlo dost poslanců, kteří nebudou respektovat doporučení svého vedení. Všechny strany kromě hnutí ANO totiž ve čtvrtek znovu zopakovaly, že budou hlasovat pro vydání. Včetně komunistů a SPD. "Ta situace je definitivně vyřešená. Budeme hlasovat pro vydání," odpověděl na dotaz předseda SPD Tomio Okamura. Na postoji jeho poslanců prý nemůže nic zvrátit ani čtvrteční večerní schůzka s vedením ANO o vládním programu.

Poté, co poslanci premiéra znovu vydají policii, ještě zesílí tlak na to, aby Babiš nebyl součástí příští vlády. Varianty, které ANO bude mít, zůstaly prakticky jen dvě. První z nich je znovu sestavit menšinový kabinet a hledat pro něj podporu u těch, kterým stíhaný Babiš jako premiér nevadí. To jsou v zásadě pouze komunisté a SPD. "Pakliže mi někdo odsouhlasí náš celý volební program, tak určitě o takové podpoře uvažovat budeme," řekl šéf SPD Tomio Okamura. Ten v týdnu otočil, do vlády už prý jeho hnutí nechce. Ale vyslovení důvěry kabinetu podmiňuje vstřícností v programových otázkách.

A ta přichází. "Prosazení postoje proti Dublinu 4 (týká se mj. migračních kvót − pozn. red.) vnímáme jako velmi vstřícný krok od hnutí ANO. Stejně jako neutrální stanovisko vlády k obecnému referendu a zákazu propagace nenávistných ideologií," pochvaluje si Okamura. Poslanci ve středu přijali usnesení, kterým vládu zavazují v rámci unie odmítnout mimo jiné systém přerozdělování běženců.

Ani komunisté trestně stíhaného premiéra nevidí jako zásadní překážku, pokud se vláda zaváže prosadit pro ně klíčová témata. A i tady už Babiš ústupky přislíbil. Třeba když připustil, že by se dodatečně mohly zdanit církevní restituce.

Menšinová vláda závislá na podpoře SPD a KSČM ale stojí na nevyzpytatelné loajalitě partnerů, které de facto neváže žádná oficiální koaliční smlouva. A nelíbí se ani řadě straníků v ANO. "To nikdo nechce," řekl HN jeden z poslanců hnutí.

Druhá varianta je sice do budoucna stabilnější, pro ANO a hlavně pro Babiše by ale znamenala ústupky ještě bolestnější. V první řadě by se totiž šéf hnutí musel zříci nároku na post v kabinetu. Takovou možnost Babiš v týdnu napřed opatrně připustil. "Nikde není žádný zákon, že musím v té vládě být. To musí rozhodnout hnutí ANO," prohlásil ve středu. Už o den později ale výrok výrazně zmírnil. "Já jsem se jenom vyjádřil, aby lidi neměli pocit, že je mým snem celý život být premiérem," reagoval na dotaz, jestli už v ANO hledají vhodného kandidáta na nového premiéra, "Nic to neznamená, byl to můj návrh. V pondělí to budeme projednávat na klubu. Trvám na tom, že jsme vyhráli volby, lidé nás zvolili s tím, že já budu premiér. A uvidíme, jestli ostatní strany změní názor, nebo ne," dodal Babiš.

Jenže ani jedna ze sněmovních stran názor dosud nezměnila a podle svých představitelů ani nehodlá. V zákulisí se tak stále častěji mluví o tom, že by post premiéra za ANO mohl obsadit místopředseda vlády a šéf životního prostředí Richard Brabec. Ten zatím oficiálně takovou variantu příliš nepřipouští. "Stále trváme na tom, že Andrej Babiš je náš kandidát na premiéra, a tak to budeme dál prezentovat našim partnerům," řekl včera novinářům Brabec. Pokud bychom byli dotlačeni ke zdi, zvážíme další možnosti," naznačil. V pondělí o dalším postupu bude znovu jednat poslanecký klub ANO.