Každý z nás má důvody, proč miluje, či naopak nesnáší prezidenta Miloše Zemana. Co se těch prvních týče, mám o jeden malý důvod víc než vy. Pokud se tedy nejmenujete jako já.

Vysvětlím. Ale začnu oklikou, protože příští týden mám svátek. Jmenuji se Miloš. Je to jméno ohrožené vyhynutím. Sice se stále drží v první stovce nejoblíbenějších českých jmen, ale na předposlední, 99. pozici. Pravděpodobnost, že se člověk žijící v Česku jmenuje Miloš, je zhruba 1 ku 400. To není moc. V zaplněném sálu středně velkého pražského divadla byste tak mohli najít jednoho Miloše.

Minulý rok rodiče takto pojmenovali jen 20 chlapců, nejmíň od roku 1923. V roce 2016 jich bylo 23, rok předtím 27, ještě předtím 28 a v roce 2013, kdy byl zvolen současný prezident, dokonce 39. Ale jinak počet Milošů v podstatě setrvale klesá, s pár záchvěvy, od roku 1956. Tehdy jméno Miloš dostalo 771 novorozeňat. Krásný rok v těžké době!

Mám své jméno rád. Ale je to ten druh lásky, který chováme k lidem či věcem, jejichž druhy jsme se stali nedobrovolně, bez vlastní vůle. Rodiče mi jméno vybrali v roce 1968, kdy už vrchol popularity mělo za sebou, ale stále si drželo slušných 458 "kusů" ročně.

Proč ho zvolili? V rodině tradici nemělo. A kvůli Miloši Formanovi, jehož domácí sláva v té době vrcholila, to také nebylo. Prý rozhodlo, že Miloš byl podobný otcově jménu Milan, a táta za boha nechtěl, abych se jmenoval stejně jako on. Bál se, že se nám pak budou plést dopisy. ("Měl jsi vidět, jak se tvářil, když pak chodily dopisy M. Čermák," říkala mi škodolibě máma, když jsem se jí na to ptal.)

Ostatně posedlost křestními jmény je tak trochu středoevropská specialita. Sdílíme ji s Německem, Rakouskem, samozřejmě Slovenskem a dalšími sousedy. Ale je docela oříšek vysvětlit Američanovi nebo Číňanovi, že existuje něco jako "svátek", kdy oslavujeme, pijeme na zdraví a dáváme si dárky. A to jen proto, že se nějak jmenujeme.

Kalendáře vycházely z katolické a pravoslavné tradice zasvěcovat dny svatým a blahoslaveným. Necírkevní jména se v těch československých objevila až po roce 1918. A zvyk oslavovat jmeniny se ujal až po druhé světové válce. Inu, taková je česká povaha, vítá každou příležitost dát si do nosu.

Miloš je v kalendáři 25. ledna, a to od roku 1954. Do té doby se ve zmíněný den slavilo Obrácení svatého Pavla, což po nástupu komunistů k moci nebylo úplně vítané. Miloš si pak už pozici v kalendáři udržel. A vyškrtnutí nehrozí ani v dohledné době. Přes silně klesající trend nás je stále solidních 25 tisíc.

A ještě jedna zajímavá informace: výběr jmen a jejich pozici v kalendáři nezaručuje žádný úřad ani žádná vyhláška. Je v kompetenci pouze vydavatele, který kalendář nabízí na trh. Svoboda slova − i jména − se vším všudy!

Zeman přebírá štafetu

Jak už jsem napsal, mám jméno Miloš rád. Ale není to s ním lehké, co si budeme povídat. V druhé polovině osmdesátých let nás Miloše potrápil Miloš Jakeš (o kterém navíc až po roce 1989 "prasklo", že je ve skutečnosti Milouš), od devadesátých let převzal štafetu nejznámějšího Miloše v politice současný prezident.

S jmény je to v politice vůbec těžké. Hitler po roce 1945 celosvětově zdecimoval Adolfy, Gottwald to zase v bývalém Československu hodně ztížil všem Klementům. V roce 1948 toto jméno dostalo víc novorozeňat než v celých šedesátých letech. A ani pak už se Klement nevzpamatoval. Byť jich dnes v Česku žije jen 195, mají stále místo v kalendáři (23. listopadu). Stejně jako Adolfové (17. června), avšak těch v Česku najdeme 2632. I oni vymírají. V posledním desetiletí už noví Klementové a Adolfové skoro nepřibývají.

Zkrátka když se politik ocitne takzvaně na špatné straně dějin, může zdecimovat jméno, které mu rodiče po narození dali. Taková nespravedlnost. Ale pak je tu ještě jedna zajímavá věc. Jméno může změnit to, jak se na politika díváme. Zvlášť když se jmenuje jako my. Čímž se dostávám k tomu, proč mám jeden malý důvod mít prezidenta Zemana raději než ostatní. Ten důvod se jmenuje stejně jako my dva. Miloš.

Psychologové tomu říkají implicitní egotismus. Přeloženo do srozumitelné řeči inklinujeme k lidem − ale také místům, věcem nebo dějům −, kteří nám připomínají nás samotné. Prý lze prokázat, že k těm, kteří se například jmenují stejně, narodili se ve stejný den nebo vlastní automobil stejné značky, máme o něco bližší vztah než k ostatním.

Jistě, když pak rozpoutají válku nebo nám ukradnou peněženku, asi jim to jen kvůli stejnému křestnímu jménu neodpustíme. Ale když se nebudeme moci rozhodnout mezi dvěma politiky, z nichž jeden se jmenuje jako my, je možné, že právě to bude onen malý, přehlédnutelný důvod, podle kterého si vybereme.

Výzkumy navíc ukázaly, že tato − racionálně těžko zdůvodnitelná − inklinace funguje silněji, než si myslíme. Například: ve městě St. Louis žije co do poměru víc Louisů než v jiných amerických městech. Denisů a Denis je v USA mezi dentisty víc než v jiných profesích. A jedna studie dokonce tvrdí, že když jsou na trhu výrobky několika silně si konkurujících značek, například Cola a Pepsi, lidé mohou preferovat tu, jejíž název začíná stejným písmenem jako jejich jméno.

Časopis Psychology Today zase v roce 2009 citoval případ, kdy Američanka Kelly Hildebrandtová našla na Facebooku muže, který se jmenoval stejně jako ona. Kelly Hildebrandt. Lišili se prostředním jménem: ona byla Katrina a on Carl. Ze zvědavosti mu napsala, on odpověděl a začali si psát pravidelně. Pak se setkali. A do roka byli zasnoubeni.

Ale abychom se zase nedojímali krásným příkladem. Co v článku už být nemohlo, je to, že se po třech letech, v lednu 2013, Hildebrandtovi rozvedli. "Ano, spojovalo nás jméno. Ale rozdíly byly silnější. Ona je dívka z Floridy, já kluk z Texasu. To nemohlo klapat," řekl televizi NBC.

Záhadný vliv jmen

Nebo zkuste něco jiného. Řekněte rychle svá tři nejoblíbenější písmena. Ano? Máte je? A teď se podívejte, kolik z nich se vyskytuje ve vašem jméně a příjmení. Existuje šance, že možná všechna. Říká se tomu "efekt písmen ve jméně" a už v roce 1985 ho objevil belgický psycholog Jozef Nuttin.

Od té doby totéž potvrdilo mnoho studií, provedených v různých zemích, dokonce i s různými druhy abecedy. A všechny ukázaly, že když respondenti dostanou za úkol "oznámkovat" písmena abecedy, nejlépe dopadnou ta, která mají ve svých jménech. Nejsilnější je to pak u písmen, jimiž jména začínají, tedy u iniciál.

Tím záhadný vliv jmen nekončí. Německý psycholog Wolfgang Köhler už v roce 1929 udělal experiment, pro nějž si vymyslel dvě nová slova ("takete" a "baluba"). Respondenty požádal, aby je přiřadili ke dvěma nakresleným objektům. Jednomu se zaoblenými a druhému s ostrými hranami. A ukázalo se, že ten první zcela jasně pojmenovali slovem, ve kterém jsou "kulatá" písmena, a druhý slovem s "hranatými" písmeny. V roce 2001 experiment zopakovali Američané se slovy "kiki" a "bouba". Dosáhli stejných výsledků.

A do třetice americké výzkumy ukázaly, že lidé se snadno zapamatovatelnými, ale nikoli běžnými jmény mají větší pravděpodobnost, že se stanou celebritami. Adam Alter z Newyorské univerzity zase několika experimenty se studenty ověřil hypotézu, že lidé se snadno vyslovitelným jménem mají v životě větší šanci na úspěch.

Jméno, zvlášť to křestní, není nic než nálepka, kterou po narození dostaneme od rodičů. Může se nám líbit i nelíbit, máme svobodu ho změnit. Ale náš vztah k němu je hlubší a tajemnější, než si připouštíme. Milošové, přijměte mé pozdravy a užijte si svátek.

Související