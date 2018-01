Klíčovou televizní debatu před druhým kolem prezidentských voleb bude nakonec po odmítnutí Václava Moravce moderovat Světlana Witowská. "Patří mezi naše nejzkušenější moderátory, vede rozhovory v pořadu Interview a dělá to skvěle. Jsem přesvědčený, že s grácií zvládne prezidentskou debatu a že to bude velmi dobré," říká v rozhovoru pro HN ředitel ČT Petr Dvořák.

HN: Jak se vlastně stalo, že Václav Moravec odmítl moderovat prezidentskou debatu?

To je spíš otázka na Václava Moravce. On argumentuje tím, že mi to oznámil v esemesce v neděli, ale já jsem to jako přímé odmítnutí moderovat nechápal, a proto mě jeho úterní vyjádření překvapilo. Museli jsme najít náhradní řešení.

HN: To je v České televizi běžné, že zaměstnanec řekne, že něco nebude dělat, i když to po něm vedení chce?

Živé vysílání je těžká disciplína. A vysílání závěrečné prezidentské debaty je asi vůbec nejtěžší. Klade to na moderátora obrovské nároky. Musí se na to cítit, musí to dělat s chutí, bez toho, že by mu to někdo nařídil. Platí to nejen pro Václava Moravce, ale i pro další moderátory.

HN: Překvapilo vás, že se nakonec prezident rozhodl přijmout nabídku ČT na debatu?

Zcela otevřeně − překvapilo mě to. Byli jsme rozhodnuti, že debatu před druhým kolem uděláme, i kdybychom obdrželi z Hradu negativní odpověď. Což jsme si koneckonců vyzkoušeli už před prvním kolem. V sobotu odpoledne jsme tedy odeslali nabídku oběma postupujícím a odpověď byla překvapivě pozitivní.

HN: Měli z Hradu nějaké požadavky a podmínky? Třeba ohledně toho, jak může být debata dlouhá?

Ne. Hrad zkrátka akceptoval naši nabídku. To bylo všechno.

HN: Jak bude debata vypadat?

Dramaturgicky jsme v přípravách. Plánovali jsme, že by debata byla komornější, bez velkého obecenstva, abychom mohli být informativnější. Detailní scénář bude hotový na začátku příštího týdne. Popravdě řečeno, původně jsme neplánovali obecenstvo a velké Kongresové centrum i proto, že pravděpodobnost, že by současný prezident přišel, byla malá.

HN: Takže "informativní" komorní debata je spíš z nouze ctnost.

Já myslím, že to jsou věci, které zafungovaly vedle sebe paralelně.

HN: Před časem jste poslal panu prezidentovi dopis, ve kterém jste ho žádal o schůzku, abyste si vyjasnili postoje. Došlo k té schůzce?

Ne. My jsme se potkávali každoročně vždy před 28. říjnem nebo těsně po něm, abychom si vyjasnili některé technické věci. Například ohledně toho, jak a zda budeme přebírat prezidentovo vánoční poselství, které vyrábí jiná televize. Při každém z těch setkání jsem argumentoval, že nedává smysl, aby takový formát vyráběla soukromá televize, když například loni se u nás dívalo na vánoční poselství víc diváků než na všech komerčních televizích dohromady. Já jsem tedy o schůzku požádal, načež došlo k určité "přestřelce", o čem vlastně schůzka má být. Pan prezident mi vzkázal, že by se mnou chtěl řešit jakýsi konkrétní přímý přenos, což nedávalo smysl. A protože čas pokročil, nakonec jsem mu napsal, že schůzka už asi není důležitá a že o ni už nestojíme.

HN: Prezident republiky opakovaně říká, že ČT je proti němu zaměřená. Podobně se vyjadřuje i premiér Andrej Babiš. Můžete dokázat, že to tak není?

Tomu, kdo argumenty nechce slyšet, se těžko cokoli vysvětluje. My způsob, jakým prezentujeme činnost všech politiků, velmi podrobně mapujeme. A snažíme se ho analyzovat jak v trendech, tak v jednotlivých obdobích. Analýzy pak prezentujeme Radě ČT. Z těchto analýz je zřejmé, že žádná zaujatost neexistuje. Za pět let jsme dokázali pokrýt kvalitně všechny aktivity, které prezident měl, ať už domácí, nebo zahraniční. Stejně jsme pokrývali činnosti Andreje Babiše v rámci vládního i politického působení. Nevidím žádný důvod k tomu, aby říkali to, co říkají. Oni si to zkrátka vzali jako součást své politické agendy a vzhledem k tomu, že jejich voliči na takovouto rétoriku slyší, používají napadání ČT jako součást svých politických kampaní.

HN: Jenže proti tomu hovoří analýza, kterou si nechala zpracovat RRTV od mediálního odborníka UK Jana Křečka. Ta konstatuje, že před krajskými a senátními volbami jste se zpronevěřili zásadám objektivity a vyváženosti a vlastně stranili TOP 09.

Já bych titul mediální odborník dal do uvozovek. Ta analýza byla udělaná buď hodně špatně, nebo na objednávku. Nebo obojí. Vyhlíží, jako by její autor vůbec netušil, jak funguje zpravodajská stanice. A používal metriky, které k měření vyváženosti vůbec nelze použít. Třeba čas, který byl věnován jednotlivým promluvám straníků. Jenže podívejte se, co to znamená: pokud by třeba ČT 24 odvysílala zcela neutrální větu, kterou by pronesl Andrej Babiš, a potom by stejnou větu řekl Petr Fiala, přičemž Babiš by mluvil pomaleji, takže čas jeho promluvy by byl o tři vteřiny delší, pak by z takové analýzy vyplývalo, že ČT straní Andreji Babišovi, protože mu dává více prostoru. To je přece nesmysl. Systém měření délky promluv na vteřiny je úplně mimo kontext. Analýza navíc neměřila všechny pořady a ani nepokrývala celé předvolební období, vytrhávala z něj pouze jeden měsíc. My jsme k tomu připravili zprávu pro Radu ČT a zároveň jsme požádali Fakultu sociálních věd, aby prošetřila, jestli chce být pod takhle nekvalitním materiálem podepsána. I RRTV nakonec uznala, že ta analýza je natolik nekvalitní, že ji ani nepoužila pro své hodnocení.

HN: Mluvíte o tom, že analýza mohla být na objednávku. To je silné obvinění. Na čí objednávku?

Těch lidí, kteří napadají ČT a vytvářejí různé spiklenecké teorie, je tolik, že nedokážu říct. Skupin, které se snaží přesvědčit občany, že jsme někým řízeni, je spousta. Je tady množství malých webů, které si berou kritiku ČT jako jeden ze svých hlavních cílů. Jsou tady i privátní tisková média, která používají ne úplně fér postupy.

HN: Koho máte na mysli?

Z webů, které si berou ČT na paškál a kde je posuzována velmi jednostranně, jsou to třeba Parlamentní listy. A pokud jde o tisková média, tak Mladá fronta Dnes také dokáže napsat článek, který se neopírá o fakta a jehož smyslem je jen kopnout do České televize. Třeba právě MF Dnes ve středu na titulní straně přinesla text, z nějž vyplývá, že já jsem málem iniciátorem výzvy, již zorganizovala Rekonstrukce státu pro podporu demokratických pravidel, která by měla dodržovat současná vláda. V textu není nic politického ani problematického. Já výrazně podporuji ten materiál v části, která pojednává o nutnosti zachovat nezávislost veřejnoprávních médií. A to je všechno.

HN: Ta výzva se jmenuje "Mantinely demokracie" a je to vlastně politická deklarace, právě proto, že se obrací na současnou vládu. Neměl by ředitel veřejnoprávní televize zachovávat neutralitu, tedy nepodepisovat takové výzvy?

Já to chápu jako výzvu občanské společnosti vůči politikům. A čtvrtina materiálu pojednává o nezávislosti veřejnoprávních médií a podporuje ji. Připadalo by mi podivné, kdybych jako ředitel instituce, kterou výzva podporuje, řekl, že s ní nechci mít nic společného. Navíc ve zbytku výzvy není nic, co by vyvíjelo nějaký tlak na politiky. Je to spíš o tom, aby dodržovali stávající pravidla a zvyklosti.

HN: Vy sice nesouhlasíte s tím, že je to politická výzva, ale podívejme se na to, co říká jeden ze signatářů Jiří Grygar: "Sdílím obavy tvůrců výzvy, že se Česko může po volbách sesunout do totalitní minulosti." Vy s tím souhlasíte?

To je poměrně silné vyjádření. Na druhou stranu si myslím, že principy, které se v Česku mohou začít zavádět, mohou odvést naši společnost pryč od demokracie. Když zůstaneme u veřejnoprávních médií, útoků je v poslední době čím dál víc. A přicházejí od lidí, kteří zasedli v nově složené Poslanecké sněmovně, nejsou to anonymní křiklouni z ulice. Takže dnešní doba je v tomto kontextu nebezpečná.

HN: Jsou ohrožena veřejnoprávní média jako taková?

V současné době ještě ne. Ale signály, že by k tomu mohlo dojít, slyším hlasitě.

HN: Kým a jak?

V řadě případů s námi nesouzní KSČM, zesílil tlak ze strany SPD Tomia Okamury a ne všechny věci, které děláme, jsou pozitivně kvitovány ze strany ANO. Politici těchto stran už zvedají témata jako změna financování z koncesionářských poplatků na financování ze státního rozpočtu, což by znamenalo fakticky konec nezávislosti. Je tu i tlak na veřejnoprávní média prostřednictvím schvalování výročních zpráv.

Podívejte se na středoevropský kontext − na to, jak se proměnila veřejná služba v sousedních zemích, kde se přednedávnem také změnila politická situace. Například v Polsku se po nástupu nové vlády stala velmi rychle z veřejnoprávní televize de facto televize vládní. A to na základě toho, že došlo nejdřív ke změně kontrolních orgánů a potom managementu. Pak odešly desítky respektovaných novinářů a televize za několik měsíců ztratila důvěryhodnost a relevanci. A nakonec také sledovanost, protože diváci ji přestali brát jako spolehlivý zdroj informací. Nebezpečné signály přicházejí ze Slovenska, současné vedení RTVS ruší jediný investigativní program, který na Slovensku je a který se jmenuje stejně jako u nás − Reportéři. No a v Maďarsku funguje veřejnoprávní televize také takřka jako televize vládní.

HN: Česku tedy podle vás hrozí tenhle scénář? Vykleštění veřejné služby?

Pokud by se na tom tyto tři subjekty, ANO, SPD a KSČM, sjednotily, ta možnost tady samozřejmě je.

HN: Mluvíte o možném tlaku skrze výroční zprávy. Narážíte na to, že stačí, aby sněmovna dvakrát odmítla schválit výroční zprávu ČT, a otevře se cesta k odvolání rady a volbě nového ředitele?

Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávy veřejnoprávních médií i ČTK. Za rok odevzdáváme výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Je to trochu nesmysl, ale tak je ten zákon napsaný. Pokud Poslanecká sněmovna neschválí dvě výroční zprávy stejného typu, může odvolat Radu ČT. Když jsem se díval na dosud neschválené výroční zprávy, tak ve sněmovně leží z let 2007, 2008, 2012 a 2016. Z toho vyplývá, že předchozí sněmovny se zprávami zděděnými z minulých funkčních období vlastně nezabývaly. Pokud se tedy současní poslanci budou nyní chtít vracet ke zprávám z roku 2016 a budou hledat zástupné důvody, proč je neschválit, bude evidentní, že snaha o ovládnutí Rady ČT a změny managementu je tady. Kdyby volební výbor v prvním čtvrtletí roku 2018 neschválil naši zprávu za rok 2016, je jasné, že to nesouvisí s naší činností, ale že to je čistě politický signál.

HN: Když se tak stane, co uděláte?

Tam, kde mi to zákon a kodex a čest dovolí, se budu bránit. Pokud by ale nakonec došlo například ke změně, která se odehrála v Polsku, pak se budu sám sebe ptát, jestli s takovou televizí chci mít něco společného. Zatím se snažím upozorňovat na riziko, vysvětlovat. A v konečném důsledku by bylo dobré, aby se tyto informace dostaly i k divákům. Musí pochopit, že díky koncesionářským poplatkům je ta televize jejich a neměli by si ji nechat někým sebrat.

HN: Může dojít až k vyndávání spacáků, jako v roce 2000?

Není to tak, že by lidé v redakcích houfně nakupovali spacáky. Cítím ale zvýšenou míru ostražitosti, to je evidentní.

HN: Jste kritizováni za to, že nechcete, aby vás kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. Proč se tomu bráníte?

Není pravda, že se tomu bráníme. Kontroluje nás Rada ČT a její dozorčí komise, má přístup do každého účetního dokladu. Máme i další audity hospodaření a další kontroly. Jestli přijde NKÚ, ať nás kontroluje. Jen je potřeba brát v úvahu, že pracujeme v oblasti audiovizuální tvorby. Příklad: je sice levnější, aby kočár v pohádce táhli dva koně, ale osm koní vypadá lépe. Takže ať nás kontroluje kdokoliv a jakkoliv, musí ale vzít v potaz, že televizní tvorba není výroba rohlíků.

