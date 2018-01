Ke třetímu vítězství v řadě směřuje ve volbách 8. dubna maďarský premiér Viktor Orbán. Hlavní překážkou, která by vítězství mohla zabránit, by podle vlády mohly být organizace financované americko-maďarským miliardářem Georgem Sorosem. Proto vláda ve čtvrtek zveřejnila balík ostrých zákonů, který má ještě víc ztížit život Sorosem podporovaným organizacím, jako jsou Open Society Foundations nebo Středoevropská univerzita.

Podle vlády "propagátoři ilegální imigrace" musí sdílet svoje data se státními úřady a musí zaplatit 25% daň z darů ze zahraničí. Podle nového zákona by také mohl být odepřen vstup do schengenského prostoru těm, kteří "organizují imigraci". Ministr vnitra Sándor Pintér, citovaný státní agenturou MTI, řekl, že maďarským občanům nesmí být vstup do země odepřen, ale cizincům může. Mluvčí vlády Zoltán Kovács vládní návrh označil za "Stop Soros" zákony.

Sedmaosmdesátiletý miliardář, který podporuje liberální uspořádání a politiku otevřené společnosti, je terčem vládní kampaně už několik měsíců. Vláda zorganizovala lidové dotazování, v němž se na 2,3 milionu lidí vyjádřilo proti "Sorosově plánu" na přijetí imigrantů v Evropě. Soros, který se stal terčem podobných obvinění i v české prezidentské volební kampani, opakovaně jakékoli plány na pozvání imigrantů a spiknutí s Evropskou komisí odmítá.

Na začátku roku dokonce vládní strana Fidesz poslala svým členům a stoupencům dopis s žádostí o finanční podporu "boje proti Georgu Sorosovi" s přiloženou složenkou.

Už loni parlament zpřísnil financování nevládních organizací, které nyní musí hlásit každý dar ze zahraničí a podléhají zvláštní registraci. Evropská komise v prosinci oznámila, že nechá tento nový zákon prozkoumat Soudním dvorem EU. Podobně už evropští soudci zkoumají zákon o zahraničních univerzitách, kterým chce Orbán omezit činnost Sorosem financované Středoevropské univerzity.

Protisorosovská kampaň má i regionální rozměr. Starostové měst Debrecín a Pécs vyzvali místní, aby nepronajímali prostory nevládním organizacím spojeným s Open Society Foundations. V Pécsi se kvůli tomu zdvihla vlna protestů a nevládní organizace dostaly nabídky na prostory od soukromých osob.

Podle předvolebních průzkumů nemá vládní strana Fidesz fakticky silnou konkurenci mezi opozičními stranami, na něž navíc nyní státní dozor uvalil vysoké pokuty za údajné porušení zákona o financování volebních kampaní. Opozice, kde se zvolna sbližuje dříve nacionalistický Jobbik s liberály a socialisty, bude považovat za úspěch, pokud zabrání tomu, aby Fidesz měl dvoutřetinovou ústavní většinu.

Ne všichni Maďaři kampaň proti Sorosovi schvalují. Foto: Akos Stiller