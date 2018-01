Veletrh CES 2018 v Las Vegas udělal radost každému, kdo si v loňském roce koupil novou televizi. Letošní modely totiž nebudou o mnoho lepší a pár měsíců stará koupě tak neztratí na hodnotě. Nejnovější televize se budou muset obejít bez technologických průlomů. Hlavní změny se týkají nikoliv samotné obrazové technologie, ale spíše softwarových úprav obrazu díky rychlejším procesorům v televizích a přidání umělé inteligence, jež usnadní ovládání televizorů i chytrých zařízení v domácnosti.

Nejmenší pokroky se týkají OLED televizorů. Relativně nová technologie v televizorech se rychle dostala na limit svých možností − absolutní kontrast díky vypínání konkrétních obrazových bodů i špičkové podání barev měly OLED televizory hned od počátku. V loňském roce společnost LG jako jediný výrobce OLED panelů výrazně zvýšila maximální jas, letos už není co zlepšovat. Místo toho LG do svých OLED televizorů vloží výkonnější čipy, které provádějí softwarové úpravy obrazu. Ty zamezují výskytu digitálních artefaktů. Panasonic u televizorů s OLED panely pak ještě zlepšil věrnost barev díky pečlivějšímu ladění při výrobě. Jeho televizory slouží dokonce jako velké referenční monitory v hollywoodských studiích při filmové postprodukci.

Obrazové inovace předbíhají dobu

Za poslední čtyři roky se moderní televize dočkaly hned čtveřice nových technologií, které výrazně zlepšily kvalitu obrazu. V roce 2014 se začaly prodávat přístroje s označením Ultra HD s vysokým rozlišením. O rok později se představila technologie HDR, jež umí zobrazit větší rozsah jasu a více barevných odstínů. Prodávat se začaly OLED televizory s dokonalým kontrastem. Proti nim následně LCD obrazovky nabídly technologii Quantum Dot, umožňující zobrazit sytější a věrnější barvy. Ke zlepšenému obrazu se přidaly také nové technologie v oblasti zvuku. Novým standardem se stává Dolby Atmos s takzvaným 360stupňovým zvukem. Ten k dosavadnímu prostorovému zvuku přidává ještě vnímání výšky.

Rozlišení 8K Další generace televizních obrazovek bude mít rozlišení 8K – 7680 x 4320 bodů. Na obrazovce tak bude čtyřikrát více detailů než u rozlišení 4K a šestnáctkrát více detailů než u Full HD obrazu.

Po překotném vývoji nových technologií ovšem nyní nastává rovnovážný stav, kdy méně známé značky s levnějšími produkty dohánějí technickou kvalitou i výbavou giganty. Samsung, LG nebo Panasonic letos nabídnou méně výrazné změny, ale v zákulisí se už chystají na další cyklus inovací.

Blízko komerční dostupnosti se nachází ještě vyšší rozlišení označované jako 8K. Jde o panely se 33 miliony obrazových bodů, čtyřnásobkem standardu Ultra HD a šestnáctinásobkem Full HD. První prototypy už byly k vidění na veletrzích, jako je CES. Letos 8K televizi představily Samsung nebo Sony. Vyšší rozlišení nabídne nejen ostřejší a detailnější, téměř plastický obraz, ale umožní zachovat vysokou kvalitu obrazu i na ještě větších televizorech.

Televizní společnosti už sice začínají s vysíláním v rozlišení 8K experimentovat − například v průběhu letošní zimní olympiády v Jižní Koreji −, jde však o výjimky. Zahájení prodeje televizorů s 8K rozlišením se očekává až před olympiádou v roce 2020.

Vyšší rozlišení na druhou stranu znamená další zvýšení nákladů, a to nejen na výrobu obsahu, ale také na jeho distribuci. Už 4K video po internetu vyžaduje rychlost přibližně 25 megabitů, 8K bude chtít až čtyřikrát více. Proto bude nástup 8K pravděpodobně ještě pomalejší než u 4K. Totéž se týká videoher. Nové verze konzolí PlayStation 4 Pro a Xbox One X zvládají 4K, ale většinou s kompromisy. Skokové zvýšení výkonu na čtyřnásobek se nedá očekávat ani u PC.

Konkurence pro OLED

Jako nejslibnější nová obrazová technologie, která může částečně nahradit LCD televize, se jeví takzvané MicroLED. Jde o panely tvořené miliony miniaturních světelných diod. V podstatě je to obdoba velkých světelných reklam známých třeba z Time Square v New Yorku. Jednotlivé obrazové body ale mají miniaturní velikost a nejsou mezi nimi vidět mezery. První prototyp této technologie letos na CES představil Samsung v podobě televize The Wall, která by se měla začít prodávat už letos. Půjde ale o luxusní zboží vyráběné v malých sériích.

Tato technologie dává, alespoň prozatím, smysl pouze u obřích úhlopříček nad dva metry. Větší rozměry televize totiž umožňují poskládat obrazovku z větších diod, které je levnější vyrobit. Prototyp vystavovaný na veletrhu CES měl úhlopříčku 3,7 metru a rozlišení 8K.

Samsung přesto považuje MicroLED za způsob, jak vytvořit dokonalou obrazovku, jež bude mít dokonalý kontrast a zároveň extrémně vysoký jas, asi o pětinu vyšší než špičkové OLED televize.

Maximální jas lepších televizorů se pohybuje mezi 500 a 800 nity. Ideál, s nímž umí pracovat standard Dolby Vision, však počítá s maximálním jasem desetkrát vyšším. Sony v Las Vegas představilo prototyp právě takové televize.

Maximální jas byl skutečně intenzivní, ale Sony odmítlo prozradit jakékoliv detaily o použité technologii. Jisté je, že se japonské firmě podařilo vyvinout podsvícení s extrémní intenzitou a zároveň zajistit dobré podání černé barvy. Ani ta ale nepřijde na trh letos.