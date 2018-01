Na 21. století je báječné, že cokoliv v něm člověk dělá s jistou měrou nasazení, pravidelnosti a ochoty producírovat se na síti, může okamžitě začít vyučovat ostatní. Internet dnes nabízí kurzy česání obočí, vykrajování vajec i tréninku vombatů. S potěšením konstatuji, že přišel i s množstvím tipů na téma Jak vyšvihnout invektivu, ačkoliv ucelený kurz zatím chybí. Urážka je totiž největším přítelem nás, chronických gándhíovců, kteří v případě, že nám někdo skočí do úsměvu a naše srdce začnou krvácet křivdou, lapáme po dechu a to nejostřejší, co z nás vyjde, je "sobý hnusec" či sžíravé "to si děláte legraci". (Vulgarity vyslovené se zpožděním se nepočítají.)

Na zoufalou úroveň této dovednosti, která, je-li uplatněna správně, snižuje riziko fyzického násilí, jsem si v uplynulých měsících vzpomněla několikrát. Poprvé, když se někdo pokusil urazit mě a vypadlo z něj něco tak komicky neohrabaného, že mě dojal. Taková šance to byla! A navíc: od některých lidí se chcete nechat urazit, protože vaše představy o světě se nepotkávají ani v tom, jaký je den v týdnu. Abyste si to lépe představili: jste Petronius Arbiter, přicházíte k Neronovi a říkáte: "Ty, císaři, nerad ruším, ale zdá se, že ti hoří Řím." A on na to: "Kde? Kde?" a hodí pod lenošku krabičku od sirek.

Zdejší Nero se na mě na Facebooku vytasil s urážkou, v níž tematizoval můj maloměstský původ. Nebyla to špatná úvaha. Narodila jsem se v Bruntálu, městě opředeném mnoha legendami, a tak dospěl k závěru, že mě zdrtí. Těsně vedle. Mně můj maloměstský původ vyhovuje, zkušenosti z Bruntálu navíc člověku pomohou přežít i jaderný výbuch. Za druhé: místo "burane, prd tomu rozumíš", což je autoritativní tvrzení, jaké by zařízlo mou sarkastickou poznámku, zkusil veleslavínskou češtinu. Pocházím prý z "geograficky vzdálenějšího regionu, a tak mi některé věci nejsou vlastní". Víc přes koleno už to nešlo, pane kolego?

Podruhé jsem si na svůj sebeobranný handicap vzpomněla ve chvíli, kdy mě na přechodu málem přejelo auto. Ve vteřině člověku originální souvětí příliš k ničemu není, pokusila jsem se tedy vymezit vulgárním gestem. Jenže mi místo prostředníčku do vzduchu vystřelil prsteník.

Útěchu proto čas od času nacházím u mistra invektivy, jímž byl spisovatel Vladimir Nabokov (doporučuji libovolný rozhovor na internetu, idioti jsou u něj v podstatě všichni, ovšem jak elegantně je kosí), příkladně v samostudiu. Dnes mě například rozněžnila tato nadávka: nemá váš rodokmen tvar kruhu? Uznávám, že asi nezničí každého, ale kdyby to přece vyšlo, to by byla krása!

