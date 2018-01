Díval jsem se do proskleného rohu svého pokoje, kde se před pár měsíci úpěnlivě plazila Rozárka. Ještě nedávno toho na svých končetinách moc neměla, pouze občas červený květ, jejž stěží unesla. Jako by jím chtěla darovat celé své koncentrované nitro. Taková velkorysost! Jediné, co si chránila, vše ostatní usychalo. Teď vidím na jejím místě zelenou džungli. A když přimhouřím oči, mohli by na jejích sílících větvích sedět i spokojení amazonští papoušci. A volat na mě: Ty krrrrretééééne! Proč jsi ji nepřesadil dřív?!

Ano, stydím se za to, že jsem z lenosti po léta týral ibišek, který mi kdysi svěřil do péče táta. Sic jsem mu sám dal jméno a měl ho rád, choval jsem se k němu jako k věci. Nyní jsem mu ale pořídil nový velký květináč a výživnou půdu.

Má Rozárka roste jako z vody (no, asi bez toho jako) a daří se jí náramně. Jen si svůj první kvítek po znovuzrození omylem přimáčkla k okennímu sklu. Asi z té nekontrolované radosti a opětné zvídavosti. Říkám si, i ona se ráda kouká na ten kostelík. A jak se jí tady vůbec líbí? Co si o mně vlastně myslí? Je to koneckonců živá… jasně že bytost! Každá bytost by měla mít právo na důstojný život.

Když si uvědomím, že v EU řešíme práva robotů, které (záměrně nepoužívám "kteří") nedisponují jedinou živou buňkou, měli bychom ještě předtím uznat a hlavně uzákonit práva rostlin. Jsou to přece jenom krapet bližší příbuzní. Nebál bych se tady paralely se zvířaty. Zavání to možná segregací, ale je třeba navíc rozlišovat: okrasné květiny (sem patří naštěstí Rozárka) jsou něco jako naši čtyřnozí domácí mazlíčci, posvátné krávy či dostihoví koně − na ty nevztáhneme ruku, nedej bože, abychom je málo krmili či zalévali. No a pšenice, brambory, kukuřice a spol. jsou prostě vepříci, jateční býčci či třeba kuřátka. Ty bychom měli zabíjet takzvaně humánně, i když člověka bych do toho moc nemíchal, takže raději animálně a… florálně? Tedy rozhodně ne krutě.

Teď mě napadá − jak zabít bezbolestně mrkev a nestresovat ji při tom? Aby pak její oranžové maso bylo hezky slaďoučké, neztratila vitaminy a dala se snadno upravit. Samozřejmě že ji lze vytrhnout i bez použití brutálních jezeďáckých technik. Můžeme jí též dopřát poslední chvíle v relativním klidu, nejlépe v úzkém kruhu nejbližších mrkví. A ještě jsou tu bohužel militantní vegetariáni. To jsou ti, kteří žerou mrtvé rostliny, což je odporné!

Ale bez legrace, opravdu si myslím, že naši zakořenění bratři a sestry by měli mít svá práva. Ostatně, již to řeší tzv. rheinauské teze. Na ně tady není prostor, ty si prosím vygooglujte. Doufám jen, že mě jednou Rozárka zpětně nezažaluje.