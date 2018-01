Prodavačka na newyorském nádraží Grand Central Terminal se na mě podívala a zeptala se: "A budete k tomu chtít brčko?" V tu chvíli jsem měla chuť zvednout ruce, rozčileně jimi té ženě zamávat před obličejem a důrazně odpovědět: "Tak moment, ale to už vážně přeháníte!"

Ve skutečnosti jsem jen zavrtěla hlavou a zaplatila 14 dolarů. Za… ehm, vím, že to takhle napsané bude vypadat ještě víc šokující, než mi to připadalo v tom obchodě… za dvě plechovky s červeným vínem.

Ano, plechovky. Francouze byste museli omývat studenou vodou, Italové by na prodavače plechovkového vína poslali námezdní zabijáky. Ani nechci domyslet, co by na Pálavu v plechovce řekli bodří Moraváci (ale možná jsem jen zbytečně přecitlivělá, pravděpodobně by ji zkusili prodat Pražákům).

V Americe ovšem tenhle způsob prodeje vína není zas takový "big deal". Průkopníkem byl někdejší slavný režisér a dnes hlavně vinař Francis Ford Coppola, který v roce 2004 představil Sofia Blanc de Blanc, plechovkové víno pojmenované po dceři. Dnes se prodej vína v plechovkách v USA odhaduje na 28 milionů dolarů ročně. Pro srovnání: je to dvakrát víc než v roce 2016 a čtyřikrát víc než rok předtím. Tedy ukázkový exponenciální růst.

Underwood je asi v této kategorii nejzavedenější značkou. Mě ovšem zlákal tím, že v plechovce nabízí oregonský Pinot Noir, mé oblíbené severoamerické červené.

Kdybych se měla pokusit o bonmot, asi napíšu, že jsem konzerva, a konzervy mi tím pádem tak úplně nesedí. Dokonce i Coca-Cola mi chutná víc ze skla než z plechovky. Na druhou stranu, všichni víme, že například na cesty je to nejpraktičtější balení. Lehké, příjemné a bezpečné. Což nic nemění na tom, že když plechovku s vínem otevřete, budete mít dekadentní pocity. A pokud se rozhodnete pít víno přímo z ní, smiřte se s tím, že nepustí ani špetku vůně. Ani nebudete vědět, co pijete.

Což se ale změní, když obsah přelijete do sklenky. A necháte víno vydýchnout. Ten Pinot je opravdu dobrý! V barvě řídký, opaleskující a načervenalý. Inu, Rulandské modré. Ale na nose ucítíte soupeřit jahodu s malinou. A v chuti ten starý známý "Oregon": červené borůvky se skořicí, v dochuti trochu čokolády. Slogan "Věříme, že obsah je důležitější než obal" je v tomhle případě namístě.

Nebuďte konzervy! Je to kvalitní víno. Zabalené do vlaku. Ale brčko s poděkováním vraťte.