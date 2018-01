Jídelny nabízejí svébytný druh gastronomie, který tu byl za první republiky, za socialismu a své místo si našel i v éře soudobého kapitalismu. Navštívili jsme tři podniky, které si Pražané oblíbili.

Český bufet u sešívaných

Bělohorská Jídelna u Slávisty leží přímo na frekventované pražské výpadovce, která pozvolna stoupá od Malovanky.

Jídelnu u Slávisty, kterou vede Milan Bartůněk, si hosté vyzdobili sami. Foto: Libor Fojtík

"Břevnov je bohatá čtvrť plná bývalých vojenských bytů i vysloužilých důstojníků. A sídlí tu spousta malých firem, bank, je tu zdravotnické středisko a tak dále," líčí místní poměry šéfkuchař a vedoucí jídelny Milan Bartůněk, když celý v bílém vykoukne ze dveří kuchyně. Má prý zrovna směnu na škopku u nádobí.

Sám je v jídelně každý den včetně neděle. Ten den se ovšem nevaří, jenom připravuje plán na pondělí dopoledne, aby bylo co nejméně hektické. "Možná jsem blázen, ale než se ráno honit, raději sem na chvíli zajdu v neděli, kdy je tady klid a já mám čistou hlavu bez stresu."

Jídelní lístek sestavuje zásadně jen na den dopředu a není ani zastáncem jeho zveřejňování na sociálních sítích. "Žijeme v době, kdy s počítačem pracuje každý. Ve chvíli, kdy si člověk přečte nabídku na internetu a zrovna se mu netrefíme do noty, nemá důvod chodit. Když to ale přijde zkusit osobně a nevybere si, koupí si třeba aspoň pár chlebíčků," usmívá se.

Teplá jídla vymýšlí den po dni z toho, co mu skutečně přivezou dodavatelé. A protože už od svých počátků je břevnovská provozovna vedená jako český bufet, na menu nesmí chybět ani stálice jako vepřo knedlo zelo, guláš, česnekový bůček, pečené koleno a dršťková polévka. K tomu se přidávají ještě další čtyři jídla − většinou klasické omáčky typu rajské či koprové. "Vaříme zkrátka obyčejná jídla pro obyčejné lidi."

Jídelnu u Slávisty, kterou vede Milan Bartůněk (na snímku), si hosté vyzdobili sami. Foto: Libor Fojtík

Maso Bartůněk nakupuje u vybraných českých řezníků a jak říká, v kuchyni odmítá tolerovat obcházení tradičních postupů − třeba právě při přípravě omáček. "Vždy je třeba udělat kvalitní základ a opéct maso na sádle, jak jsem se to kdysi naučil."

V gastronomii se Milan Bartůněk realizuje celý život, v Jídelně u Slávisty 12 let. "Přišel jsem k tomu celkem nevinně, protože to tu založili dva kamarádi a zavolali mi, jestli bych u nich nechtěl vařit," vzpomíná. Po půl roce však jeden společník odešel, Bartůněk po něm převzal agendu a zanedlouho se vzdálil i třetí kolega. Tomu sice jídelna pořád patří, o její chod se ale plně stará šéfkuchař.

Pětičlenný tým podniku denně připraví 200−300 porcí, většinou pro své věrné zákazníky, které Milan Bartůněk dobře zná. Jídelna se nejmenuje "u Slávisty" jen tak pro nic za nic. "Když jsme ji otvírali, byla to obyčejně Bělohorská jídelna. Já jako velký fanoušek Slavie jsem jednou z legrace pověsil na dveře vstupenku na vítězný zápas. Lidé se toho chytli a postupně mi sem začali nosit slávistické suvenýry," ukazuje na stěnu bohatě pokrytou podepsanými plakáty, šálami a dalšími předměty "sešívaných", jimiž hosté jídelnu vyzdobili. Mezi nimi byla i asistentka ředitele fotbalového klubu Jaroslava Tvrdíka nebo trenér gólmanů Milan Veselý. Od té doby podniku nikdo neřekne jinak než Jídelna u Slávisty.

Foto: Libor Fojtík

"Nezáleží na tom, jestli se klubu daří, nebo ne. Slavie klidně může padnout, ale dokud tu budu já, tak se to tu nezmění," pokračuje Bartůněk rázně. Občas sem zavítají i fanoušci Sparty, koncept podniku prý ale berou s humorem. "Za celou dobu se mi stalo asi jen dvakrát, že k nám přišel těžký Sparťan a prohlásil, že tady žrát nebude."

Ačkoliv na to Milan Bartůněk vůbec nevypadá, ze všeho nejraději má právě českou kuchyni, která je postavená na sádle, cibuli, česneku, majoránce, se kterými se dá neuvěřitelně kouzlit. "Pak to chce samozřejmě pohyb. Ale toho já mám dost."

Fronta až na chodník

Z okraje hlavního města se přesouváme do užšího centra. Konkrétně na Těšnov, kde se před vyhlášenou jídelnou v době oběda stojí nemalá fronta − mnohdy až na chodník. "Někdy ty lidi až obdivuji, že se jim chce čekat. Ale je pravda, že jsem frontu jednou měřil a trvá okolo sedmi minut. Pořád je to rychlejší než jít do restaurace a čekat na číšníka," říká vedoucí Radek Hejma, který vedení jídelny před šesti lety převzal po svém otci, ten zase předtím po svém bratrovi, jenž stál po revoluci na začátku tohoto rodinného podniku. Za minulého režimu totiž jídelna fungovala jako závodní podnik družstva.

Jídelně na pražském Těšnově kraluje česká klasika. Foto: Libor Fojtík

Pro Hejmovy je ze všeho nejdůležitější udržovat rodinnou tradici poctivé české kuchyně. Současný vedoucí, vyučený kuchař, se v kuchyni pohybuje rovněž celý život. "Tady ale občas funguji také jako skladník nebo myčka nádobí," směje se Radek Hejma. Celý jeho tým čítá 18 lidí. Sehnat dnes kvalitní kuchaře nadšené pro své řemeslo je však podle něj velmi těžké. "Dříve byla kuchařina výběrový obor, teď se na něj hlásí lidé, kteří se mu ve skutečnosti ani věnovat nechtějí," krčí rameny. Atmosféra v jeho kuchyni tomu ale naštěstí neodpovídá.

Donedávna měla jídelna otevřeno jen od 10.30 do 14 hodin, nyní servíruje jídlo až do sedmé hodiny večerní. "Je pravda, že v Praze jsme hodně populární, jezdí k nám každý den lidé až z Dejvic," pokračuje Hejma. Devadesát procent návštěvníků jsou však stálí hosté, kteří v okolí bydlí nebo pracují. Nabídka se proto mění každý den a neexistuje, aby na tabuli dvakrát za sebou figurovalo stejné jídlo. "Denně vaříme asi 12 druhů hlavních jídel a jejich skladbu vymýšlím na týden dopředu," vysvětluje vedoucí v bílém rondonu.

Jídelně na pražském Těšnově kraluje česká klasika. Foto: Libor Fojtík

Většina položek v menu odpovídá české klasice, sem tam se ale objeví i něco zahraničního, aby se nabídka oživila a také odlehčila. "Poslední dobou lidé vyhledávají těstoviny, mladí zase chtějí hranolky a saláty. Musíme myslet na všechny, i na vegetariány a hosty s intolerancí lepku," říká Hejma ve chvíli, kdy mu postarší paní procházející kolem chválí zelené fazolky. Prý byly výborné jako vždycky.

Někteří štamgasti do Lidové jídelny Těšnov chodí už od jejího otevření. "Možná to bude znít hrozně, ale už jsme tu pochovali několik stálých zákazníků," vzpomíná Radek Hejma. Kromě starší generace sem ale míří také lidé z okolních kanceláří, dělníci i studenti. "Máme tu kravaty i lopaty. Minule se mě jeden dělník ptal, jestli nevadí, když sem bude chodit v montérkách. Vůbec ne. Žádná práce nám není cizí."

Navzdory snaze držet krok s dobou, co se týče kuchyně, interiér kuchyně zachovává svou původní tvář − na přání samotných hostů. Zdi jsou obložené tmavě hnědými kachličkami, na dřevěných stolech jsou prostřené kostkované ubrusy.

Vedoucí podniku Marek Hejma se svým otcem. Foto: Libor Fojtík

Trochu se ale změnily chutě zákazníků. Dříve podle Hejmy hodně "jela" svíčková a rajská omáčka, dnes nejvíc "frčí" další český vynález, smažený sýr s bramborami a tatarkou. "Je to hrůza, ale je to tak. Pořád je však populární španělský ptáček, čevabčiči nebo buchtičky se šodó," říká šéf vyhledávané jídelny a dodává, že to jsou speciality, do nichž se lidem nechce doma pouštět. "A tak na ně zajdou raději k nám."

Smíchov nikdy nespí

Jedinými dny, kdy je v Jídelně na Marjánce na Andělu zavřeno, jsou vánoční svátky a Nový rok. "Jinak pracujeme pořád, i o víkendech. Jedeme nonstop," říká provozovatelka Gabriela Lecková. A myslí to doslova, protože kantýna funguje skutečně 24 hodin denně.

Na tým nonstop Jídelny na Marjánce se její provozovatelka Gabriela Lecková (druhá zprava) stoprocentně spoléhá. Foto: Libor Fojtík

Souběžně s pražským podnikem vede také velkou školní a závodní jídelnu v Kostelci nad Labem, odkud pochází. "Tou to všechno začalo. Založil ji před 24 lety můj tatínek Čestmír Vít a máme tam i malý obchod s potravinami," vypráví brunetka s krátkým sestřihem.

V sousedství dnešní smíchovské jídelny se před deseti lety Gabriela Lecková pustila do provozování baru, ten zde funguje dodnes. Na místě dnešní Marjánky byla původně cukrárna, kterou si po čase s manželem pronajali. "To byla velká bída, protože jsme cukrářskému řemeslu vůbec nerozuměli a v podstatě jsme jen přeprodávali dorty a kávu," vzpomíná s tím, že doma jsou spíš v klasickém českém jídle.

Proto před osmi lety přesedlali na provoz další jídelny. Zpočátku měli otevřeno jen do pěti hodin odpoledne, brzy ale poznali, že lidé mají hlad v kteroukoliv dobu. "Smíchov nikdy nespí, čehož by byla škoda nevyužít. Takže jedeme na dvě směny: denní a noční, krátký a dlouhý týden."

Foto: Libor Fojtík

Jak sama Garbiela Lecková připouští, noční provoz je občas pěkná divočina. Potyčky s bezdomovci, výtržníky a dalšími existencemi občas probíhají i ve dne. "Naštěstí jsou v ulici policisté. Manžel se tu před Vánoci dokonce popral, když se snažil vyprovodit jednoho opilce," popisuje zdejší adrenalin.

Protože noční směna je co do výdeje pokrmů přece jenom klidnější, připravuje se zároveň jídlo pro následující den. Postup je takový, že z provozovny v Kostelci nad Labem putují do Prahy základy některých jídel, jako jsou umotané rolády, zabalení španělští ptáčci, ale i uvařené kynuté knedlíky nebo oškrábané brambory. V podstatně menší kuchyňce na Andělu už se pak pouze dopékají masa a probíhají finální úpravy. Celkem se tu střídají čtyři kuchaři, čtyři hlavní prodavačky a čtyři uklízečky. Sousední bar slouží jako doplňkový podnik.

Na jídelním lístku figurují jak stálé položky, tak ty proměnlivé. "Obecně platí, že od španěla dolů je to stejné, takže svíčková sekaná a hovězí pečeně, smažená jídla, uzená krkovice a podobně jsou každý den. Horních šest až osm jídel se vždy mění," ukazuje Gabriela Lecková na velkou bílou tabuli popsanou zeleným fixem. Na svíčkovou se specializuje náš kostelecký šéfkuchař Radomír Kopín − spolu s gulášem paní Marjánky je to jediné jídlo, které se do Prahy dováží hotové.

Na tým nonstop Jídelny na Marjánce se její provozovatelka Gabriela Lecková (na snímku) stoprocentně spoléhá. Foto: Libor Fojtík

Během 24 hodin kantýna vydá kolem 400 porcí. Sama provozovatelka se v kuchyni aktivně neangažuje, ale zastřešuje obě jídelny, bar i obchod s potravinami, na jejichž chod dohlíží. Jednotlivé podniky spolu kooperují a jak Gabriela Lecková říká, jeden bez druhého by fungovaly obtížně.

Jednotný je také koncept tradiční české kuchyně, který nenarušují žádné exotické experimenty. "Nehrajeme si na to, čemu nerozumíme," má jasno Gabriela Lecková. Na kulinařinu momentálně nemá čas ani doma, kde ji plně zaměstnávají dvě malé děti. A tak jak říká, je to u nich pořád samý řízek, špagety nebo chleba ve vajíčku. A nesmíme zapomenout ani na svíčkovou z jídelny, na které prý doslova "ulítává" celá rodina.

https://ego.ihned.cz/c1-66021000-kouzlo-zvane-automat