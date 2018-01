Vlaky, mosty, fasády domů, legální zdi i nejprestižnější galerie. Tohle všechno jsou místa, kde se objevuje graffiti nebo street art − kdysi neúprosně maskulinní svět, do kterého postupně pronikl i ženský element a mužské dogma už je dnes minulostí.

Tématem emancipace ženského graffiti se před deseti lety začala zabývat česká writerka Sany, která se odmítala smířit s tvrzením, že ženy nechápou tvary písmen a nerozumí sprejům. Rozhodla se o tom natočit film, kvůli kterému procestovala v podstatě celý svět. A jak prohlašuje jedna z jeho protagonistek a vůbec první "graffiti žena" v dějinách Lady Pink, člověk zkrátka nemusí mít penis, aby mohl malovat.

Snímek s názvem Girl Power vznikal dlouhých osm let. Premiéru měl 27. února 2016, v televizi teprve na podzim minulého roku. Ačkoliv jeho téma už není úplně aktuální, jak sama autorka říká, film se dodnes promítá po celém světě a vypovídá nejen o specifické subkultuře a jejích podobách na několika kontinentech.

Holky můžou všechno

"Girl Power pro mě byl v podstatě takový startovní odrazový můstek a jsem ráda, že už je za mnou. Když jsme dostali nápad tohle téma natočit, YouTube i Facebook teprve začínaly a Instagram neexistoval, writeři byli mnohem méně propojení a moc holek graffiti nedělalo," vzpomíná Sany s tím, že když dnes writerka z Brazílie přijede do Evropy a na Instagramu napíše #femalegraffiti, okamžitě má kontakt na jinou slečnu, s níž si může jít zamalovat.

Sany (31) Je česká graffiti writerka. Vystudovala marketingovou komunikaci a několik let vedla call centrum. Útěkem ze všedního světa korporátu se jí stalo graffiti. Spolu s Janem Zajíčkem a Ondřejem Rybárem se vydala napříč několika kontinenty, výsledkem je snímek Girl Power. Název získal podle holčičí writerské crew, kterou Sany založila s několika kamarádkami. Film se promítá po celém světě, jeho autorka už se ale věnuje jiným projektům: pořádá streetartové workshopy pro děti i seniory a s umělcem Tomášem Jelínkem založila projekt Alternative Prague Tours, který ukazuje české hlavní město cizincům trochu jinak než turistické publikace.

V době, kdy se Sany do projektu pustila, u nás zažíval velký boom hip hop, se kterým je subkultura pouličního umění hodně spojená. "Dneska jede především elektronická hudba − drum'n'bass, dubstep, house, techno − už je to úplně jiné." Emancipace dámského graffiti se již dokončuje a z několika desítek původních writerek jsou jich nyní na světě stovky, možná víc. A hodně z nich inspiroval právě Sanyin dokument.

"Ukázalo se, že holky můžou všechno a v rámci graffiti subkultury už nejsou diskriminované. Veškeré cíle a vize, se kterými jsem do filmu šla, jsem si splnila. Byla jsem na všech obydlených kontinentech a malovala tam s pro mě největšími osobnostmi. Dnes mi začíná dávat smysl využívat graffiti i jinak než jen jako osobní hobby − může udělat radost také ostatním," pokračuje pražská sprejerka, když se potkáváme v kavárně hudebního Cross Clubu, v jehož budově má nyní své studio.

Už během doby, kdy originální snímek vznikal, se Sany věnovala spoustě dalších projektů, z nichž některé fungují dodnes. Organizovala a produkovala výstavy a festivaly zaměřené právě na graffiti a street art, jako byla například výstava prací americké fotografky Marthy Cooperové v pražské Trafo Gallery. Tato dokumentaristka se rovněž objevuje ve filmu Girl Power.

Babičky se sprejem

Pro Sany dnes graffiti vybočuje ze sebestředného úhlu pohledu. "Dávno nejsem ve fázi, kdy bych si potřebovala něco dokazovat a bojovat o místo na téhle scéně. Vyrostla jsem a asi i trochu dospěla." Už několik let pořádá tematické workshopy pro děti, mezi nimiž jsou také ty s mentálním či fyzickým handicapem. Graffiti a práci se sprejem si pod jejím vedením mohou vyzkoušet i lidé z domova důchodců. "Jednoho workshopu se zúčastnila babička, které bylo 96 let. Připadá mi strašně zajímavé, jak se na fenomén graffiti dívají, jak to vnímají," popisuje.

Účastnice workshopu práce se sprejem Foto: Pepa Dvořáček

Zvlášť u starších generací totiž pouliční umění někdy vzbuzuje negativní konotace, až pohoršení. "Jistě, ale když je člověku 96 let, tak už neřeší vůbec nic," pokračuje Sany. Celý projekt vznikl tak, že jednoho dne vyrazila na legální stěnu a okolo šla skupinka žen z domova důchodců. "Ptaly se mě, co a jak maluji. A tak jsem jim navrhla, že příští týden půjdeme spolu. Skutečně jsme pak šly a malovaly v barrandovské legální graffiti zóně," vypráví. "Už jenom to, že do toho šly a nebály se, pro mě bylo naprosto neuvěřitelné. A byly to zase ženy, jen o 60 let starší než já."

Podobně inspirující je pro Sany i práce s dětmi. "Když se někdo vrhne do světa graffiti a věnuje se mu dlouho, lidé očekávají, že dosáhne dokonalosti − bude mít svůj originální styl, čistě obtažené dílo a nevím co všechno." V porovnání s tím, když vezme do ruky sprej malá holčička a dostane šanci se vyjádřit a seberealizovat, dívá se na graffiti jako na naprosto volnou disciplínu.

Pravidla pro writery

V rámci workshopů Sany učí děti, dospělé i seniory techniku práce se sprejem. "Nikomu neříkám, aby šel sprejovat na cizí domy, naopak je před tím varuju," vysvětluje s tím, že zmíněná technika je obor, který se běžně vyučuje na západních uměleckých univerzitách a lidé ji používají také na plátno. "Dokonce jsem spolupracovala s jednou pražskou školou, která má street art a svobodu legálního sebevyjádření ve vyučovacích osnovách. To je super. Stejně jako pozorovat lidi, kteří k tomu přistupují jinak než writeři − bez pravidel."

Trochu jiný dámský sprej Foto: archiv Sany

Těch je ve světě graffiti spousta, stejně jako různých disciplín. Někdo dělá takzvaný wild style, další bubble style a někdo zase mural art, obří nástěnné malby. A podle toho se potom utvářejí různé skupiny neboli crew. Jedna zásada ale platí pro všechny: "Nikdy bys neměl malovat přes někoho, kdo je lepší něž ty. Ve chvíli, kdy se člověk graffiti věnuje, to prostě rozezná," vysvětluje Sany, která se v prostředí sprejů pohybuje více než 15 let.

Stát se writerem s sebou nese určitý vývoj. Ze začátku je potřeba se seznámit s komunitou, získat informace, zkoušet malovat tam, kde to nikomu nebude vadit, a postupně se posouvat na lepší místa. "Co se týče legálních stěn, je jasné, že dřív nebo později každé dílo někdo přemaluje, což vlastně definuje jejich funkci. Jsou to galerie ve veřejném prostoru, které mění svou tvář, nic tam není věčně."

Krása graffiti pro Sany spočívá hlavně v jejich čtení. Obyčejný smrtelník často jednotlivá písmena v nápisech jen těžko identifikuje a většinou mu to zabere dost času. Writeři už to prý mají "natrénované". "Ráda zkoumám styl a techniku písmen. Insiderům třeba přirozeně přijde hezčí barevnější dílo. Mně se na druhou stranu mnohdy líbí méně barevné věci a soustřeďuji se právě na tvary a provedení," vysvětluje.

Trochu jiný dámský sprej Foto: archiv Sany

Sama se snaží malovat v newyorském stylu 80. let. "Je to trochu komiksové a špinavé a mně se líbí ta svoboda. Neřeším, jestli mi někde steče barva, a užívám si to." Na druhou stranu existují writeři, pro které je stěžejní přesnost a čistota. A pro jiné zase další věci. "To mě na graffiti fascinuje nejvíc, že každý dělá něco svého."

Graffiti pokaždé jinak

Když společně zamíříme do studia, které se nachází v nejvyšším patře Cross Clubu, přichází řeč na další velký projekt, Alternative Prague Tours, který Sany založila spolu s kamarádem Tomášem Jelínkem před pěti lety. Oba hodně cestovali a Sany současně organizovala právě několik festivalů a výstav v Česku, na které zvala umělce z celého světa. A ukazovala jim místa, jako jsou Cross Club, Trafačka, Karlín a podobně. "Oni se jenom divili: Wow, tohle je jako taky Praha? Když přijeli na návštěvu přátelé z Berlína a vyrazili s námi do ulic, říkali to samé. A tak nás napadlo dát lidem šanci vidět město našima očima."

Pro cizince a turisty je Praha seškrtaná do skanzenu zahrnujícího Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí. "To jsou samozřejmě krásná místa, ale není to zdaleka všechno," říká writerka. Proto průvodci Alternative Prague vodí návštěvníky například do Tuzexu, galerie NoD či Jatek 78, kreativního prostoru Vnitroblock, Paralelní Polis či na legální graffiti zóny.

Samotnou Sany však baví poznávat nová prostředí, kultury jiných zemí, a tak cestuje po světě a setkává se i s místními writery. A také s odlišnými pravidly i zvyky, které v tom kterém státě pro graffiti platí. "Například v Indii, když pomaluju barák, jeho majitel mi přinese misku rýže, protože bude nadšený. To samé se děje třeba v brazilských favelách, kde si writer vybere zeď domu, zeptá se majitele na povolení a ten bude nejspíš rád. Barevné malby tam milují a sám by na výzdobu neměl peníze." V zemích jako Rusko nebo Jihoafrická republika je graffiti zase záležitostí vyšších vrstev, což je v přímém protikladu s původní ideou, jež tuto komunitu utvářela na konci 60. let minulého století v New Yorku.

Sany Foto: Pepa Dvořáček

Na otázku, jestli by se ještě někdy pustila do natáčení filmu, má Sany poměrně jasnou odpověď: "Zatím to tak necítím. Ale nikdy neříkej nikdy. Vždycky mě zajímala politika a historie, což jde dobře dohromady i s graffiti v určitých částech světa. Třeba v Afghánistánu točí mladí lidé krátká videa, jak sprejují vzkazy proti Tálibánu, v Rusku proti Putinovi, v Sýrii proti ISIS. To mi přijde hrozně silné." Zmiňuje také, že se nadchla i pro urban exploration, objevování různých starých tunelů a továren. "Točit v dnešní době film, který se musí zaplatit a stojí několik milionů, mi však nepřijde moc atraktivní. Mnohem víc by mě bavilo dát si GoPro kameru na hlavu, záběry sestříhat v iPhonu a dát to na YouTube."