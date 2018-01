Vhodíte minci a začíná kouzlo. Kouřící nápoj stéká do hrnku, voňavé jídlo je na zmáčknutí knoflíku vydané vmžiku neviditelnou rukou stroje, v němž se vše míchá, bublá, kypí, vaří… Vzpomínáte?

Komedie Oldřicha Lipského Srdečný pozdrav ze zeměkoule ukazovala mimo jiné gastronomickou realitu 21. století, jak jsme si ji představovali před několika desítkami let. A nebyla daleko od pravdy. Dokládá to i éra slavných automatů − fenoménu novodobého rychlého občerstvení, jak si ji ještě můžeme pamatovat z konce minulého století. A to měl být teprve začátek.

Tlačítko přišlo z Německa

Světově proslulý Automat Koruna architekta Ladislava Machoně, zářící leskem chromu a skla i neonového poutače od Ladislava Sutnara v dolní části pražského Václavského náměstí, patří k legendám hromadného stravování nejen v Česku, ale v celé Evropě. Multifunkční komplex v novosecesním slohu se železobetonovou konstrukcí zasahující tři patra pod zem a šest pater nad zem zbudovala První česká všeobecná akciová společnost pro pojišťování pro život v roce 1914. Vedle bytů, kanceláří a obchodů zde byly i lázně, kino a od roku 1931 také první Automat neboli moderní velkokapacitní bufet, kterému dal jméno způsob výběru a nákupu.

Hosté se totiž sami − buď zcela, anebo alespoň částečně − obsloužili pomocí samoobslužných jídelních automatů. Tahle novinka k nám přišla z Německa, kde společnost Deutsche Automaten Gesellschaft na Berlínské živnostenské výstavě v roce 1896 představila ideu automatického restaurantu. Na přelomu tisíciletí už bylo v Německu pět desítek takových jídelen − bez obsluhy, se sloty na mince, automaty na nápoje a nabídkou pokrmů za skleněnými dvířky. V roce 1902 přenesli Frank Hardart a Joseph Horner projekt do Ameriky. První plně automatizovaný podnik Horn & Hardart vznikl ve Filadelfii, další v New Yorku a svět zachvátilo automatové šílenství.

V Evropě se to projevilo tak, že každé moderní gastrozařízení, které umožňovalo hostům vyměnit minci za vystavené jídlo, nápoj nebo jen zákusek, neslo chytlavý název Automat. A dávaly si ho i podniky, které sice nebyly nějak zvlášť automatizované, ale chtěly tak zdůraznit svůj moderní přístup ke stravování. Stačilo, že jídlo bylo vydávané rychle, formou bufetu a provozovna zvládala obsloužit dostatek zákazníků.

Opak představovala Amerika, kde každý automat byl skutečně bez obsluhy. Značka Horn & Hardart přerostla v restaurační impérium se 180 pobočkami, jež sytily až 800 tisíc hostů denně. Se strojovou přesností.

Kultura automatů pronikla do hollywoodských filmů, muzikálů. Lidi bavilo čisté prostředí, možnost vybrat si cokoliv bez dohadování s obsluhou, podle chuti, vzhledu i finančních možností. I s jídlem či pitím za pár halířů či centů tu mohl člověk trávit neomezený čas. Zdejší káva tryskající z kohoutků ve tvaru delfíních hlav měla ten nejlepší zvuk i kvalitu, stejně jako receptury, podle nichž vznikaly stovky studených i teplých pokrmů.

Hotovka na dlaň i ruské vejce

Kdo si ale myslí, že fastfood je fenoménem moderní doby, je na omylu. Rychlé a levné občerstvení fungovalo už v dobách starověkého Řecka či Říma.

Domy, v nichž chudší lidé žili, neměly zpravidla kuchyně, na ulicích byly stánky i vývařovny. Například římská thermopolia získala název podle teplé vody podávané tradičně k vínu nalévanému z hliněných amfor. V kamenných deskách stolů byly zapuštěné nádoby s teplými jídly, která lidé jedli na místě nebo si je odnášeli v palmových listech. V Asii se prodávaly hlavně čínské nudle, na Středním východě chlebové pita placky i falafel.

Také ve středověku a na začátku novověku se vydávali lidé na jídlo do ulic, ale i do hostinců a pivnic. Svobodní intelektuálové, řemeslníci či studenti, kteří měli nejhlouběji do kapsy, pak preferovali "pekáčové báby". Stály na tržištích od rána do večera a vařily kávu a k ní levná jídla na pekáčích − brambory, jáhelníky, luštěniny… Ani žádné tácky nebyly potřeba, servírovalo se tím nejjednodušším systémem − na dlaň.

Koncept restaurací, který se blížil dnešnímu pojetí specializovaných gastronomických podniků, se objevil ve Francii kolem roku 1770. Jednalo se vlastně o výčepy upravené tak, aby se jídlo stalo zároveň zážitkem. Lidé se krásně oblékli, stolovali stylově, zdokonalil se servis. Ceny byly ovšem vyšší, a proto začaly vznikat levné bufety. Ten první byl v Česku otevřen v roce 1894 ve druhém patře Staroměstské radnice. Mimochodem v Rakousku-Uhersku byl přísný živnostenský řád, který podniky pečlivě rozlišoval na hotely, kavárny, herny, hostince, výčepy. Hlavním znakem hostince dražšího i levného bylo pivo od čepu a dobrá kuchyně.

S rozvojem měst, železnic, elektrifikací, rychlým životním stylem, cestováním… měnilo svůj ráz i pohostinství. Suroviny se snáze a rychleji distribuovaly, lidé chtěli dobré jídlo, čistý stůl a všechno nejlépe hned. Tak se zrodily automaty a velkokapacitní jídelny na stojáka, mezi nimi třeba v roce 1925 i vídeňský Colosseum-Automat. Přestože šlo o trend "masového stravování", většina bufetů měla svou oblíbenou specialitu. Například pražská Koruna proslula svým ruským vejcem. To sice vzniklo až za socialismu, prý pod tlakem a ze zbytků, o to víc však bylo populární a milované.

Koruna byla také nazývána automatem, byť nebyla plně automatizovaná. Za vloženou minci si tu zákazníci mohli dát chlebíček, zákusek nebo si natočit pití, většinu pokrmů ale hostům vydávala obsluha. Podnik byl nesmírně šik, ve své době revoluční záležitost.

V přízemí paláce Koruna, na ploše téměř 800 metrů čtverečních, místní kuchyně denně sytila několik tisíc lidí. Nabídka legendárního jahodového koktejlu, vepřenek, bramboráků (dlouhou dobu tu byly za korunu), topinek, chlebíčků, párků, hotovek a polévek všeho druhu je zde sice už více než čtvrt století minulostí, ale dodnes se na ni vzpomíná. Mimochodem, repliku úspěšné Koruny musel architekt Machoň zbudovat i na londýnské Oxford Street, tak moc se podnik líbil Britům.

Mekáč vs. Praha hrabalovská

Automat Koruna zanikl roku 1992. Ve stejném roce ve Vodičkově ulici otevřel v Česku vůbec první McDonald's. Lidé lačnící ochutnat "buržoazní výdobytky" vzali hamburgery útokem. A slavné éře svačinových polévek, lahůdkových salátů, omáček všeho druhu, uzenin s křenem a vůbec tradičních hotovek začala zvonit hrana. S fenoménem "Mekáče" či pálivých křidýlek a kuřecích paliček z KFC, které dorazily do Česka o dva roky později, mohly soupeřit jen stěží.

Postupně mizely podniky jako Vaňhova rybárna v pasáži Jalta, proslulý libeňský Automat Svět, o kterém psal Bohumil Hrabal v povídkovém souboru Perličky na dně, samoobslužná jídelna v pasáži Lucerna (známá ze seriálu Chalupáři), bufet v Sevastopolu, novější Arbat i zmiňovaná Koruna. Nejdéle vzdorovala jídelna U Rozvařilů v pasáži Paláce Archa Na Poříčí, která skončila − jako poslední fungující "táckárna" starého typu a jako nejstarší rychlé občerstvení založené ještě za první republiky − před třemi lety. Lidé sem chodili více než 70 let na jídla spojující štamgasty nejrůznějších vrstev.

Hlavně v Koruně dřív postávali u pultů bok po boku veksláci i somráci, řemeslníci i potentáti, pasáci, policajti, muži v montérkách či dámy ve večerním − to když po divadelním představení přišel hlad. Byl to čas knedlíků přelévaných třeba jen omáčkou, když jste neměli na maso, útočiště studentů i důchodců, jistota, kam zaskočit s rodinou na cenově přístupný nedělní oběd.

Kdo žil v Praze, vždycky tu potkal známé. Jedlo se, povídalo… Koloritem doby byli i ujídači. Stačilo odsunout talíř a už po příboru sáhly další ruce. "Slečinko, je to volný?" ozvalo se, ale to už zbytky mizely v útrobách lidiček oblečených omšele, ale čistě, nenápadně čekajících na svou příležitost a s věčným apetitem a žízní. Žilo to tu a atmosféra byla svérázná.

Automatické neznamená levné

Klasické automaty nakonec k úpadku odsoudily vysoké náklady a hlavně nájmy. Ačkoliv pro hosta představoval tento druh provozovny místo téměř bez lidí − za stěnami s prosklenými boxy běžela výroba jako na drátku. A vše muselo být perfektní, čerstvé. Džus, jenž se nevypil do dvou hodin, vylil se u Horn & Hardart do odpadu. Každých 20 minut se vařila čerstvá káva. Bylo to pohodlné, platba rychlá, diskrétní, prostředí čisté, jídlo příjemné…, ale kvůli přitvrzování ekonomických podmínek pro majitele již ne příliš výdělečné.

Nastupující fastfoodové řetězce už zdaleka nedbaly na šíři sortimentu a jeho kvalitu. Stlačily ceny a rozlehlé jídelny automatů, z jejichž interiérů na vás dýchla krása, solidnost i ambice původních majitelů, musely skončit. Ustoupily plastovým židlím a dravějším formám lacinějších "sytičů".

Paradoxně, dva roky před tím, než se postsocialistickou Evropou rozeběhly do všech stran severoamerické řetězce McDonald's­­ a KFC, začal svět pomalu ovlivňovat nový směr − slowfood. Eko-gastronomické sdružení navracející opět jídlu rozměr kvality, lidskosti, regionálnosti.