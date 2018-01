Neprobrali jsme Irák, kde byl v roce 2005 zraněn při výbuchu ve škole. Nedošlo na historky z Afghánistánu, Pákistánu ani Haiti, z míst, odkud jako specialista na válečné zóny i dějiště přírodních katastrof pravidelně reportoval. "Veterán CNN", jak mu v americké televizní stanici přezdívají kolegové, má na jeden rozhovor příliš mnoho zážitků, a tak si povídáme o nejtěžším postu, který kdy zastával. "Číny se stejně nemůžu zbavit," opakuje s úsměvem, když se hovor znova stočí k největší − a svým způsobem nejméně pochopené − zemi na světě.

Tématem, jež však nelze pominout, je Etzlerův návrat do České republiky, odkud odešel v roce 1991. Co dál v zemi, která zahraničním reportérům jeho střihu nabízí příležitosti spíše výjimečně? Náklady na jejich novinářskou misi jsou totiž velmi vysoké, případně se v některých redakcích ozývá přesvědčení, že "zahraničí Čechy stejně nezajímá". Žurnalista, v jehož projevu se navzdory dlouholetému exilu roztomile ozývá slezská intonace, říká, že je tu zatím spokojený, ačkoliv se tu zpočátku cítil jako Alenka v říši divů.

Do České republiky jste se sice vrátil vloni v lednu, ale předtím jste byl pryč 26 let. Už jste zpracoval dojmy z návratu? Jaké jsou?

Připadám si jako na věčné dovolené. Já v Praze nikdy předtím nežil, až dnes. Do Ameriky jsem v roce 1991 odcházel přímo z Ostravy. Objevuju to tady.

Tomáš Etzler (54) Ostravský rodák, vystudoval tělocvik a zeměpis na Pedagogické fakultě Slezské univerzity v Ostravě, později absolvoval žurnalistiku na univerzitě v coloradském Boulderu. V roce 1991 odešel do Spojených států, kde se zpočátku živil manuálně. Příležitost vrátit se k televizní práci, jíž se v Československu věnoval jako dramaturg zábavních pořadů, dostal v roce 1999, kdy se stal produkčním v CNN. Pro CNN přitom začínal jako řidič. Etzler působil jako válečný zpravodaj v řadě světových válečných zón. V roce 2006 se stal zpravodajem České televize v Číně, kde působil do počátku roku 2014. Je prvním a dosud jediným Čechem, který získal televizní cenu Emmy. Se svým týmem byl oceněn za přínos moderních technologií ve zpravodajství. Dnes pod hlavičkou CNN trénuje novináře, pracuje jako reportér a provozuje produkční společnost.

Jste po všech svých štacích s hlavním městem spokojený?

Moc se mi tu líbí! Jsem tu sice od loňska, ale z toho jsem byl pět měsíců pryč. Peking, kde jsem strávil několik let, je příšerný na pohled, Hongkong vám zevšední během pár týdnů. Ale v Praze je každá ulice jiná. Zakotvil jsem na Vinohradech. Je to geniální čtvrť. Vytvořil jsem si zónu dvou tří bloků, odkud vůbec nemusím vyjít. Je tam úplně všechno. Kampa, kde spolu sedíme, je pro mě zatím terra incognita.

Kdysi jste říkal, že vám nejvíc vyhovuje žít na místech, která jsou v tu chvíli středem světa. Teď žijete v zemi, jejíž významnou předností je to, že se tu prakticky nic neděje. Nejste z toho nervózní?

Ano a ne. CNN mě, zaplať pánbůh, pořád posílá do terénu. Naposledy třeba na teroristické útoky v Bruselu nebo na demonstrace opozičního politika Alexeje Navalného v Moskvě. Ale člověk se po čase dostane do bodu, kdy si uvědomí, že už toho viděl dost. Teď pracuji na svých věcech, nikdo po mně nestřílí, nesleduje mě ani mi nenadává. Z Číny jsem mohl udělat cokoliv a vždycky se to někomu nelíbilo. Když byla má reportáž kritická, byl jsem členem havloidně-židovského spiknutí. Když byla pozitivní, platila mě Komunistická strana Číny…

Naše hodnocení je jedna věc, ale jak vlastně funguje zahraniční zpravodaj v Číně? Do jaké míry místní dohlížejí na to, co děláte nebo neděláte?

Hlídají to stoprocentně. Čína byla nejtěžší země, ve které jsem kdy pracoval, a to jsem strávil přes tři roky ve válečných zónách v Iráku a Afghánistánu, působil jsem na Haiti i na okupovaných palestinských územích v Izraeli. Je tomu tak z řady důvodů. Za prvé, pořád vás sledují a snaží se vám vaši práci hatit. Odposlouchávají vám telefony. Tohle nám sice kolegové říkali předem, ale naplno mi to došlo, až když nás tam vyslýchali a ptali se na věci, o kterých jinak vědět nemohli. S jednou naší čínskou spolupracovnicí jsme třeba šli na večeři. Náhodně − a na poslední chvíli − jsme si vybrali restauraci kus od centra. Vyprávěla nám o tom, že má nemocnou sestru. Číňané to všechno věděli… Byl jsem tam třiadvacetkrát zatčený. Jde víceméně o obtěžování, ale jedna italská novinářka tamní situaci připodobnila ke každodennímu vstupu do válečné zóny. Jen vyjdete ráno z bytu, jste v ní. Podle mě to odpovídá.

Tomáš Etzler působil také v Kandaháru (2004) Foto: archiv Tomáše Etzlera

Předpokládala jsem, že zahraniční redakce budou v Číně sledované a tiše trpěné, ne že vám budou do práce rovnou házet vidle.

Číňané zahraniční novináře tiše trpěli do olympiády v Pekingu v roce 2008, i když v tom období jsem já osobně měl nejhorší zážitky. Pak se chtěli ukázat v dobrém světle kolem roku 2010, když bylo Expo v Šanghaji. Ovšem v roce 2011 začaly na Blízkém východě jasmínové revoluce, které měly odezvu i v Číně. Po nich totálně přitvrdili vůči zahraničním médiím, ale těm místním taky. Novinářská práce, jak ji známe, je za současného prezidenta prakticky nemožná, problém je udělat i cestopisný dokument. Najít respondenty na rozhovor je neuvěřitelný úkol, všichni se bojí. Aparátčíci nevyhrožují jen nám, ale i našim čínským kolegům, volají jejich rodičům. Těch se ptají: víte, co dělá vaše dcera? Že zrazuje Komunistickou stranu Číny? Je to peklo. Chcete slyšet historku o tom, jak se tam pracuje?

Samozřejmě.

V roce 2011 jsme pro CNN dělali reportáž o inflaci. Byli jsme nabírat materiál na trzích v Pekingu, kde si lidé stěžovali, že rostou ceny oleje na vaření, rajčat a dalších věcí. Tak jsme si řekli, že díky tomu možná někdo vydělává víc peněz − a že takového člověka najdeme. Odjeli jsme za Peking, byl únor nebo březen, pole nebyla obdělaná, ale našli jsme skleníky, kde se pěstovala rajčata. Bavili jsme se s tamní manažerkou, která nám vyprávěla, že skutečně vydělávají víc. Najednou jsem si všiml, že s někým telefonuje. Vzápětí začala být strašně nepřátelská a měli jsme okamžitě odjet. Naštěstí bylo dotočeno, já už potřeboval jen pár širokých záběrů, takže jsem vyběhl do pole, kolegyně na mě čekaly a nakládaly techniku do auta. Když jsem se vracel ke statku, podíval jsem se na obzor a tam byl záběr jak z Francouzské spojky: tři policejní auta nám blokovala cestu. Policisté vtrhli do našeho auta a kolegyni, Američance tchajwanského původu, která nám tlumočila, začali nadávat do ku*ev, její matce do prostitutek, protože pracuje pro zahraniční média. Mysleli si, že je Číňanka. Já tomu nejdřív nerozuměl, ale pochopil jsem, co se děje, když se roztřásla a rozbrečela. Chvíli byla tak otřesená, že se mnou nedokázala mluvit.

Co jste dělal?

Okamžitě jsem volal pro pomoc na ministerstvo zahraničních věcí i do Čínského klubu zahraničních dopisovatelů, že nás ilegálně zadržují. Kolegyně byly nezkušené a nevěděly, že nemají dávat své novinářské průkazky policistům do ruky, jenom jim je ukázat. Policie chtěla, ať s nimi jedeme na stanici, což jsem samozřejmě absolutně neměl v úmyslu. Po hodinovém prostoji se rozhodli, že nás vyslechnou na místě, ale tvrdili nám úplné nehoráznosti − že jsme na statek vnikli násilím, vyhrožovali majitelce a podobně. Výslech jsem tajně nahrával na iPhone, protože v Číně se může stát, že na stanici si s vaší výpovědí pitbulové z komunistické strany udělají, co budou chtít. Pustili nás za čtyři hodiny. Tohle je jedna z desítek věcí, co jsem tam zažil. Je to skutečně sebevědomá země.

Jak si tak obrovský stát, který si od nepaměti myslí, že je "vládcem všeho pod nebesy", představuje, že uřídí, co se o něm kde říká?

On si to nepředstavuje, řídí to. Tamní vláda vráží miliardy dolarů do toho, aby Číňané šířili po světě správný narativ o tom, jaká jejich země je. Když dneska vejdete do lepšího hotelu v Praze, nejspíš naladíte čínskou televizi CCTV v angličtině. Před dvěma lety jsem byl v Atlantě, vešel jsem do metra a málem omdlel, když jsem viděl, že u vstupu zadarmo rozdávali noviny China Daily. Kamarád mi hlásil totéž z malého hotelu v Itálii… Čína šíří svůj příběh tak, jak potřebuje. Je to efektivní.

Snaží se to Číňané skrývat?

Kdepak, vůbec se nepřetvařují. Ředitel CCTV, což je obrovský kolos, například zaměstnancům natvrdo oznámil, že nejsou novináři, ale dělníci propagandy.

Tomáš Etzler působil také v Sýrii (2006) Foto: archiv Tomáše Etzlera

Připadal pro vás v úvahu kontakt s novinářským disentem, jaký známe třeba z Ruska? Existuje v Číně něco jako podzemní deník?

Neexistuje. Mezi novináři nic takového není. Jde o jednotlivce, kteří publikují na blozích. Číňané ovšem nasadili kvanta lidí na to, aby podobné věci okamžitě mazali. V Rusku s podobnou cenzurou začali pozdě, nemají to pod kontrolou.

Rusové do digitálních armád taky investují, myslíte, že se na Čínu dotáhnou?

Ne. Čína několik posledních let vytváří gigantický intranet. Blokuje přístup k obrovskému množství stránek. Jednou se mi stalo, že jsem přišel do redakce a nemohl se dostat na jediný zahraniční web. To bylo kolem roku 2013. Volal jsem kolegům v Šanghaji a v Čcheng-tu, abych se dozvěděl, co se děje. Ukázalo se, že vláda zkoušela, jestli to dokáže úplně uzavřít. Dokáže.

My Češi si často myslíme, že tamní situaci rozumíme, protože jsme zažili komunismus. Myslíte, že je naše zkušenost přenosná?

Není. Tam je to úplně něco jiného. Navíc, v Číně nejde o disent, svobodu slova nebo lidská práva, jak si je představujeme my. Jedním z největších problémů systému je vyvlastňování a fakt, že neexistuje soukromé vlastnictví půdy. O té rozhoduje Komunistická strana Číny. Když za ní přijde developer a řekne, že chce na polích postavit elektrárnu, nabídne jí 10 milionů dolarů, straníci si je rozdělí mezi sebou a rolníci táhnou.

Novinářská práce je v Číně prakticky nemožná. Problémem je i cestopisný dokument.

Můžeme po mladých Číňanech vůbec chtít, aby brojili za změnu systému?

Ne. Je to navíc vůbec nezajímá. Natáčel jsem o tom několik reportáží. Ptal jsem se jich, a to i těch, kteří měli peníze. Říkali mi: podívejte se, co se stalo v roce 1989 na náměstí Nebeského klidu. My tak skončit nechceme. Ať si komunisti dělají, co chtějí, my budeme dělat totéž. Nás zajímá, kolik máme aut, značkových kabelek a bytů.

Odkud bude strana brát nové kádry, když mladé nezajímá?

Tohle bude jako kdysi u nás. Z chytrých mladých lidí nechce být ve straně nikdo. Ale najdou se blbci, kteří se jinak neuplatní. Anebo vypočítavci. Strana má obrovské výhody.

Co se podle vás může dál dít v zemi, kde se prolíná odkaz dvou tisíc let císařství, konfucianismu, brutálního komunismu, kapitalismu a teď i digitálního absolutismu?

To nikdo neví. A všechny dosavadní předpovědi byly špatné. Myslím si, že tamní situace je neudržitelná. Čína stojí před obrovskou řadou problémů, které není jak řešit. Vezměte si třeba životní prostředí. Během deseti let očekávám obrovskou zdravotní krizi. V Pekingu se za poslední dekádu zvedl výskyt rakoviny plic o 50 procent, aniž se změnily návyky kuřáků. Na severu Číny se ztrojnásobily vrozené defekty u dětí, fyzické i duševní. Přes 60 procent podzemních a povrchových vod je znečištěných k neužití. Kvůli politice jednoho dítěte od roku 2010 ubývá pracovní síla, do roku 2020 má Čína ztratit 16 milionů lidí. Země má špatné školství, všechno se učí na základě standardizovaných testů, na něž existuje jediná správná odpověď. Vláda o těch problémech ví a bojí se jich. Na ministerstvu vnitra utrácejí víc peněz než na ministerstvu obrany. Bojí se víc vlastních lidí než zbytku světa.

Řekl byste, že po tom všem, co jste v Číně zažil, máte tu zemi rád?

Je to taková "hate love". Na Číně mám rád řadu lidí, které jsem tam poznal. Miluji autentickou čínskou kuchyni. Ale práce tam byla těžká.

Kvůli tomu jste skončil jako zahraniční zpravodaj v České televizi?

Byl to hlavní důvod, proč jsem skončil v Číně. Po sedmi letech, kdy jsem si sám točil i střihal, jsem byl vyčerpaný. Měl jsem ale s ČT nepsanou dohodu, že budeme ve spolupráci pokračovat, i když přestanu pokrývat Čínu. Ještě v roce 2013, když jsem tam byl v plném nasazení, se mnou přestali komunikovat. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Mám uložené desítky nezodpovězených e-mailů. Nebrali mi mobily, ačkoliv jsem potřeboval řešit důležité věci, rozpočtové i obsahové. Editoři ze zpravodajské redakce ČT se mnou sice komunikovali, ale manažeři ne. Říkal jsem si: proboha, co se děje? Žádná kritika se ke mně nedonesla. Když jsem skončil, zeptal jsem se ještě, jak to bude s polovičním úvazkem, o němž jsme jednali. Řekli mi, ať něco navrhnu. Udělal jsem to a oni to shodili ze stolu. Protinávrh už nepřišel.

Máte pro to nějaké vysvětlení?

Doslechl jsem se řadu věcí, které nemám ověřené, ale řeknu vám, co se mi stalo vloni. Občas mě kontaktují studenti, kteří píší diplomové práce o válečném zpravodajství a podobně. Ozvala se mi studentka z Palackého univerzity v Olomouci. Její e-mail jsem četl dvakrát, abych se přesvědčil, jestli nesním. Pracovala na diplomce o proměně zpravodajství z Číny po mém odchodu. Že si všimla neskutečných rozdílů ve výběru témat a jejich zpracování. Při osobním setkání se mě pak zeptala, jestli mé zmizení z obrazovky souvisí s nástupem Miloše Zemana do funkce a s obratem v české zahraniční politice směrem k Číně. Dál bych to nerozváděl.

Jak dlouho jste tam ještě vydržel pracovat, když se vedení odmlčelo?

Přes rok. Když jim teklo do bot, občas ještě s něčím zavolali. Třeba když se mluvilo o cenzuře vysílání na podzim 2013 a odešli Martin Veselovský a Daniela Drtinová, jejich velká jména. Chtěli po mně, abych napsal, že já pod žádným tlakem nebyl. A to jsem skutečně nebyl − autorské svobody jsem si na ČT vždycky nesmírně cenil. V životě mi do ničeho nemluvili. To, že vedení přestalo komunikovat, mi ovšem práci neulehčilo, demoralizovalo mě to. Když jsem jel do televize vyřizovat papírování ke svému odchodu, zeptal jsem se kolegyně, které věřím, na to, co se kolem mé výpovědi dělo. Odpověděla mi, že na jistých místech se slavilo. O dalších věcech nemůžu mluvit, protože je nedoložím. Nevnímám to jako křivdu, ale po letech to hodnotím jako obrovskou slabost managementu.

Tomáš Etzler působil i na Filipínách (2014) Foto: archiv Tomáše Etzlera

Proč jste si jako další působiště vybral Hongkong?

Částečně jsem se tam přemístil už v roce 2010, protože se mi v Číně narodila dcera, která strávila první rok života na antibiotikách. Měla jeden zánět průdušek za druhým kvůli znečištění ovzduší. Tak jsme za prací do Pekingu i jinam pendlovali. V dubnu 2014 jsme se do Hongkongu se ženou přestěhovali nastálo.

Čím jste se tam živil?

Bylo to docela těžké období. Pracoval jsem sice na volné noze v redakci hongkongské CNN, která je jednou z největších na světě, dělal jsem editora zahraničních zpráv a jezdil natáčet po celém regionu, ale bez další garantované práce jsem si musel poradit sám. Založil jsem produkční firmu, která nabízí výrobu videoobsahu pro malé a střední podniky. Trénoval jsem novináře, což ostatně dělám doteď. Ale byl to svět, který jsem neznal. Musel jsem shánět klienty a vůbec nevěděl, jak na to. Má firma se ještě pořád rozjíždí.

Nepředhazují vám kolegové, že jste jednou nohou v PR?

O firmě, se kterou jsem spolupracoval, bych v životě netočil. A můj přístup k jejich zadáním je žurnalistický. CNN má v New Yorku divizi, která dělá přesně tyhle věci. Ta má ovšem jiný ceník než já. Žurnalistika je pro mě jedna z nejvíc naplňujících prací na světě a v dnešní době její hodnota stále stoupá. Pořád ji chci dělat, ale nejspíš už jen pro CNN.

Vidíte příběhy s mezinárodním přesahem i u nás?

I tady se dějí zajímavé věci. Nejde sice o výbuchy, ale úpadek demokracie, který je celosvětový, lze dokladovat i odtud. Historikové se na to budou za 50 let dívat a říkat si, jak je možné, že jsme si toho nevšímali. Velké story jsou i u nás. Je tu třeba zavřený Jevgenij Nikulin, údajný ruský hacker, kterého chtějí jak Rusové, tak Američané. Bude o něm rozhodovat ministr spravedlnosti a jde o krok, který bych nepřál ani největšímu nepříteli. Strašlivým způsobem některou z těch dvou stran namíchne. Ale jinak se nerouhejme. Radši tenhle klid než nějaká dramata.

V den, kdy si povídáme, začíná první kolo prezidentských voleb. Prožíváte to?

Jdu volit dneska odpoledne a ještě pořád se rozhoduji. Zdejší politiku jsem doteď moc nesledoval − taky ze zdravotních důvodů, aby to se mnou nešlehlo.

Víte, kdo z kandidátů se s kým bratří nebo hádá?

Ne. Ale to, co se děje na Hradě, je neskutečně dětinské. Strašně nám to v zahraničí ubližuje. Ožralý, hulvátský prezident, bývalý estébák premiérem… Vypadáme jako banda buranů.

Udržel jste si tu během své nepřítomnosti nějaké přátele nebo známé?

Moc jich není, lidé se mění, mají děti, stěhují se. Mám tady ale dospělého syna. Jedna z mých oblíbených knížek je Domů se nevrátíš od Thomase Wolfea. Ale pár kamarádů tady mám.

Kdy jste byl naposledy v Ostravě, kde jste se narodil?

Na Vánoce. Mám tam sestřenici a tetu. Jinak si zvykám v Praze. Nepočítal jsem s tím, že se sem budu vracet. Rozhodl jsem se na poslední chvíli v listopadu 2016, kdy jsem se rozvedl. Má bývalá manželka je Švýcarka, myslel jsem si, že se všichni přesuneme do Curychu. Ale teď tam bydlet nechci. Životní náklady jsou tam desetkrát vyšší než u nás a já nemám stabilní zaměstnání. Mile rád bych se vrátil do Spojených států, ale to bych viděl děti dvakrát ročně. Takhle je to za nimi hodinu a čtvrt letadlem. Praha byla logickou volbou a líbí se mi tu. Za posledních šest měsíců jsem byl víckrát v divadle než za posledních deset let!

Divadlem mě trochu šokujete, v posledním větším rozhovoru jste říkal, že na věci tohohle typu nemáte čas ani myšlenky.

To mě tehdy vyslýchal psychiatr v Torontu. Když jsem se zranil ve Fallúdži, v CNN mi nařídili psychologické vyšetření. Doktor byl skvělý, ptal se mě: Kdy jste byl naposledy v kině? Já: Mě to nebaví, co bych tam dělal? On: Chodíte někdy na procházky? Já: Proč bych chodil na procházky? On: A vy si myslíte, že jste normální? Dokud vám nelítají kulky kolem hlavy, tak vás nic nezajímá, že jo?

Takže vaším novým koníčkem je normální život?

Jo! Je to pro mě nová věc. Chodit po Praze, obdivovat fasády a sledovat labutě na Vltavě je parádní. Chtěl bych tady zapadnout. První měsíce jsem si připadal jako Alenka v říši divů.

Už jste chytil zdejší společenský rytmus? Znáte třeba nedalekou Mlýnskou kavárnu?

Co to je?

To doženete, někdo vás tam dřív nebo později zavleče. Kde se cítíte doma?

Teď zrovna tady.