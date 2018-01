Scházíme se v kavárně vedle pražské FAMU, kde Petr Ostrouchov přednáší autorské právo. Specializuje se na něj i ve své právnické praxi. Hned mě napadá, že bych se s ním nechtěla setkat v soudní síni. Působí na mě přísně a trochu chladně. Bavíme se ale hlavně o filmové hudbě a výraz pokerového hráče se z jeho tváře postupně vytrácí.

Asi s největším zaujetím mluví o skladateli Zdeňku Liškovi, jehož hudbu k slavnému filmu Františka Vláčila Marketa Lazarová převedl do koncertní verze. A to přestože souhlasí s mistrovým přáním nepřehrávat hudbu bez obrazu. V duchu této zásady ani Petr Ostrouchov nevydává ve svém studiu Animal Music vlastní skladby k filmovým dílům na CD příliš často. Výjimkou byl v poslední době hudební doprovod trilogie Jana Hřebejka Zahradnictví. Jinak dostávají prostor převážně různí jazzoví interpreti.

"Baví mě uchovávat pro budoucí generace hudbu, která vzniká tady a teď a kterou považuji za kvalitní," říká muž, jenž studoval pouze hru na kytaru na základní umělecké škole.

Kdysi jste říkal, že se vám hudba lépe skládá už k hotovému obrazu. Jak to bylo například s doprovodem k trilogii Zahradnictví?

Skládání filmové hudby má u mě tři fáze. V první o filmu jenom přemýšlím na základě scénáře nebo se jezdím dívat na natáčení. Plánuji si, jak by hudba mohla znít, jestli bude spíš živá, nebo elektronická a v jakém asi žánru. Často se ale stává, že později, když uvidím sestříhaný film, spoustu věcí přehodnotím. Což je druhá, ostrá fáze, během níž skládám hudbu na obraz.

Kolik je na druhou fázi času?

Zpravidla měsíc a půl až dva. Pokud to není film čtyřhodinový nebo extrémně postavený na hudbě, dá se to pohodlně stihnout. Trochu složitější je to s hudbou orchestrální, kterou složím, natočím první demo nahrávky, pustím je režisérovi, a když je schválí, musí se ještě rozepsat do not. To si dělám sám, je to trochu otročina, ale mě to hodně baví. Řada skladatelů angažuje aranžéry, ale já si chci sám řešit i detaily, jako které nástroje budou co hrát a kde bude jaký akcent. Bývá to celkem adrenalin, většinou poslední partitury tisknu v sedm ráno a v osm jedu natáčet do nahrávacího studia ve Smečkách.

Právník, hudebník, hudební vydavatel Petr Ostrouchov Foto: Jozef Horázný

S orchestrem natáčíte také, nebo to už přenecháváte jiným?

Zvu si většinou orchestry a dirigenta, které už roky znám a vím, že muzikanti umějí hrát dobře z listu. Každý úsek se chvilku zkouší a pak se rovnou nahrává, dokud to není dobré. Já u toho sedím jako hudební režisér a říkám: V taktu šest špatný nástup, v taktu devět flétna trošku falešně. Což je třetí fáze, kam patří i stříhání a hudební mix, a to už je vyloženě radost, když člověk vidí, že funguje to, co si vymyslel. Ale píšu k filmům i takovou hudbu, která orchestr nepotřebuje, "vyrábí" se v počítači nebo si ji nahraji sám.

Je obvyklé, že režiséři mají nějakou vlastní představu, nebo to nechávají spíš na vás?

Jak kdy. Tyhle věci se špatně sdělují. Já nejsem úplně rád, když režisér začne říkat, že by tam mělo hrát třeba piano. Aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, představivost režisérů o tom, jak může hudba znít a jakou může mít funkci, bývá omezená. To je můj úkol, abych jim něco nabídl. Režisérova vize ohledně hudby, pokud nějakou má, by měla být spíš dramaturgická. V tomhle jsem měl nejintenzivnější spolupráci s Viktorem Taušem, když jsme dělali Klauny. Sestříhaný film jsme si pouštěli asi desetkrát, zastavovali jsme si ho a u každé scény jsme si řekli, hudba ano − ne, pokud ano, tak jaká. Viktor mi vysvětloval, jak on scénu vidí. A to ve fázi, kdy už jsem si na ten film udělal i já sám nějaký názor. Ale nikdy jsme si neříkali, jaké nástroje by měly hrát. Mně spíš záleželo na tom, jak má ta která konkrétní scéna vyznít.

A když se vrátíme k Zahradnictví?

S Janem Hřebejkem byla práce úplně jednoduchá. Neabsolvoval jsem s ním vlastně vůbec žádnou schůzku, protože má ve mě z nějakého důvodu důvěru. Mým spolupracovníkem byl v tomto případě spíš střihač Vladimír Barák, s nímž jsem dělal už před lety Želary a od té doby řadu filmů. Vláďa má velice vyvinuté dramaturgické cítění pro použití hudby ve filmu. Režisérovi jsem pouštěl až hotové demo nahrávky a v každém filmu jsem musel upravit nebo vypustit jen jednu nebo dvě hudby. Spolupráce na všech třech filmech k Zahradnictví šla hladce.

Petr Ostrouchov (45) Vystudoval práva na UK a produkci na FAMU, působí v advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a partneři, specializuje se na autorské právo. Je autorem hudby k 15 celovečerním filmům, jimiž jsou mimo jiné Želary, Občanský průkaz, Klauni nebo Čert ví proč. Pětkrát byl nominován na cenu Český lev. Do roku 2006 působil jako zpěvák a kytarista ve skupině Sto zvířat. Složil také hudbu k minisérii České televize Modré stíny a díky spolupráci s hudebníky při nahrávání založil kapelu Blue Shadows. Před dvěma lety jí vyšlo album v Ostrouchově hudebním vydavatelství Animal Music, které vydává převážně jazz s přesahem do klasiky a world music. Petr Ostrouchov byl jedním ze tří členů umělecké rady festivalu Struny podzimu 2017.

Nebývají u tak velkého projektu chvíle, kdy už toho máte plné zuby?

Bývají a vždycky to tak je. Já mám asi nejraději ty dramaturgické debaty. Někdy se dokonce stává, že mi režiséři posílají dopředu scénáře filmů, ke kterým mám skládat hudbu, a chtějí, abych se k nim vyjádřil jako dramaturg amatér. A leckdy moje poznatky padají na úrodnou půdu.

Mohl byste jmenovat nějaké snímky, kde to tak bylo?

Mohl, protože jsem strávil čtyři roky nad scénářem filmu Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Přizval mě k němu díky naší předchozí spolupráci na Tobruku. Byl jsem jeden ze čtyř lidí, s nimiž velmi intenzivně scénář konzultoval. Hodiny jsme o něm debatovali naživo i po telefonu. Leckdy jsme se konstruktivně pohádali. Václav film zrovna točí, já k němu mám dělat za rok hudbu a už teď vím, jaká je režijní koncepce. Což nebývá běžné, aby skladatel znal předem tak detailně režisérovy záměry.

Od Václava Marhoula vím, že jste mu pomáhal získat práva i na literární předlohu.

To bylo úplně na začátku, tehdy jsem měl u filmu pouze svoji obvyklou funkci právníka. Klíčovou roli sehrál Václav, když odjel do Chicaga a na ploše jedné hodiny přesvědčil okostýmované byznysmeny, aby mu práva prodali. Potom nastrčil mě a oni nějakého kalifornského filmového agenta, který za ně vyjednával podmínky, a společně jsme připravili smlouvu.

Jaká byla ta vyjednávání? Drsnější než v Česku?

Vlastně jednodušší, stejně jako u smluv s hollywoodskými herci, kteří v Nabarveném ptáčeti hrají. Většinou se začíná seznamem obchodních bodů, kde jsou uvedené lhůty, peníze a další podmínky, vše popsané jednoduchým jazykem. Nad tím se jedná snadno a obvykle i rychle, protože reakce netrvají dva tři týdny. Udělat ze vzešlé dohody smlouvu už pak není těžké. Považuji to za dobrý postup, který se u nás ve filmové branži bohužel příliš nepraktikuje. Nejčastěji přicházejí rovnou třicetistránkové návrhy smluv a v těch se ladí podmínky obtížněji a déle.

Proč vyjednávání nejde stejně snadno také u nás?

Myslím si, že se do něj mnohdy promítá něčí ego a vztahové věci, zatímco vyjednávání s Američany je odosobněné, diskutuje se o číslech, někdo chce určité peníze, my mu je nedáme, ale zase zkrátíme opční lhůtu. Je to pragmatická procedura nezatížená emocemi. Ale uznávám, že takový přístup je obtížný a já sám se ho učím.

Ve vašem vydavatelství Animal Music vyšlo loni po deseti letech jubilejní 60. cédéčko, natočené analogově. Proč takhle postaru?

Už když jsme s Organic Quartetem Ondřeje Pivce kdysi natáčeli úplně první CD, které v Animal Music vyšlo, říkali jsme si, že příští album bychom měli natočit do pásu. Takový záznam nabízí pro zkušené ucho pořád lepší zvuk než digitální nahrávka. A navíc jsme chtěli zdůraznit schopnost kapely hrát bez chyb. Ono vůbec pro jazzové desky platí, že vznikají rychle, protože není potřeba do nahraného materiálu moc sahat. Samozřejmě se to smíchá, ale není nutné stříhat, opravovat chyby, přetáčet dvě noty, ladit zpěvy, prostě uplatňovat procesy, kterými populární hudba prochází velmi často. Obecně si myslím, že schopnost hudebníků dobře hrát za posledních 20 let výrazně klesla díky technickým možnostem softwaru. Když slyším studiové nahrávky z 60. let, kde hraje orchestr, zpívají sbor i zpěvák najednou, evidentně v tom není střiženo a je to natočené v jednom studiu na pět mikrofonů, říkám si, kde dneska tihle interpreti jsou. V jazzu se vyskytují pořád. U alba Ondřeje Pivce náš původní záměr vyšel až po deseti letech.

Má Animal Music šanci být ekonomicky soběstačné?

V žádném případě nemá. Je na nule, vloni i výrazně pod ní, vydávám totiž poměrně hodně titulů, takže jsem co do počtu novinek na čelných místech mezi českými vydavateli. Prodeje ale stagnují, protože stagnuje celý hudební průmysl − digitální distribuce zatím ani zdálky nekompenzuje výpadek prodeje CD. Ano, je tu nástup vinylových "šílenců", mezi něž patřím i já, ale u titulů, jako je právě album Ondřeje Pivce nebo Beaty Hlavenkové, což jsou jediné dva tituly Animal Music, které dosud vyšly na vinylu, jsou počty malé. Nedávno jsme spustili webové stránky s e-shopem, kde budeme snad jako první nabízet digitální hudbu bez komprese, v původním vysokém rozlišení. Uvidíme, co to udělá. Každý rok získávám dotace ministerstva kultury a pražského magistrátu, bez nich by to nešlo. Je v tom i velké množství mých vlastních peněz. Ale nedělám to kvůli zisku. Baví mě uchovávat pro budoucí generace hudbu, která vzniká tady a teď a kterou považuji za kvalitní.

Vrátím se kousek do minulosti a zeptám se, jak to bylo s projektem filmové hudby k Marketě Lazarové. Někde jsem četla, že jste hledal noty v pozůstalosti hudebního skladatele Zdeňka Lišky a pátral kdesi ve skříni.

Tak to úplně nebylo, v žádné skříni jsem nebyl. Osobnost Zdeňka Lišky, ale to vám řekne snad každý filmový skladatel, mě fascinuje. Patří určitě mezi takových deset nejlepších filmových skladatelů všech dob, akorát ho ve světě nikdo nezná, protože hudbu k přibližně dvěma stovkám filmů a seriálů skládal v Československu. Liška byl mimochodem zastáncem názoru, který sdílím i já, že většina filmové hudby bez filmu nemá co nabídnout, protože je složená k obrazu.

V tom si trochu protiřečíte vydáním soundtracku k Zahradnictví.

Ano, taky proto jsem za posledních 15 let kromě filmů Želary a Občanský průkaz žádný soundtrack nevydal. Kdyby bylo Zahradnictví jen jeden film, nedělal bych to ani teď, ale mohl jsem vybrat to nejlepší ze všech tří dílů a ještě proložit nahrávkami Osvobozeného divadla. Ale vrátím-li se ke Zdeňku Liškovi − poslouchat jeho hudbu formou soundtracku skutečně nedává smysl, protože často pracoval ve filmu s jedním či dvěma tématy, která se neustále vracela. Jeho odkaz nepřehrávat hudbu bez obrazu střeží dnes paní Lišková, která na řadu poptávek po notách odpovídá negativně. Mně to imponuje, ale strašně jsem chtěl udělat koncertní verze skladeb Zdeňka Lišky, především Marketu Lazarovou pro Struny podzimu. Jenže paní Lišková byla zpočátku velice odměřená. A já jí hned v úvodu řekl, že mám na hraní hudby bez filmu jakožto autor stejný názor.

Což byl zřejmě dobrý tah.

Asi ano, ale já to myslel upřímně. Také jsem dodal, že podle mě speciálně Marketa Lazarová obstojí i bez filmu. Jednou jsem si ji záměrně pustil do sluchátek zády k obrazovce. Nutno přiznat, že jsem ten film viděl předtím už asi dvacetkrát, takže jsem ho detailně znal. Při poslechu "naslepo" jsem si ale všiml, že je v něm strašné množství hudby, kterou si člověk neuvědomuje. Prvoplánová témata samozřejmě ano, ale pak následuje třeba desetiminutová scéna, kdy máte pocit, že se v ní jen mluví, a přitom úplně vzadu v mixu je tichý podkres, třeba nějaká sborová deklamace, recitace a další vrstvy, které Liška rafinovaně vytvořil. Takže ve tříhodinovém filmu jsou dohromady dvě hodiny hudby. Ta se navíc vyvíjí s příběhem, jen téma Markety Lazarové se objeví třikrát.

Jak dlouho na tom Zdeněk Liška pracoval?

To nevím, ale slyšel jsem legendu, že ještě deset let po premiéře říkal, že teď už by věděl, jak Marketu Lazarovou udělat. Takže tím žil asi hodně dlouho, byl to jeho opus magnum.

Komponování k filmům mě nepřestává bavit, ale že bych napsal symfonii, tak to je stejně pravděpodobné, jako že budu reprezentovat Česko na lyžích.

Jak se vám nakonec podařilo paní Liškovou přesvědčit?

Myslím, že ke mně získala důvěru, když se dozvěděla, že jsem napsal hudbu k filmu Želary. Podle mých informací má krásně uspořádaný archiv pozůstalosti svého muže, ať už jde o noty nebo o jeho nahrávky. Nechce je dávat z ruky, protože kdysi někomu půjčila partituru Vynálezu zkázy a už se jí nevrátila. Když mi přinesla do kanceláře noty, počkala, dokud se neofotí, a zase si je odnesla. Já jsem potom udělal z Markety Lazarové asi hodinu a půl dlouhou koncertní verzi. Nácvik byl šíleně komplikovaný, protože je tam sbor, sólisté i orchestr. Leckdy se dirigovalo ve dvou tempech přes sebe, protože Zdeněk Liška tu hudbu vytvořil ve Smečkách… Tedy to taky, ale já chtěl říct ve smyčkách, nahrál několik hudeb a pak je v mixu pouštěl přes sebe a improvizoval. Chtěl jsem dosáhnout stejného efektu naživo, což vyžaduje synchronní práci třeba tří složek interpretů, a dokonce recitátorů, kteří dodávali koncertu atmosféru filmu. Nakonec se to podařilo natolik dobře, že se až bojím udělat nějakou reprízu. Vážím si zejména ocenění hudebního režiséra Jiřího Zobače nebo mistra zvuku Iva Špalje, kteří na filmu pracovali. Po koncertě se dostavila i paní Lišková a řekla, že nemá výhrady, což je prý největší pocta.

Proč jste vlastně nešel hudbu studovat?

Asi jsem neměl takovou touhu a necítil takový tlak. Ostatně dodneška si myslím, že jsem v tom trošku omylem. Vidím kolem sebe spoustu hudebníků, kteří umějí lépe skládat nebo aranžovat orchestr. Ale pokud jde o filmovou hudbu, vidím své kvality jednak v komunikaci s obrazem, jednak v tom, že mi nedělá problémy nabízet hudbu jednoduchou a efektivní. Zatímco opravdoví skladatelé mohou mít potřebu tvořit víc hudby, ukázat i své kompoziční schopnosti a výsledek může být překombinovaný a utlouct obraz. Po 25 letech mě komponování hudby k filmům nepřestává bavit. Ale třeba to, že bych si sedl a napsal symfonii, je stejně pravděpodobné, jako že budu reprezentovat Česko na lyžích.

Váš dědeček byl odvlečen zpět do Ruska po druhé světové válce jako emigrant. Kolik mu bylo, když pro něj přišli?

Mladý, bylo mu 52 let. Můj táta, který byl v té době patnáctiletý, vzpomíná, že přišli dva chlapíci z NKVD v kožených pláštích a chtěli tlumočníka do ruského jazyka. Všichni věděli, kolik uhodilo, protože posbírali v ten den celou ruskou emigraci. Nebylo to těžké, ruští imigranti se scházeli, měli takovou komunitu. Tajným stačilo dostat se do databáze adres a všechny je pozatýkali. Naprostá většina se nikdy nevrátila, a pokud někdo ano, tak v zuboženém stavu po deseti letech strávených v gulagu. Ale děda byl údajně nemocný a babička se vždycky domnívala, že umřel dřív, než ho stihli kamkoliv z Prahy odvézt.

Mimochodem, máte v rodině nějaké muzikantské kořeny?

Můj pradědeček byl učitel hudby a kapelník v Dolním Bousově u Jičína, jmenoval se Bobek; jeho vnuk byl Pavel Bobek, můj strýc. A ruský dědeček údajně krásně zpíval jako sólista ve sboru. Hudební geny se někde v rodině skutečně vyskytují.