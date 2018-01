Stovky tisíc lidí zřejmě dostanou šanci dostat se z dluhové pasti. Jsou to především ti, kteří mají dvě a více exekucí a zároveň nemají dostatečný příjem na to, aby své dluhy splatili. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) hodlá výrazně zmírnit podmínky pro osobní bankrot a dostat tak chudé dlužníky zpět do normálního života.

V roce 2016 bylo v exekuci 834 tisíc lidí, téměř polovina z nich měla dokonce čtyři a více exekucí. Celkem exekutoři vymáhali 325 miliard korun. Věřitelům se proto novela nelíbí. Podle nich hrozí, že vzroste počet lidí, kteří si schválně naberou půjčky, které nebudou chtít splácet. Kvůli měkčím pravidlům pro oddlužení hrozí, že věřitelé ze svých pohledávek neuvidí ani korunu. Nelíbí se jim ani to, že by jako soukromé subjekty měli platit řešení sociálního problému − což je podle nich úlohou státu.

Ovlivnilo by to třeba banky, jejichž klienti by své závazky častěji řešili oddlužením, a jim by tak nesplacené dluhy zvýšily náklady. "To by mohlo mít za následek změnu u úrokových sazeb pro nově poskytované úvěry," říká například tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Pelikánův návrh na změnu insolvenčního zákona je vůči dlužníkům vstřícný. Nyní na bankrot dosáhne pouze dlužník, který má dostatečné příjmy na to, aby byl do pěti let schopen splatit třicet procent svých závazků. Po tu dobu mu zůstává pouze minimální částka nutná k živobytí. Pokud vše splní, zbylé dluhy mu propadnou. Dlužníkům, kteří kvůli této podmínce na oddlužení nedosáhnou, stát rovněž nechává jen částku životního minima. Své dluhy ale musí platit bez vyhlídky na jejich prominutí.

Novela, která by mohla začít platit od roku 2019, ale zavádí další dvě varianty osobního bankrotu. První nabízí oddlužení i tomu, kdo do tří let zaplatí polovinu dluhů. "Insolvenční řízení je tak nepříjemné, že pro řadu lidí bude výhodnější zaplatit klidně i 50 procent, jen aby z toho byli rychleji venku," myslí si Daniel Hůle, vedoucí programu Kariérní a pracovní poradenství při společnosti Člověk v tísni.

Nejvíce diskusí ale vyvolává poslední, takzvaná nulová varianta. Podle ní mají být dluhy odpuštěny lidem, kteří se budou sedm let snažit umořit co největší část závazků. Žádná minimální hranice oddlužení zde ale není nastavena. Dlužník tak za určitých podmínek nemusí věřitelům zaplatit ani korunu.

Dlužníkovu platební morálku bude hlídat jeho insolvenční správce. "Je pravda, že mohou existovat i dlužníci, kteří by se mohli pokoušet oddlužení zneužívat. Zde pak bude zejména na insolvenčních správcích, aby řádně dohlíželi na to, že se dlužník opravdu snaží o poctivé vyrovnání s věřiteli," říká Oldřich Řeháček, zakladatel společnosti Administrace insolvencí City Tower.

Insolvenční správce bude hlídat třeba to, jestli dlužník vykonává práci odpovídající jeho schopnostem, jestli nepracuje načerno či nezatajuje majetek. "Správci nebudou mít dostatečnou kapacitu důsledně kontrolovat, jestli oddlužovaný skutečně nemůže splatit více nebo nemá vedlejší příjmy," obává se ale Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy.

Insolvenční správci by od každého dlužníka dostávali poplatek. Ten se za sedm let procesu vyšplhá až na 90 tisíc korun, které musí dlužník zaplatit přednostně před závazky vůči věřitelům. To kritizuje Da­niel Hůle, podle kterého by odměna správců měla být navázána na to, kolik od lidí opravdu vyberou. Podobně to funguje u exekutorů. "Proto správci nemusí být motivováni bedlivě zkoumat, jestli dlužník opravdu poctivě splácí," říká Hůle.

Novelu insolvenčního zákona připravil Pelikán už v minulé vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). A také jeho nový návrh zřejmě kromě poslanců ANO podpoří i sociální demokraté. Pro přijetí návrhu je například Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD. Proti naopak budou poslanci TOP 09. Podle jejich předsedy Jiřího Pospíšila tato novela příliš vychyluje pravidla ve prospěch dlužníků. "Vláda tím tak vlastně říká, že dluhy se platit nemusí," tvrdí Pospíšil, který jako ministr spravedlnosti institut oddlužení do českého práva v roce 2008 zaváděl.