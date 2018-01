Ani napotřetí nezvolila sněmovna poslance KSČM Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů. V tajné volbě mu hlas odevzdalo 83 zákonodárců. O jedenáct méně, než potřeboval.

Poslanci se tak znovu postavili proti tomu, aby se bývalý příslušník Pohotovostního pluku VB − navíc v době 29. výročí Palachova týdne − postavil do čela sněmovní komise, která má za úkol kontrolovat policejní inspekci. Když šéf volební komise Martin Kolovratník z ANO na plénu vyhlašoval, jak hlasování dopadlo, ozval se sálem potlesk.

Podle původní povolební dohody měli komunisté post šéfa komise od ANO přislíbený. Proti Ondráčkovu zvolení se však včera postavili i někteří poslanci hnutí ANO − Hospodářským novinám to potvrdili pod příslibem anonymity. Část opozice při volbě demostrovala svůj odpor proti Ondráčkovi. Na Twitteru se fotografií s vějířem neodevzdaných lístků pochlubil třeba šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Ondráčkovo nezvolení ocenil i neúspěšný kandidát na prezidenta Michal Horáček, který proti jeho nominaci od začátku protestoval. "Díky všem, co symbolickou hodnotu takové volby nerelativizovali," napsal Horáček na Twitter.

Výsledek volby, která se kvůli zmatkům se zašantročenými lístky musela opakovat, komunisty zaskočil. "Je to politická nekultura těch, kteří hovoří o demokracii," zlobil se po zveřejnění výsledků šéf komunistů Vojtěch Filip a poukazoval na to, že poslanci KSČM zástupce menších stran ve sněmovních orgánech podle dohody podpořili.

Ondráček na dotazy nereagoval. Filip ale nevylučuje, že ho komunisté nominují znovu. A také že zvažují odplatu. "Rozmyslím si, jestli náhodou nevyvolám jednání o odvolání některého z předsedů již ustavených komisí," dodal.

Zdeněk Ondráček působil před listopadem 1989 jako příslušník takzvaného Pohotovostního pluku VB. V jeho uniformě pro tehdejší televizní zpravodajství v lednu 1989 hájil násilnosti během Palachova týdne: "Jsem přesvědčen, že bez zásahu pohotovostního pluku by se obnovení pořádku a klidu v centru hlavního města neobešlo. Zásah nebyl brutální. Byl veden přesně podle měřítek, jak se má vést a jak nám bylo veleno," pronášel nepříliš spontánní dikcí tehdejší rekrut Veřejné bezpečnosti.

Ke své předlistopadové kariéře se dnes Ondráček vyjadřovat příliš nechce. "V roce 1989 mně bylo 19 let. Byl jsem jedním ze stovek příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří se na denním studiu střední policejní školy připravovali na své budoucí povolání," řekl začátkem prosince v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jestli se přímo podílel na brutálním potlačování nenásilných protestů, ale komentovat odmítl. "Já jsem řekl, že vám na to nebudu odpovídat. Já také umím dělat výslechy. Ptejte se mě na to, co jsem dělal po roce 1990." Na námitku, že jde o podstatné okolnosti a že jako zákonodárce má povinnost se zodpovídat svým voličům, odpověděl: "Povinnost? Tak mi ukažte, kde je taková povinnost napsaná."