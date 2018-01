Hodnota investic do informačních technologií vzroste v letošním roce celosvětově na 3,7 bilionu dolarů. Navzdory kolísání měnových trhů a nejistotě spojené s brexitem je to meziroční nárůst o 4,5 procenta. V roce 2017 to bylo jen 3,8 procenta. S aktuální statistikou přichází společnost Gartner, která se zabývá výzkumem v oblasti IT. Nejvíce investic se chystá do rozvoje umělé inteligence, blockchainu nebo do internetu věcí.

V průmyslu se počítá mimo jiné s masivními investicemi do robotů pro chytré továrny. Mezinárodní federace robotiky (IFR) uvádí, že počet robotů ve výrobě vzroste v následujících několika letech o 15 procent. "Po více než sto let jsme používali stroje, které neměly o člověku ponětí a nebyly schopny inteligentně na člověka reagovat," říká Patrick Sobalvarro, šéf společnosti Veo Robotics. Podnik se zabývá výrobou těžkých průmyslových robotů, kteří jsou vybaveni 3D senzory, aby mohli pracovat společně s lidmi. Podle Sobalvarra přinese nová technologie více přesnosti, flexibility i produktivity a jediné, co tento vývoj momentálně brzdí, je nedostatek kvalitních programátorů.

Jedním z trendů v IT jsou dnes chytré sítě a s tím související internet věcí. Příkladem zařízení, které se rozšíří v chytrých domácnostech, je smart lock (chytrý zámek). "S jeho pomocí bude možné na dálku vpustit do bytu známé nebo instalatéra. Přístup lze udělit nebo odebrat velmi rychle pomocí chytrého telefonu," říká Yves Béhar, spoluzakladatel firmy August, která se výrobou chytrých zámků zabývá.

Významným technologickým trendem v obchodním prostředí bude letos také rozšířená realita (augmented reality − AR). Podle odborníků dojde k masovému rozšíření této technologie zejména pro smartphony a tablety, a to hlavně díky revolučnímu softwaru ARKit od Applu. Program umožňuje vytvářet aplikace pro rozšířenou realitu, která pracuje na rozdíl od virtuální reality se skutečným světem a do něj doplňuje počítačem vytvořené objekty a doplňky. Lze si tak například vyzkoušet, jak se bude hodit nová sedačka do bytu nebo jak k sobě budou ladit jednotlivé kusy oděvů. Společnost Ikea s touto technologií experimentuje již od roku 2012. Funkční aplikace je od konce loňska k dispozici ke stažení pro systémy iOS 11.

Technologie, u nichž naopak dojde k investičnímu ochlazení, jsou centrální datové systémy. Podle analytické společnosti Gartner je růst investic v této oblasti pro rok 2018 jen 0,6 procenta, v roce 2019 se dokonce předpovídá pokles. Podniky chtějí více chránit svá cenná data, a proto se snaží investovat do nových decentralizovaných databází označovaných jako blockchain. Ty jsou lépe chráněny proti neoprávněným přístupům. Často jsou využívány třeba pro účetní systémy kryptoměn.

