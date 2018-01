ZDROJE DAT PRO CHYTRÉ FARMY

Přímo v terénu

◼ Senzory, které si CleverFarm sama navrhuje a následně nechává na zakázku vyrábět, zajišťují několik druhů dat – nejčastěji o vlhkosti, teplotě nebo objemu srážek.

◼ Umisťují se nejen přímo do půdy, ale také mezi rostliny do výšky několika decimetrů či do skladů, kde mohou odhalit výskyt škůdců. Kromě toho řešení využívá také vlastní malé meteorologické stanice.

◼ Všechna čidla jsou odolná proti povětrnostním vlivům a napájena baterií s životností 2–3 roky. Získaná data se následně pomocí sítí pro internet věcí (např. Sigfox) přenášejí bezdrátově a automaticky přímo do aplikace.

Snímky z vesmíru

◼ CleverFarm využívá také dat z dvou družic Evropské vesmírné agentury (program Sentinel-2). Systém je založený na snímkování povrchu země. Nové fotografie jsou k dispozici zdarma každé tři až čtyři dny a zemědělcům dokážou dát informace o tom, jak rychle rostou plodiny na jejich polích a kde přesně se jim daří nejvíce.

◼ Pokud kvůli oblačnosti snímky z družic Sentinel nedorazí, snaží se je CleverFarm nahradit rovněž bezplatnými daty starší družice Landsat (NASA) nebo placenými snímky ze satelitu SPOT 6.