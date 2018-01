Společnost Vitrablok, která v Duchcově na Ústecku vyrábí skleněné tvárnice a prodává je do celého světa, míří do rukou nového majitele. Italská Seves Group, která firmu vlastnila od roku 1999, oznámila její prodej společnosti ASC Investment se sídlem v Lucembursku.

"Jsme potěšení, že se nám podařilo získat společnost Vitrablok a plánujeme úzce spolupracovat s jejím silným manažerským týmem vedeným Petrem Králíkem," komentovala společnost ASC Investment v tiskovém prohlášení.

Kdo za firmou, která byla založena teprve v prosinci loňského roku, stojí, není jasné. Vedení Vitrabloku se včera k nové vlastnické struktuře nevyjádřilo.

28 mil. eur jsou zhruba roční tržby společnosti Vitrablok. V přepočtu jde o více než 710 milionů korun.

Podle dostupných informací však plánuje nový vlastník byznys výrobce takzvaných luxfer z Česka dál rozvíjet a podporovat expanzi do zahraničí.

Luxfery zažívají v posledních letech svou renesanci a přestávají být vnímány pouze jako skleněné kostky využívané pro stavby z éry socialismu. Pracují s nimi světoznámí architekti. Příkladem je budova obchodního domu firmy Hermès v japonském Tokiu od Itala Renza Piana či Kongresové centrum ve Zlíně, jehož autorkou je Eva Jiřičná. Obě budovy jsou pokryté tvárnicemi společnosti Vitrablok, která je v této oblasti lídrem světového trhu.

Díky tomuto trendu se firmě daří prodávat tvárnice po celém světě. Společnost Seves Glassblock, která dosud v rámci skupiny Seves spojovala všechny aktivity týkající se výroby a prodeje skleněných tvárnic, své produkty dodává zhruba do 150 zemí světa, pro 60 tisíc zákazníků. Přibližně polovina produkce míří do Evropy, téměř čtvrtina pak do Spojených států. Odběrateli jsou stavební firmy, ale i hobbymarkety typu Hornbach.

V posledních letech společnost luxfery vyráběla výhradně v továrně v Duchcovicích, kde pracuje téměř 300 lidí. Dalších 20 pak divize Seves Glassblock zaměstnávala v distribučních centrech v USA a Itálii.

Poslední dostupná data o hospodaření společnosti Vitrablok jsou za období od dubna do prosince 2016, ve kterém vykázala tržby 547,9 milionu korun. Zisk po zdanění pak činil 32,6 milionu korun. Peníze firma využila na uhrazení závazků z dřívější doby. Ke konci roku 2016 činila ztráta z minulých let přes miliardu korun.

Díky růstu prodejů ve Spojených státech očekávala společnost v loňském roce růst prodejů přibližně o 20 procent. Přesná čísla však zatím nejsou k dispozici. V tiskové zprávě o prodeji firmy je ale uvedeno, že má roční obrat 28 milionů eur, což odpovídá více než 710 milionům korun.

Duchcovská sklárna má více než stoletou tradici. Vznikla v roce 1912 na místě bývalého cukrovaru. Původně se v ní vyráběly skleněné lahve. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn, tou dobou již lahve nebyly jediným produktem. Rozhodujícím byl začátek 50. let, kdy sklárny pod názvem Stavosklo začaly vyrábět právě skleněné tvárnice, kterým se začalo přezdívat luxfery. Označení natolik zlidovělo, že se v tehdejším Československu později stalo oficiálním označením pro skleněné kostky, které se dnes využívají jako stavební materiál pro interiéry i exteriéry staveb.

Po roce 1989 se duchcovský podnik dostal do soukromých rukou − konkrétně do vlastnictví belgické společnosti Glaverbel, která přišla se současným názvem Vitrablok. Na konci 90. let se však rozhodla legendární sklárnu prodat italskému koncernu Seves, který ji vlastnil dalších 19 let.

Související