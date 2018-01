Sergio Marchionne, šéf společnosti Fiat Chrysler Automobiles (FCA), si mezinárodní autosalon v americkém Detroitu užívá. Pětašedesátiletý Ital, který značnou část svého života strávil v Kanadě, patří v automobilovém průmyslu k nejdéle sloužícím topmanažerům. Jak oznámil, připraví ještě pro FCA pětiletý strategický plán. Ale plnit ho už bude jeho nástupce, neboť Marchionne hodlá začátkem roku 2019 ve funkci skončit.

Práce na vrcholovém postu, kterou začal dělat začátkem srpna 2004, ho, jak sám říká, zcela pohltila. "Cítím se unaven a chtěl bych dělat něco jiného," prohlásil na tiskové konferenci v Detroitu Marchionne. Je proslulý tím, že se nejčastěji objevuje nikoli v obleku s kravatou, ale s oblibou nosí tmavé svetry. Na otázku novináře z agentury Bloomberg, kde je kupuje, odpověděl: "Vždycky přes internet. Opravdu nemám čas běhat po obchodech."

Učarovala mu SUV

Marchionne je považován za prvního evropského manažera, který dospěl k závěru, že automobilky musí přeorientovat část výroby z běžných "masových" modelů na výkonná, pohodlná, bezpečnější, ale hlavně pro výrobce výnosná SUV.

3,5 milionu aut prodala během loňského ledna až září po celém světě FCA Group, což bylo meziročně o šest procent více. Celoroční výsledky zveřejní příští týden. 35,8 mld. USD činí současná tržní kapitalizace společnosti Fiat Chrysler Automobiles na newyorské burze proti necelým 10 miliardám na počátku loňského roku. Kurz vzrostl mnohem více než akcie ostatních konkurentů, včetně Volkswagenu, General Motors nebo Tesly. 12 procent dosáhl loni podíl společnosti FCA US na americkém trhu s novými osobními a lehkými užitkovými auty. Její prodej přitom meziročně klesl o 8,2 procenta na 2,06 milionu. Je čtvrtým největším prodejcem za Toyotou, Fordem a vedoucím General Motors.

Italský Fiat, který v červnu 2009 získal prvních 20 procent ve zbankrotovaném Chrysleru, oficiálně dokončil spojení s třetí největší americkou automobilkou v srpnu 2014. Vznikla holdingová společnost Fiat Chrysler Automobiles zahrnující například luxusní značku Maserati, sportovní Alfu Romeo a "masovou" značku Fiat. Marchionne ale nejvíce spoléhá na SUV značky Jeep, jež je v portfoliu Chrysleru. Loni se těchto vozů prodalo 1,42 milionu a letos by to měly být zhruba dva miliony.

Tato značka podle expertních odhadů letos pravděpodobně přinese asi 70 procent očekávaného čistého zisku FCA.

Číňané přijdou zkrátka, říká šéf

Právě úspěch značky Jeep vede podle agentury Reuters ke spekulacím, že by se mohla z FCA Group vyčlenit a osamostatnit se, podobně jako značka traktorů CNH nebo Ferrari. O Jeep se zajímají Číňané, konkrétně Guangzhou Automobile Group (GAC), jež se netají svými globálními ambicemi.

Fiat Chrysler Automobiles s uvedenou automobilkou spolupracuje. Marchionne v Detroitu uvedl, že GAC mu pomáhá v uvádění Jeepu na čínský trh. A Fiat to Číňanům oplácí v pronikání do USA.

Ale to neznamená, že Číňané Jeep získají. "Rozhodně nemáme v úmyslu dělit naši skupinu tím, že bychom rozprodávali jednotlivé značky," sdělil Marchionne. S touto vysoce ziskovou značkou má FCA Group velké plány. Na světovém trhu SUV by jí měl výhledově patřit pětinový podíl, což znamená, že by se prodávalo asi pět milionů jeepů ročně.

"Nevidím důvod, proč by se to nemělo podařit," podotýká Marchionne. Pokud tento záměr vyjde, pak se čistý zisk FCA do roku 2022 zhruba zdvojnásobí. Další miliardu dolarů zisku ročně by měla společnosti přinést daňová reforma v USA, kterou prosadil prezident Donald Trump.

Marchionne, jenž prosazuje další fúze a akvizice ve světovém automobilovém průmyslu, nyní varuje, že výrobci se musí rychle přizpůsobit novým trendům, jinak půjdou ke dnu. "Nástup elektrických pohonů, vývoj softwaru pro samořiditelné vozy i sdílení jízd − to vše zásadním způsobem během šesti až sedmi let ovlivní rozhodování zákazníků," míní. Nadcházející technologické změny podle něj nastolí před oborem výzvy, o nichž dosud neměl ani potuchy. Jako vážné konkurenty tradičních výrobců jmenuje Teslu a firmu Waymo, vyvíjející samořiditelná auta, jejímž mateřským koncernem − stejně jako Googlu − je Alphabet.

