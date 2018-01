Andrej Babiš se za pár dní stane ministerským předsedou v demisi. Jeho menšinový kabinet, který v úterý ráno odhlasoval svůj konec poté, co nezískal důvěru sněmovny, bude vládnout do chvíle, než prezident Miloš Zeman jmenuje nové ministry. Babišovi šéfové resortů, které vybral po vyhraných říjnových volbách, prohlašují, že do té doby nebudou dělat zásadní politická rozhodnutí.

Předseda ANO už požádal o schůzku prezidenta, jemuž má demisi předat. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka se měl Zeman s Babišem původně sejít do konce tohoto týdne, později to Hrad odvolal. "Termín není zatím stanoven, a neplatí tak původní předpoklad do konce týdne," oznámil včera Ovčáček.

Babiš a Zeman byli dosud považováni za spojence a schůzka jim mohla poskytnout příležitost promluvit si ještě tento týden o neshodách, které v posledních dnech mezi sebou měli. Pro oba to mohlo být výhodné. Zeman potřebuje voliče ANO v prezidentských volbách a Babiš jeho podporu při sestavování druhé vlády.

První pokus nevyšel ◼ Prezident Miloš Zeman jmenoval šéfa ANO Andreje Babiše premiérem 6. prosince loňského roku.

◼ Předseda hnutí, které vyhrálo podzimní volby, pak složil menšinovou vládu. Nedokázal však u ostatních parlamentních stran pro svůj kabinet vyjednat podporu.

◼ Obsazení několika důležitých postů ve vedení sněmovny ovšem Babiš prosadil s pomocí komunistů a hnutí SPD Tomia Okamury.

◼ V úterý dalo Babišovu kabinetu hlas jen 78 poslanců jeho hnutí ANO – důvěru sněmovny tak vláda nezískala.

Šéf hnutí ANO již včera odpoledne začal vyjednávat možná nová politická partnerství a sešel se se sociálními demokraty. Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec po setkání upozornil, že se bavili hlavně o programu. "ANO vzalo na vědomí, že nechceme ve vládě nikoho, kdo je stíhaný policií," řekl Chovanec. Mířil tím na Andreje Babiše, o jehož vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s dotačním podvodem v kauze Čapí hnízdo bude sněmovna hlasovat v pátek.

Další, s kým se ANO tento týden sejde, bude ve čtvrtek hnutí SPD Tomia Okamury.

ANO zatím odmítalo podmínky politiků ČSSD či lidovců, kteří by vyjednávali o koaliční spolupráci, pokud by ve vládě nebyl Babiš. Včera před schůzkou s ČSSD premiér připustil, že na funkci netrvá. "Není to nikde jako zákon, že já tam musím být," uvedl premiér v České televizi. Pozici ministerského předsedy by mohl převzít ministr pro životní prostředí Richard Brabec.

Kabinet ANO může vládnout v demisi do příštích voleb. Jeho pravomoci jsou v podstatě stejné jako v případě tradiční vlády. "Stát nemůže stát a padat s tím, že je vláda v demisi," poznamenal Brabec. Jeho resort se bude dál věnovat například zákonu o odpadech. Velké zakázky či významné změny – politické nebo personální – prý nyní ministerstvo životního prostředí nechystá.

"Kabinet v demisi by neměl zásadně vstupovat do otázek personálních, hospodářských a zahraničněpolitických," vzkázal zástupcům ANO předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Personální změny však na řadě ministerstev včetně Úřadu vlády proběhly už vloni v prosinci.

Ministryně obrany Karla Šlechtová nehodlá bez důvěry podepisovat mnohamiliardové armádní zakázky, přestože má její úřad problémy rychle nakupovat nové vybavení. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán pak počítá s běžnou agendou. "Chystám návrhy zákonů, o těch bude rozhodovat sněmovna. Tam tedy není důvod se jakkoli omezovat," řekl Pelikán. Na zákonech dál pracuje také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vedle toho má potíže v pražské Nemocnici Na Homolce, Vojtěch proto pohrozil tamnímu managementu personálními změnami, pokud problém s dceřinou firmou do konce března nevyřeší.

Vážný spor mezi opozicí ve sněmovně se současnou Babišovou vládou může způsobit také zákon o státní službě. ANO ho chce narychlo měnit. Třeba lidovcům či sociálním demokratům se postup nelíbí. "Vliv se má (u vlády v demisi, pozn. red.) podle zákona koncentrovat v podstatě do rukou premiéra," řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.