V posledních letech nebylo viditelnějšího odpůrce solární energetiky v Česku než Aleny Vitáskové, do loňského července šéfky vlivného Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Bylo proto paradoxem, že ona sama čelila obvinění z pomoci dvěma fotovoltaikám na Chomutovsku k tomu, aby si udržely garantovanou dotaci, již sama chtěla omezovat. V únoru 2016 ji Krajský soud v Brně odsoudil na 8,5 roku vězení. Olomoucký vrchní soud včera rozsudek zrušil.

Vitásková byla jediná z osmi prvoinstančně odsouzených, kterou soud v Olomouci osvobodil. Na rozhodnutí soudce Pavla Götha měla klíčový vliv výpověď bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaely Schneidrové, která vzala veškerou vinu na sebe. Soud zvažoval, zda jsou důkazy pro to, že se Vitásková trestné činnosti účastnila a tím vytvořila podporu Schneidrové pro její rozhodnutí. "Takový závěr bez pochyb učinit nejde," uvedl soudce Pavel Göth.

U zbylých sedmi odsouzených byla vina potvrzena, včetně dvou synů podnikatele Zdeňka Zemka, jimž soud snížil trest ze 7,5 roku na šest let a devět měsíců a potvrdil pokutu sedm milionů korun. Verdikt je pravomocný, případné dovolání nemá vliv na nástup do vězení.

Zdeněk Zemek (1961) Bývalý zaměstnanec Železáren Veselí koncem minulého století vybudoval z peněz půjčených z IPB ocelářskou skupinu Z-Group. Půjčené peníze nesplácel, a když IPB zkrachovala, odkoupil za zlomek svůj pětimiliardový dluh. Dále vlastní několik autobusových dopravců, před několika lety se vrhl na fotovoltaiku. Patří mu i Lázně Darkov, fotbalový klub 1. FC Slovácko nebo Galerie Joži Uprky. Alena Vitásková (1956) Byla ředitelkou státní společnosti Transgas, působila v Pražské teplárenské. Od roku 2011 byla předsedkyní Energetického regulačního úřadu. Tento post odmítala opustit i po svém prvoinstančním odsouzení. Skončila až v červenci 2017, kdy jí vypršel mandát. Tvrdila, že se ji někdo pokusil zavraždit, v roce 2016 neúspěšně kandidovala v Ostravě do Senátu za protiimigrační Úsvit. 1,3 mld. Kč byla investice do dvou fotovoltaik rodiny Zemků, které jsou předmětem sporu.

Elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun dostaly od ERÚ licence 31. prosince 2010, jen pár hodin předtím, než prudce poklesly výkupní ceny energie ze solárních elektráren. Do konce roku 2010 stát garantoval na dvacet let cenu 12 150 korun za jednu vyrobenou megawatthodinu dodanou do veřejné sítě. Od ledna 2011 se podpora snížila na 5500 korun. Z obou fotovoltaik tak mohli od státu podle žalobců nakonec dostat až dvě miliardy korun.

Výkon fotovoltaických elektráren v Česku je kolem 2000 MW, což odpovídá velikosti Jaderné elektrárny Temelín. Většina z nich byla zapojena do sítě během boomu v letech 2009 až 2010. Ten však stát sám inicioval a pak špatně zvládl dotační legislativu.

Až tři čtvrtiny fotovoltaik v tuzemsku byly zapojeny v roce 2010. Jejich rozšíření podpořil celosvětově výrazný pokles cen solárních panelů, který umožnil postavit elektrárnu mnohem levněji. Díky tomu se doba návratnosti snížila z plánovaných 15 let zhruba na polovinu.

Jedním z podnikatelů, kteří tehdy investovali do solární energetiky, byl i Zdeněk Zemek a jeho strojírenská skupina Z-Group. Ta byla ještě loni třetím největším provozovatelem fotovoltaik v Česku o výkonu 44 MW. Největším provozovatelem je ČEZ se 126 MW.

Kromě dvou problematických elektráren, jejichž jednateli byli jeho synové, ale Zemek postavil i další solární parky, kde problémy nebyly. Například ŽV-Sun u Chomutova o výkonu 13 MW, který loni prodal.

V případě Saša-Sun a Zdeněk-Sun argumentují bratři Zemkové tím, že obě solární elektrárny byly od 19. listopadu 2010 ve zkušebním provozu. Udělení licence v poslední možný den podle nich způsobily prodlevy na straně Energetického regulačního úřadu.

"Proti zcela nehoráznému výsledku procesu se budeme nadále bránit," uvedl Zdeněk Zemek, který zdůrazňuje, že projekt v hodnotě 1,3 miliardy korun měly ohrozit nedodělky v hodnotě 55 tisíc korun.

Obě elektrárny v květnu 2016 ztratily i původní licence. Šlo o důsledek správní žaloby nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který napadl více než dvacet případů z konce roku 2010. U devíti, včetně Saša-Sun a Zdeněk-Sun, byl úspěšný. Kasační stížnost proti rozhodnutí soudu loni neuspěla.