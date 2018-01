Praha 1 hledala soukromého provozovatele, který by jí pomohl s provozem ztrátové Nemocnice Na Františku. Nakonec místo firmy našla hlavní město, které se chce v budoucnu na správě špitálu podílet. Městská část metropoli považuje za nejlepšího partnera. Výběrové řízení ale stále běží a radnice první městské části chce příští úterý otevřít obálky s nabídkami od soukromníků.

"Zájemci mají povinnost uvést plánovaný rozvoj nemocnice. Nás určitě, minimálně pro inspiraci, bude zajímat to, kudy by se ten který subjekt chtěl v budoucnu ubírat," řekl místostarosta Daniel Hodek (ČSSD).

Městská část v posledních letech svou nemocnici dotovala desítkami milionů ročně, zavírala v ní oddělení a rušila lůžka. Místostarosta Prahy 1 Hodek potřebu najít koncesionáře odůvodňoval tím, že jinak by roční příspěvek pro nemocnici brzy vzrostl na 100 milionů.

Soutěže se i nadále plánuje účastnit skupina Penta, a to i kdyby to nakonec byl zbytečný krok. "Přihlášku podáme," potvrdila mluvčí Penta Hospitals Lenka Holá s tím, že na jakýkoli další vývoj bude společnost reagovat, až nastane.

Svou účast ve výběrovém řízení už přehodnotila skupina EUC, která v Česku provozuje dvě nemocnice. O tu Na Františku už ale zájem nemá, generální ředitel skupiny Václav Vachta nevidí potřebnou politickou shodu.

Opoziční zastupitelé Prahy 1 koncesní řízení od počátku považovali za neprůhledné a jeho podmínky za špatně nastavené. Zastupitel Petr Kučera (Zelená pro jedničku) kritizoval například to, že se městská část ve smlouvě zavazuje i nadále přispívat na chod nemocnice 50 až 60 milionů ročně.

Kolik peněz by naopak posílal nový provozovatel radnici, by se ukázalo až během výběrového řízení. Podle Kučery by hrozilo, že Praha 1 nakonec o nemocnici přijde.

Podobně to nyní vidí i magistrát, a rozhodl se proto, že s městskou částí začne o nemocnici jednat. "Nám se koncesní řízení na 35 let nelíbí. Je to taková, řekl bych, plíživá privatizace," uvedl radní hlavního města Radek Lacko (ANO).

Opozice ve spolupráci s Prahou 7, z níž pochází velká část pacientů Nemocnice Na Františku, už má dostatek podpisů pro vypsání referenda, které by mohlo pronájmu zabránit. Kučera vítá ochotu Prahy nemocnici převzít, ale vzhledem k tomu, že Praha 1 koncesní řízení nezastavila, přípravy referenda pokračují.

Hodek trvá na tom, že koncesní řízení je nastaveno správně a nemocnici by žádné nebezpečí nehrozilo. Zároveň ale uvedl, že Prahu považuje za "nejserióznějšího partnera", se kterým bude jednodušší domluva než se soukromníkem.

Praha 1 ani magistrát zatím nechtějí předjímat, na jakém typu spolupráce se domluví. Hlavní město může například zcela převzít správu nemocnice nebo pouze navýšit dosavadní pětimilionový roční příspěvek. "Modelů je hodně. Budeme hledat variantu komfortní jak pro Prahu, tak pro městskou část," dodal Lacko.