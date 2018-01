Pravidla pro osobní bankrot se mají zjednodušit. Parlamentu znovu předložená vládní novela ale jistě bude mít spoustu oponentů: pro věřitele je nepřípustné, aby stačilo projevit "dobrou vůli" a po sedmi letech se zbavit dluhů. Její příznivci zase budou namítat, že na onu dobrou vůli bude muset dohlížet insolvenční správce a rozhodovat o ní bude soud.

Proti tvrzení, že dluhy se mají platit, nikdo nebude nic namítat. Stejně tak nelze popřít, že se řada lidí dostane do dluhové pasti jenom proto, že nedokáže odolat nákupu zboží, které mají "všichni kolem" a kterým si za cenu budoucích obtíží snaží potvrdit svůj společenský status.

Jenže je exekuce na důchodce, který se zaručil za půjčku vlastním dětem, oprávněným "trestem" za špatnou výchovu? Skutečně musí rodiče přijít o dům, když jim jejich nezletilý potomek zapřel, že jel několikrát načerno? Je odměna (už snížená!) ve výši dva tisíce korun pro exekutora odpovídající v případě, že by pokuta i s jízdenkou dělala třeba 832 korun? V případě dluhů nemusí jít nutně o lichvu a nesmyslné úroky, abychom cítili, že spravedlnost vypadá jinak. Samozřejmě existuje skupina lidí, která prostě nepřemýšlí a konzumuje za všechny peníze − svoje, cizí, bez ohledu na cokoliv. Pro ni zřejmě paragraf o "dobré vůli" splácet nebude dostatečný, stejně jako pojistka ve formě "dohlížitelů".

Vedle toho je ovšem řada lidí, kteří se dostanou do obtíží tak nějak náhodou. Stačí nemoc, ztráta partnera z jakéhokoliv důvodu či podpis nevýhodné smlouvy s dozorovanou finanční institucí, o jejíchž úmyslech by nikdo předem nepochyboval. Ostatně do existenčních problémů může člověka dostat i "bagatelní" pokuta za parkování nebo chyba v daňovém přiznání.

Novela insolvenčního zákona je po řadě kroků, které snížily odměny exekutorům, rozšířily okruh nezabavitelných věcí či zregulovaly tzv. oddlužovací agentury, dalším, který má zlepšit postavení dlužníka. Sem patří i novinky v zákoně o spotřebitelských úvěrech, stejně jako různá rozhodnutí soudů, která průběžně napravují minulé křivdy.

Stát i obce mají ale víc možností jak v oblasti prevence, tak i trestu za činy, které nikoho neohrožují (jako je jízda načerno), než poslat pár rodin do exekucí. Bývalý starosta New Yorku Giuliani také nečistil město tak, že by výtržníky uvrhl do dluhové pasti. Dluhová džungle si žádá komplexní řešení. Nová insolvenční pravidla jsou jen drobkem, který si nakonec přivlastní ten, kdo je dokáže využít nejlépe. Pokud by k tomu stát přihodil změny v nesmyslném systému vlastních příkazů a pokut, byl by to další krok ke spravedlnosti.

