Prosincové volby do regionálního parlamentu měly podle katalánských separatistů ukázat to, co se loni v říjnu nepodařilo prosadit neústavním referendem: podporu většiny Katalánců pro odtržení této části země od Španělska. Výsledky jim sice přinesly poslaneckou většinu, ale jen díky větší váze hlasů z venkova. Celkově separatistům dalo hlasy 47,5 procenta voličů, ale pro společný stát hlasovalo o dvě stě tisíc více.

Velice těsná většina poslaneckých mandátů není jediná potíž. Část vůdců separatistů v čele s bývalým premiérem Carlesem Puigdemontem se po referendu uchýlila do dobrovolného exilu v Bruselu a další jsou s obviněním, že podnikli akce odporující španělské ústavě, ve vyšetřovací vazbě v madridském vězení. Puigdemont složil povinný poslanecký slib na španělskou ústavu prostřednictvím videopřenosu a chce z exilu pokračovat i jako šéf katalánské vlády, ústavní právníci v Barceloně i v Madridu to však odmítli. Španělský pre­miér Mariano Rajoy si neodpustil jízlivou poznámku, že Puigdemont je tak statečný, že chce řídit vládu v Barceloně přes Skype.

Separatisté postupem času přišli o část sympatií, které získali, když veřejnost v Katalánsku i ve světě viděla opakované záběry, jak policie tvrdě zasahuje proti říjnovému referendu. Cesta k nezávislosti by je navíc mohla přijít draho, když se řada důležitých firem začala chystat přestěhovat své sídlo z nejistého regionu.

Hlavní potíž tkví v tom, že jedna věc je aritmetická poslanecká většina a druhá schopnost společně odhlasovat podporu nové katalánské vládě, a to nejen kvůli osmi absencím zaviněným dobrovolným exilem a pobytem ve vyšetřovací vazbě, které včera symbolizovaly žluté stužky na prázdných místech při prvním jednání nového katalánského parlamentu. Radikálně levicová Kandidátka levicové jednoty trvá na okamžitém a jednostranném osamostatnění provincie, ale dvě hlavní separatistické strany Společně pro Katalánsko a Republikánská levice Katalánska jsou po loňských zkušenostech s vyhlašováním nezávislosti obezřetnější.

První z nich, v jejímž čele stál Puigdemont, už dvakrát změnila své jméno, aby se oddělila od masivní korupční aféry. Soud v Barceloně toto pondělí poslal bývalého pokladníka strany na více než čtyři roky do vězení, protože výměnou za veřejné zakázky získával od stavebních firem miliony eur do stranické pokladny. Nad katalánskými separatisty se tak vznáší podezření, že jejich loňský úprk k nezávislosti byl motivován i snahou uniknout před justicí.

