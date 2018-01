Po debaklu jednobarevného menšinového kabinetu ve sněmovně se chvíli mohlo zdát, že je Andrej Babiš zahnán do kouta. Podává demisi. Otáčí a deklaruje připravenost sám požádat o vydání ke stíhání v kauze Čapí hnízdo, a to jen pár hodin předtím, než k vydání vyzval poslance mandátový a imunitní výbor. A k tomu Miloš Zeman podmiňuje jeho druhý vládní pokus sehnáním sto jedna podpisů.

Z takové šlamastyky by měla pro šéfa hnutí ANO vést za normálních okolností − pokud si chce uchovat silnou pozici v politice − jediná rozumná cesta. Stáhnout se po dobu vyšetřování do pozadí. To by mu umožnilo rychle vyjednat koalici s některými dosud odtažitými demokratickými partajemi. Vláda by měla jiného, přijatelnějšího premiéra. A sám by se stal jakýmsi českým Jarosłavem Kaczyńským, což není málo.

Jenže kam na předsedu současného kabinetu s tak standardním postupem. Babiš je především byznysmen. A tak to na nějakou defenzivu zatím nevypadá.

Už včera šéf ANO svou čerstvou sebevydávací ochotu proměnil jako mávnutím proutku v jalové gesto. Jeho hnutí za podpory komunistů a okamurovců jednoduše zablokovalo pokus demokratických stran v čele s lidovci projednat rychle ve sněmovně vydání dvojice Babiš & Faltýnek a hned hlasovat. Místo toho se věc na Faltýnkův návrh opět odložila. Tuhle výpomoc si Babiš u okamurovců "předplatil" tím, že vláda přimhouřila oči nad jejich návrhem obecného referenda. ANO, KSČM a SPD navíc umožnily vést v dolní komoře parlamentu přednostně debatu o azylové politice Evropské unie, což byl také nápad okamurovců.

Že se ke slovu opět dostala válcovací poslanecká mašina babišovců a extremistů, není samozřejmě náhoda. Můžeme to paradoxně chápat jako svérázný začátek prvních vážných koaličních námluv hnutí ANO s demokraty.

Babiš totiž není blázen. Nemá v úmyslu dělit se o vládní moc s ještě většími radikály a populisty, než je on sám. Mohli by mu časem odčerpat voliče. O výhodách bleděmodro-rudo-hnědé koalice na rozdíl od Zemana nikdy nemluvil.

Zato použít tento neformální pakt k ovládnutí sněmovny a jako klacek na demokratické soupeře se šéf hnutí ANO v minulosti nerozpakoval. A udělal to i včera, ausgerechnet před prvním sondážním jednáním se sociálními demokraty o budoucí vládě. Jako by tím říkal: nechtějte si moc vyskakovat. Nejste a nebudete jediní, o koho se v případě potřeby mohu v parlamentu opřít.

Babiš ovšem vyslal i jiný, opačný signál. Při opakované volbě někdejší esenbácké mlátičky Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu policejní inspekce naopak bleděmodro-rudo-hnědá hlasovací mašina nezafungovala. Radost z debaklu kandidáta KSČM pak dávali najevo mimo jiné lidovci. Právě KDU-ČSL přitom připouští, že by s hnutím ANO klidně šla do koalice, pokud by v kabinetu neseděl Babiš. Takže "ondráčkovské" hlasování bylo vlastně i vzkazem komunistům: nechtějte si jako případní tiší podporovatelé naší vlády s ČSSD moc vyskakovat. Nejste a nebudete jediní, o koho se v případě potřeby můžeme v parlamentu opřít.

Že se konečně − tři měsíce po volbách − zvolna rozbíhá skutečné jednání o vládě, je sice smutné, ale zaplať pánbůh za to. Čím dál víc se ale ukazuje, jak důležité bude pro případné partnery hnutí ANO trvat mimo jiné na tom, že nový kabinet by neměl řídit zrovna Babiš. A nejen proto, že zůstává nepřijatelné, aby v čele vlády stál trestně stíhaný politik.

Kvůli udržení elementární důvěry, funkčnosti týmu i mezistranické komunikace totiž šéf kabinetu nemůže ani měnit své postoje ze dne na den a o sto osmdesát stupňů. Nejde ráno válcovat parlament ruku v ruce s Vojtěchem Filipem a Tomiem Okamurou a večer dělat to samé s Milanem Chovancem a Pavlem Bělobrádkem. Nebo být v pondělí pravicový a v úterý levicový. Nelze ani založit politickou kariéru na heslech o poctivosti a pak při první příležitosti nechat ministry v demisi rozhodnout o tak kontroverzním projektu, jako je jez na Labi v Děčíně. Což včera Babiš udělal.

Demokratické strany to dosud měly snadné. Protože stejně jako premiér věděly, že první vládní pokus je jen nanečisto, vystačily s kritikou, jak s nimi nikdo nejedná. Teď jde do tuhého. Pokusit se prosadit vznik vlády bez Babiše, udržet na uzdě hnutí ANO a nenechat se převálcovat sněmovní extremistickou alternativou bude těžké. Jenže doba, kdy liberální demokracii v Česku šlo hájit jinak, je pryč.

