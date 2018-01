Kosovo, a potažmo celý Balkán, čekalo v úterý ráno mrazivé procitnutí. Čtvrt hodiny po osmé zazněly kosovskou Mitrovicí výstřely z pomalu jedoucího osobního vozu. Vypálené kulky mířily na hruď Olivera Ivanoviče, místního srbského politika, považovaného kvůli své umírněnosti, a také nakonec i tomu, že jako jeden z mála srbských činitelů uměl albánsky, za paprsek naděje v kraji poznamenaném zaťatou nenávistí. Ivanović byl zasažen čtyřmi střelami přímo před vchodem do kanceláře své politické strany. Po převozu do nemocnice zemřel. Auto pachatelů bylo brzy poté nalezeno o pár ulic dál v plamenech a bez státních poznávacích značek.

Kdo vraždil? Albánští militanti? Nebo místní srbští mafiáni napojení na nacionalistické kruhy v Bělehradě, které si nepřejí, aby se hrany nenávisti obrousily?

Policie zatím mlčí, nikoho dosud nezatkla. Politici z obou stran útok ostře odsuzují, ale zároveň se nezdráhají naznačovat různé spekulace, z nichž jako viník samozřejmě vychází druhé etnikum.

Výjimek je málo. "Byl to nejlepší kosovský politik, hledal kompromisy. Byl umírněný, nepodobal se v tom Albáncům, ale ani Srbům," prohlásil o Ivanovičovi srbský vicepremiér Rasim Ljajić, když se v rozhovoru pro jednu bělehradskou televizi přímo ve studiu rozplakal. S Ivanovičem jej pojilo letité přátelství. "Co tě ještě v Mitrovici drží, odejdi, říkal jsem mu," vzpomínal Ljajić, muslim ze srbského Sandžaku, oblasti severozápadně od Kosova. "Kritizovali ho tam (v Kosovu) všichni, všem vadil. Chtěl věci měnit demokraticky, tím se lišil od ostatních," dodal vicepremiér.

Ivanović se stal další kapitolou v dlouhé sérii balkánských atentátů, z nichž některé trvale prohloubily zášť a nedůvěru − namátkou od arcivévody Františka Ferdinanda v roce 1914 přes chorvatského politického vůdce Stjepana Radiče, zasaženého v parlamentu v Bělehradě v roce 1928, poválečného zločince Željka Ražnatoviče, zvaného Arkan, zastřeleného v roce 2000 před jedním bělehradským hotelem, či srbského premiéra Zorana Djindjiče, zavražděného v roce 2003 mužem napojeným na srbské mafiánské a vojenské kruhy.

Miloševičův stín

Kosovská Mitrovica je město rozdělené řekou Ibar na severní srbskou a jižní albánskou část. "Nahoře" žije kolem třinácti tisíc lidí, "dole" asi šedesát tisíc. Přes řeku vede pár mostů. Jsou průjezdné, ale nikdo je moc nepoužívá, jít přes řeku znamená vydat se do bašty nepřátel. V minulých letech na mostech čas od času vyrůstaly barikády. Tak to je v Mitrovici od dob války na sklonku minulého tisíciletí, té poslední z kaskády konfliktů, které vypukly po rozpadu Jugoslávie v roce 1991. Na klid v Mitrovici dohlíží již řadu let evropská mise Eulex, jež kromě policie zahrnuje třeba i soudce.

Bylo to právě v Kosovu, jižní srbské provincii obývané převážně Albánci, kde bělehradský komunistický vůdce Slobodan Milošević začal v druhé polovině 80. let minulého století cíleně rozkládat Jugoslávii, tehdy sužovanou vlnami hyperinflace, korupčními skandály, nejistotou.

Oprášil krvelačné nacionalistické mýty a začal štvát proti ostatním v rámci federace. Nejen proti Albáncům, tvořícím asi 90 procent obyvatel dvoumilionového Kosova, nýbrž i ostatním. Prostě proti všem, kteří se prý přiživují, způsobují hospodářskou mizerii a vůbec se snaží ubližovat zejména Srbům. Milošević v roce 1989 ve svém projevu v Kosovu u příležitosti 600. výročí bitvy s Turky veřejně vyslovil věc, kterou do té chvíle nechtěl nikdo nahlas ani připustit: "Střety mezi námi (národy v rámci Jugoslávie) nejsou vojenské, ale ani to není ještě vyloučeno."

Kosovští Albánci nejsou Slované, mluví dosti odlišným jazykem a převážně vyznávají islám, jen malá menšina je křesťanského vyznání. Není smyslem tohoto textu rozebírat jejich spletitý osud po rozpadu osmanské říše, kdy na Balkáně začal úřadovat vypjatý nacionalismus. V rámci jugoslávské federace měli po druhé světové válce tu smůlu, že se nikdy nedomohli vlastní republiky. V jejich provincii tedy pořádek zajišťovala srbská republiková policie, která Albánce systematicky šikanovala. Na těchto podmínkách se nic nezměnilo ani v průběhu válek v 90. letech − tedy s jednou důležitou, vzhledem k válečným hrůzám v sousedství nepřekvapivou výjimkou. Začala se formovat militantní skupina s názvem Kosovská osvobozenecká armáda, která podnikala vražedné záškodnické akce, přepadávala srbské policejní kolony. Reakcí však byl ještě větší teror, který brzy zahrnoval i masakry. Milošević potřeboval vystupňování napětí a řádění nenávistných běsů vůbec, mocensky se tím jistil.

Masakr albánských civilistů ve vesnici Račak v lednu 1999, pravděpodobně spáchaný elitními jednotkami srbské policie, uvedl do chodu obrovskou uprchlickou vlnu směrem do Albánie, přinesl ale i změnu ve světové politice. Američané se postavili do čela koalice, která se rozhodla bombardováním jednou provždy Miloševičovu mašinerii zastavit. Srbsko po pár měsících náletů v Kosovu kapitulovalo a stáhlo se, což se neobešlo bez albánské pomsty na civilistech v podobě etnických čistek, tentokrát v režii Kosovské osvobozenecké armády. Jen pár srbských enkláv zůstalo, největší na severu u Kosovské Mitrovice. Velitelé Kosovské osvobozenecké armády, Hašim Tači a Ramuš Haradinaj, jsou dnes kosovským prezidentem, resp. premiérem.

Kdekdo byl v minulých letech obviněn z válečných zločinů, včetně těchto dvou mužů, kteří setrvale pracují na tom, aby se vyhnuli mezinárodním snahám o justici. Ale i Oliver Ivanović byl obviněn − konkrétně že za války navedl srbské militanty k likvidaci čtyř Albánců. Soud Eulexu jej poslal na devět let za mříže. Po dvou letech ve vězení a různých justičních peripetiích byl však loni vyšším kosovským soudem osvobozen. Nebylo možné prokázat, že masakr organizoval.

Zkusme spolu mluvit

Založil stranu s názvem Svoboda, demokracie, pravda. A byť tvrdě odmítal nezávislost, kterou Kosovo vyhlásilo před deseti lety, patřil k nemnohým kosovským Srbům usilujícím o dialog s těmi za řekou. A vadilo mu, jak se srbská část ­Mitrovice stává baštou zločineckých gangů.

"Po návratu z vězení jsem mluvil se stovkami obyvatel města," uvedl nedávno Ivanović pro bělehradský týdeník Vreme. "Snad všichni mluvili o strachu. Abychom si rozuměli: ti lidé se nebojí Albánců, nýbrž Srbů, lokálních gangsterů, kteří tu jezdí v teréňácích bez státních poznávacích značek. Snad na každém rohu jsou k dostání drogy. Rodiče trnou hrůzou. To tu bylo sice i dřív, ale teď je toho víc. Chovají se neomaleněji než kdykoliv. Policie jen přihlíží, byť tady v kosovské policii na severu města pracují jen Srbové, z nichž někteří jsou zkušenými policisty ze Srbska," podotkl a dodal: "Policie se jich bojí. Nebo mají ti gangsteři vazby na bezpečnostní instituce."

A to je to, o co zde jde. Fenomén prorůstání státních struktur, zejména policejních a justičních, s podsvětím samozřejmě není žádným balkánským vynálezem. Leč v těchto válkou a korupcí zdevastovaných končinách, kde zaměstnanci státních institucí nikdy třeba neprošli lustracemi, panují ideální podmínky pro všechno, jen ne pro mír, pořádek, smíření, právní stát.

Ještě v pátek minulý týden Ivanović řekl novinářům: "Mám strach, že v téhle situaci tady může přijít o život i někdo nevinný. I já sám mám strach o sebe." Včera se s ním při smutečním průvodu v ulicích Mitrovice loučili jeho blízcí i příznivci.

