Pořadatelská agentura Live Nation oznámila další tuzemský koncert zpěváka Roberta Planta. Někdejší frontman skupiny Led Zeppelin vystoupí 31. července v pardubické Tipsport Areně. Vstupenky, jež půjde nejlevněji pořídit za 1590 korun, budou v prodeji od pátečního dopoledne. "Plant s fanoušky oslaví 50. výročí existence Led Zeppelin," připomínají pořadatelé, že slavná anglická rocková skupina vznikla v Londýně roku 1968.

Koncert v Pardubicích bude pro Čechy již několikátou příležitostí zažít devětašedesátiletého Planta a jeho současnou sestavu Sensational Space Shifters. V posledních letech koncertovala na festivalu Colours of Ostrava, v Brně a naposledy předloni v plzeňském amfiteátru Lochotín.

Kapelu tvoří klávesista John Baggott a baskytarista Billy Fuller, spojení se sestavou Massive Attack, gambijský hráč na jednostrunné housle ritti Juldeh Camara, kytarista a bendžista Liam Tyson, bubeník Dave Smith a ještě hráč na elektrickou kytaru a africký strunný nástroj ngoni Justin Adams.

S těmito spoluhráči Robert Plant natočil dvě desky − čtyři roky starou Lullaby and… The Ceaseless Roar a loňskou Carry Fire. Vždy žánrově všestranný hudebník na nahrávkách kombinuje prvky rocku, anglických či keltských lidovek, blues a africké hudby s elektronickými efekty.

"Uznávám svá starší díla, ale vždy cítím podnět a vábení vytvořit nová. Musím kombinovat staré s novým," vysvětluje Plant, jenž se tak snaží balancovat mezi aktuální tvorbou a starými hity z dob Led Zeppelin.

Se současnou kapelou hrává mnoho z nich včetně songů Whole Lotta Love, What Is and What Should Never Be nebo Lemon Song. Vždy ale posouvá aranžmá a snaží se znít současně. Od rozpadu Led Zeppelin ostatně letos uplyne osmatřicet let. Plantova sólová dráha už je třikrát delší než zeppelinská éra.

Robert Plant své první komerční nahrávky natočil roku 1966, rok nato s bubeníkem Johnem Bonhamem založil skupinu Band of Joy. Zakrátko je doplnili kytarista Jimmy Page a hráč na basovou kytaru John Paul Jones. Dali tak vzniknout New Yardbirds, kteří se posléze transformovali do Led Zeppelin. Skončili roku 1980, kdy Bonham zemřel.

Plant později spolupracoval mimo jiné s Jimmym Pagem, vydával desky s kapelami jako The Honeydrippers či Priory of Brion. Úspěch měla také spolupráce s country zpěvačkou Alison Kraussovou, za desku Raising Sand společně získali cenu Grammy za album roku.