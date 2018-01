Když Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl, že kvůli dopingovému skandálu zakáže ruským sportovcům vystupovat za zimních olympijských hrách v Koreji pod jejich vlajkou, vznikla na internetu petice žádající, aby sportovci vystupovali pod vlajkou Sovětského svazu.

"Vždyť i ta hymna je vlastně stejná jako kdysi," argumentovali internetoví vtipálci. Jenže někdo to zjevně nevnímal jako žert. Tisková služba MOV ve švýcarském Lausanne potvrdila ruské agentuře RIA Novosti, že návrhem se do konce ledna bude zabývat zvláštní komise, jež určí, kteří sportovci se budou moct her zúčastnit a jak budou vypadat jejich dresy.

"Všechny tyto otázky jsou v pravomoci komise, která vydá detailní instrukce," oznámil MOV. Pravděpodobnost, že by činovníci povolili sportovcům použít sovětské dresy, o hymně nemluvě, je však mizivá. Rozhodnutí olympijského výboru z počátku prosince mluví poměrně jasně. Na dresech je zakázána ruská trikolora, bude na nich napsáno Olympic Athlete from Russia, přičemž slovo Russia nesmí být větším písmem než ostatní. Hymna může znít výhradně olympijská.

Ne všichni se s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru smířili. V horní komoře ruského parlamentu se pracuje na seznamu lidí ze světové antidopingové agentury WADA a dalších institucí, kteří podle ruských senátorů mohou za to, že MOV zakázal ruské výpravě soutěžit pod národní vlajkou. Těmto osobám by mohl být zakázán vstup do země.

"Jde o více než desítku lidí, nejen z WADA, proti kterým může být zahájeno trestní stíhání," cituje list Izvestija předsedu senátního výboru pro obranu státní suverenity Andreje Klimova. "Musíme ukázat na lidi, kteří za zády olympijského výboru a zneužívajíce WADA tlačili na vyloučení reprezentace. To je náš cíl a nyní ho řešíme pomocí prověřených faktů," řekl senátor Klimov.

U svých parlamentních kolegů ale většinou pochopení nenašel. "Jaké sankce? Když je zavedeme, tak se na olympiádu nikdy nevrátíme. Musíme vést dialog s WADA. MOV řekl, že po olympiádě v Koreji naše vztahy začnou od nuly. My v to pevně věříme. Musíme hlavně vyřešit problémy, které máme," prohlásil člen parlamentního výboru pro sport Dmitrij Sviščev.

To, že problémy v ruském sportu přetrvávají, ukázal i halový šampionát v lehké atletice, který se konal minulý víkend v Irkutsku. Nečekaně tam dorazili antidopingoví komisaři a mezi sportovci "vypukla epidemie", jak to nazval server Championat. Celkem 36 atletů náhle ze závodů odstoupilo, oficiálně kvůli nemoci. Další sice nastoupili, ale závod nedokončili nebo v technických disciplínách zkazili všechny pokusy. Jednou z nemocných byla i mistryně Ruska v běhu na 3000 metrů Natalja Aristarchovová.