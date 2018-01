Německo a Francie plánují co nejdřív prohloubit spolupráci v Evropské unii i v eurozóně. Některé společné návrhy by měli už dnes v Paříži představit ministři financí obou zemí, Francouz Bruno Le Maire a Němec Peter Altmaier. Oba patří k nejbližším spojencům svých šéfů, tedy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové.

Macron návrhy na užší evropskou integraci předložil brzy po svém loňském zvolení. Merkelové konzervativci (CDU/CSU) se v rámci současných jednání o obnovení velké koalice se sociálními demokraty (SPD) dohodli, že se Německo v řadě oblastí přidá.

"Evropa musí svůj osud více než dřív vzít do vlastních rukou," tvrdí CDU/CSU a SPD ve společném prohlášení s narážkou na mocenské záměry Ruska, rostoucí vliv Číny či nepředvídatelnou politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nová německá vláda by měla například ve shodě s Francií pokračovat v posilování společné evropské obrany. To podporuje i Česko.

Pro Česko naopak nejspíš bude velmi problematický další návrh, který má podporu jak hlavních německých politických stran, tak francouzského prezidenta Macrona. Jde o požadavek stanovit v rámci Evropské unie minimální výši firemní daně.

Řada německých a francouzských politiků dlouhodobě tvrdí, že státy jako Irsko a Maďarsko uměle udržují extrémně nízké daňové sazby pro firmy, což je podle nich nekalá konkurence − třeba z toho důvodu, že například Maďarsko získává značnou část rozpočtových příjmů díky evropským dotacím, jimiž nahrazuje nižší výběr korporátní daně.

Zmíněné státy takovou kritiku odmítají. Proti jakémukoliv záměru stanovovat minimální sazby u firemní daně je tradičně i Česko. Ohledně daní platí v rámci EU jednomyslnost, takže Němci a Francouzi své záměry mohou prosadit pouze tehdy, pokud by s nimi souhlasili všichni ostatní členové unie.

Zatím není jasné, na čem konkrétně by se Berlín a Paříž mohly dohodnout už dnes. Merkelová a Macron koncem loňského roku prohlásili, že konečný text společných návrhů chtějí mít hotový během března. Následně se pro něj budou snažit získat podporu ostatních zemí unie.

Velká část německých a francouzských návrhů se nejspíš bude soustřeďovat na eurozónu. "Chceme v úzkém partnerství s Francií posílit eurozónu, aby euro dokázalo lépe čelit globálním krizím," dohodli se vyjednávači CDU/CSU a SPD. Případná velká koalice v Německu tak podpoří třeba to, aby země eurozóny měly k dispozici společný balík peněz existující v rámci evropského rozpočtu. Tyto finance by sloužily na podporu státům, jež by čelily nenadálým ekonomickým krizím. Finanční rezerva by měla být k dispozici také zemím, které by se pustily do důležitých, ale bolestivých hospodářských reforem. Největší německé strany se tak přihlásily k požadavkům Macrona i předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera.

Na čem by se ve vztahu k eurozóně mohli Němci a Francouzi dohodnout, naznačuje včerejší společný návrh 14 předních ekonomů z obou zemí. Prosazují například zavedení společného pojištění vkladů v bankách, změnu pravidel pro rozpočtové hospodaření tak, aby na ně dohlížela nezávislá instituce, nebo vytvoření společného fondu, z něhož by čerpaly pomoc solventní země zasažené nenadálou ekonomickou krizí. U nesolventních států, které dluhy splácet nedokážou, by naopak mělo dojít k takzvané dluhové restrukturalizaci. O část peněz by tak přišli investoři, již těmto zemím půjčovali.

Mezi autory návrhu jsou ekonomové, kteří mají velký vliv na tvorbu oficiálních pozic svých zemí, například Macronův poradce Jean Pisani-Ferry nebo Clemens Fuest, ředitel mnichovského Ifo Institutu.

K tomu, aby se mohli Němci a Francouzi závazně domluvit na společném postupu, ale nejdřív musí v Německu po volbách vzniknout nová vláda. Vedení CDU/CSU a SPD se sice předběžně domluvila na obnově velké koalice, není však jisté, jestli to členové sociální demokracie schválí. Pokud ne, Němci nejspíš budou muset jít k novým volbám.