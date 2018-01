Proč sám nekandiduje

◼ Někdejší čtyřnásobný premiér Itálie Silvio Berlusconi byl v roce 2012 odsouzen za daňové úniky. Dostal čtyři roky a zákaz vykonávat veřejnou činnost až do roku 2019. Na základě rozsudku ztratil také křeslo v italském Senátu.

◼ O rok později tento rozsudek potvrdil i Nejvyšší soud. Případ, za nějž byl Berlusconi odsouzen, sahá do 90. let, kdy jeho mediální podnik Mediaset získával vysílací práva na americké filmy. Ty však nakupoval přes neprůhledné zahraniční podniky a díky účetním machinacím se vyhýbal placení daní. Práva na filmy pak navíc ještě přeprodával a opět neplatil daně.

◼ Část Berlusconiho trestu smazala amnestie. Kvůli vysokému věku nakonec ani nemusel nastoupit do vězení, místo toho si vybral veřejně prospěšné práce. Ty vykonával v domově pro seniory s demencí.

◼ Berlusconi se kvůli trestu obrátil i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Doufá, že soud rozhodne v jeho prospěch ještě před volbami. To se ale zřejmě nestane.