Turisté, kteří nyní do Jablunkova, nejvýchodnějšího města Česka, zavítají, si mohou odvést zvláštní suvenýry. V místním informačním centru rozdávají notové partitury absolventského koncertu Jiřího Drahoše. Stejně tak je tady k mání cédéčko s nedávno nahranou skladbou, kterou si místní rodák a prezidentský kandidát před více než padesáti lety vybral při zakončení základní umělecké školy. Na nové nahrávce Drahoš už do trubky nefouká, přesto je na obalu jeho jméno a fotografie jako sedmnáctiletého mladíka.

Zapadlé pětitisícové městečko poblíž hranic se Slovenskem, sevřené v údolí mezi dvěma beskydskými hřebeny, si pozornost, kterou k němu prezidentské volby nasměrovaly, užívá. Řada obchodů má za výlohami jeho fotografie, velké portréty Drahoše s nápisem Můj prezident 2018 mají například v pekárně na náměstí, prodejně Barvy a drogerie i za oknem restaurace Bullawa. Zato portréty současného prezidenta tu nejsou vidět nikde. Z hovorů s lidmi je cítit, že Miloš Zeman to tady má těžké.

Klíčový je postoj církve

"Drahoš je náš člověk, chytrý a slušný pán, má za sebou skvělou profesní kariéru, pasuje mi jako budoucí hlava státu," říká vedoucí restaurace Bullawa Zdenek Mikulenčák, který dostal portrét od Drahošova bratra Josefa. "Jako hospodský se jinak do politiky nepletu, ale tady mám názor jasný."

Hrdost na bývalého předsedu Akademie věd, který zde v prvním kole voleb získal skoro 64 procent hlasů a zvítězil i v řadě okolních obcí, dává najevo i místní radnice. "Jsme moc pyšní a pan Drahoš má samozřejmě naše hlasy i ve druhém kole. On je skvělý člověk a pro nás je jen dobře, že se Jablunkov trochu zviditelní," říká starosta města Jiří Hamrozi (KDU-ČSL).

V silně katolickém městě s početnou polskou menšinou je ale klíčový postoj církve. I tady bývalý vědec, jehož rodiče, tatínek jablunkovský učitel a maminka vedoucí jeslí, chodili pravidelně do kostela, boduje. Místní farář Janusz Kiwak dokonce přiznává, že ho svým věřícím doporučuje. "Jsem Polák, mám tu trvalé bydliště, ale volit nemůžu. Přesto poznám, co je dobré, a lidem jsem i dnes na mši řekl, že jako jablunkovští přece víme, koho máme volit," říká farář v kanceláři vyzdobené deseti malbami svých předchůdců i fotografií papeže Františka. Kiwak se s Drahošem potkal osobně letos v srpnu na Gorolských slavnostech. "Vím o něm, že je to seriózní, dobrý člověk, něco v něm je. Miloš Zeman měl v sobě najít aspoň trochu sebekritického pohledu a jít na odpočinek," dodal.

64 procent Zisk Jiřího Drahoše v rodném Jablunkově v prvním kole prezidentských voleb. Zeman obdržel 26 procent.

Přivede migranty, míní odpůrce

Asi nejvíc pro zvolení Jiřího Drahoše prezidentem dělá jeho o tři roky mladší bratr Josef, místní muzikant a dlouholetý učitel češtiny a hudební výchovy. "Vedu dobrovolníky, samé mladé lidi, příjemně mě překvapuje, že se stále hlásí noví," říká pětašedesátiletý prošedivělý muž s plackou s podobiznou svého bratra na sportovní bundě.

Se starším bratrem vyrůstali v učitelském služebním bytě, který jejich otec dostal v místní škole. Dnes Jiřího Drahoše bratr samozřejmě jen chválí.

A i když má najít nějaké negativum, dopadne to podobně. "Štval mě, že se nemusel učit, a stejně měl pořád samé jedničky. To mně matika nešla, tak mi musel vysvětlovat slovní úlohy. Ale jako kluci jsme se také uměli porvat, bylo to docela časté, ale od maminky to jako starší schytal vždycky on," říká s typickou místní krátkou výslovností slabik. Podobným dialektem prý na svých návštěvách hovoří i jeho bratr. "Jeho žena Eva vždycky vypráví, že když jedou k nám, tak už u Brna ztrácí pražský přízvuk," usmívá se Josef Drahoš.

Zcela jednotný v názoru na prezidentské volby však Jablunkov není. "Kdy se vám to stane, že si tykáte s možným budoucím prezidentem, ale z jeho případného zvolení bych radost vůbec neměl," říká například majitel obchodu s oděvy na náměstí a člen Okamurovy SPD Bronislav Goryl, který Drahoše zná už desítky let. "On je jako člověk dobrý, ale bude poklonkovat EU, chce euro a hlavně by přijímal migranty. Nečekalo by nás s ním nic dobrého," míní zavalitý muž mezi regály plnými různě barevných košil. Sám volí současnou hlavu státu. "Zeman mi taky ve spoustě věcí vadí, ale je to aspoň vlastenec, který nás ochrání před islámem," míní Goryl. Pozvání na úterní besedu, kterou Drahoš v Jablunkově odstartoval kampaň před druhým kolem, však odmítl.

Doma ovace, v Třinci pískot

Na prvním setkání Drahoše se svými voliči, tady navíc ještě s rodáky, do sálu jablunkovské radnice nedorazili žádní jeho odpůrci. Zaplněný sál ho přivítal bouřlivým potleskem a ovacemi vestoje, na závěr si pak s ním téměř všichni chtěli potřást rukou a popřát mu úspěch. Zato v blízkém Třinci, kam Drahoš později večer zašel na semifinále Hokejové ligy mistrů, na něj fandové pískali. Drahošova převaha totiž končí brzy za hranicemi Jablunkovska, ve zbytku kraje zvítězil drtivě Miloš Zeman.

Jablunkovský optimismus je ale neochvějný. "Za dva týdny budete mít pernější službu, to se bude slavit," poznamenala na odchodu z besedy jedna z postarších žen k městským policistům.

I z vyhlašování výsledků chtějí v Jablunkově udělat mimořádnou událost. V místním parku budou na velkoplošné obrazovce sledovat průběžné výsledky, k tomu zahrají kapely, například Bidon Drahošova bratra Josefa. "Bude svařák, gulášek, likéry, čekáme, že přijde spousta lidí," zve organizátorka akce a vedoucí odboru školství a kultury na místní radnici Terezie Müllerová.