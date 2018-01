Politická mapa Česka se začíná měnit v neprospěch premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten sice zatím zůstává − společně s prezidentem Milošem Zemanem − nejsilnějším hráčem na scéně, jenže všechno může být během několika dní jinak.

Babiš v úterý utrpěl v Poslanecké sněmovně dvě porážky, které jeho pozici vážně oslabují. Především jeho jednobarevná menšinová vláda hnutí ANO nezískala důvěru většiny poslanců, což znamená, že nejspíš už ve středu podá demisi. Opozice označila hlasování za jeho debakl − pro vládu zvedlo ruku 78 poslanců ANO, 117 bylo proti.

Zároveň je po úterku pravděpodobné, že Babiš přijde o poslaneckou imunitu a bude čelit trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo − nakonec o vydání sám požádal. Nad vodou ho zatím drží především spojenectví s prezidentem, jenže ani to nemusí dlouho trvat. Zemana čekají příští víkend volby, ve kterých ho může porazit Jiří Drahoš. Ten několikrát prohlásil, že by trestně stíhaného politika premiérem nejmenoval.

Babiš si je své těžké pozice vědom, což bylo v úterý cítit i na stylu jeho vyjadřování. Připustil dokonce možnost, že by v další vládě, o které se nyní začíná jednat, nemusel vůbec sedět. "Vyloučit se nedá vůbec nic. Uvidíme, jak to dopadne. Jestli budeme mít druhý pokus, nebo nebudeme, jestli s námi budou strany vyjednávat a za jakých podmínek," prohlásil.

Z jeho slov je patrné, že nyní netuší, jak se vůči němu zachová Hrad, navíc zástupci parlamentních politických stran vůči Babišovi přitvrdili. Většina z nich včera premiérovo počínání kritizovala a tvrdila, že podpora jakékoliv další vlády s účastí předsedy ANO je vyloučená. Naopak, už po loňských parlamentních volbách některé strany připustily možnost vládnutí s ANO, ovšem bez stíhaného Babiše.

Premiérova pozice je proto stále méně udržitelná. Ve sněmovně má zdaleka největší poslanecký klub se 78 členy, ale to mu nemusí být nic platné. Prezident Zeman minulý týden oznámil, že Babiše jmenuje podruhé premiérem až ve chvíli, kdy za ním přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených podpisů pro podporu vlády.

Takový počet by mohl dát dohromady za určitých okolností jen s KSČM a SPD, protože tyto dvě strany připouští vládu s ANO nebo její podporu i s Babišem v čele. "Respektuji pre­sumpci neviny, a proto je pro mě nevinný do doby, než by soud konstatoval opak," sdělil předseda KSČM Vojtěch Filip. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že sice trvá na tom, že nelze vládnout s trestně stíhaným politikem, ale za určitých okolností by mohla strana z této podmínky ustoupit. "Kdyby taková vláda uskutečňovala naše klíčové programové body, tak se o její podpoře budeme rádi bavit. V opačném případě bychom museli zůstat mimo v opozici a za čtyři roky bychom nic neprosadili," míní Okamura, který se už těší na dohodnuté čtvrteční jednání s ANO.

Babiš i další členové ANO ale v minulosti mnohokrát řekli, že nechtějí vládnout s podporou KSČM a SPD, protože mají zcela odlišný program.

Lídr ANO by se mnohem raději dohodl na vládě s jinými stranami, jenže ty se od něj odvracejí. Vyloučena není jen vláda ANO s ČSSD a nějakým způsobem tolerance od KSČM, ovšem ani na ni nemůže Babiš sázet. Zejména když předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka označil pozici premiéra za oslabenou a zpochybnil, jestli prezident Zeman Babišovi vůbec svěří druhý pokus o sestavení vlády.

"Je možné, že sám prezident sezná, že není vhodné, aby podruhé jmenoval Andreje Babiše premiérem, a třeba jmenuje někoho jiného z hnutí ANO," prohlásil Chvojka s tím, že sociální demokraté určí podmínky pro možné vládnutí s ANO až 18. února na svém sjezdu. Mimochodem, Chvojka řekl i jméno jednoho možného "náhradníka" za Babiše v čele vlády − jméno místopředsedy ANO a ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Z hnutí ANO zatím zaznívá bezvýhradná podpora Babiše, ovšem to nemusí být definitivní. Brabec zatím nechtěl další vývoj předvídat, podle něj je třeba počkat na rozuzlení souboje Zeman−Drahoš. Brabec prozatím trvá na tom, že vládě musí šéfovat Babiš: "Voliči, kteří měli informace také o Čapím hnízdu, v říjnových parlamentních volbách jasně ukázali, že ho ve velkém podporují. Proto by měl být premiérem."

Podle svých slov se s Babišem vůbec nebavil o variantě, že by vládu vedl někdo jiný než on. Na dotaz, jak by se ale ANO zachovalo, kdyby se stíhaným Babišem nešlo sestavit většinový kabinet, Brabec odpověděl stručně. O řešení by se začali v hnutí bavit až ve chvíli, kdy by taková situace nastala.