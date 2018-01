V Červeném Kostelci na Náchodsku vzniká v pořadí již pátá výrobní hala gumárenského podniku Saar Gummi Czech. Už v dubnu spustí společnost, která je evropským lídrem výroby těsnění do aut, novou linku. Kapacita stávajících dvanácti kvůli velkému zájmu automobilek o české těsnění do karoserií již přestává stačit.

"V současné době je zhruba každý čtvrtý vůz vyráběný v Evropě vybaven našimi díly. Díky novým výrobním linkám by to do budoucna mohl být každý třetí vůz," říká v rozhovoru pro HN ředitel Saar Gummi Czech Jan Tichý.

Společnosti se v posledních letech daří získávat nové zakázky. To se odráží i na tržbách. Vloni činil obrat gumárenské firmy podle předběžných čísel 3,9 miliardy korun, tedy o 400 milionů více než v roce 2016. "Letos očekáváme, že překročíme hranici čtyř miliard korun," dodává Tichý.

Čínský vlastník Automobily a textil Český podnik Saar Gummi Czech spadá pod skupinu Saar Gummi, kterou od roku 2011 vlastní čínský holding CQLT. Podnikání koncernu zahrnuje kromě automobilového průmyslu také textilní průmysl, chemii, stavební materiály a potravinářství. Holding CQLT působí takřka po celém světě. Česko má čtvrtinu trhu Skupina Saar Gummi má závody v Číně, Německu, Indii, USA, Mexiku, Brazílii, Španělsku a na Slovensku. Česká společnost vytváří zhruba čtvrtinu tržeb celé skupiny Saar Gummi. To je přibližně stejně jako všechny závody v Číně a Americe dohromady. Šest nových linek V českých závodech má firma k dispozici celkem 12 výrobních linek. Z nich osm běží v nepřetržitém provozu. V tomto ohledu pomohou plánované linky v nové hale, jejíž hrubou stavbu společnost dokončila v Červeném Kostelci. V hale je prostor pro šest nových linek. 3,9 miliardy korun činil podle dosavadních předpokladů obrat firmy v roce 2017 firmy.

V minulém roce se společnosti podařilo získat nové zakázky v hodnotě přibližně 430 milionů korun. Více než polovina šla na vrub mladoboleslavské Škody Auto, která je jedním z hlavních odběratelů gumárenského podniku. Právě těsnění pro nové modely Škoda Octavia se bude vyrábět v nové hale.

Nová linka začne podle Tichého na jaře v první řadě vyrábět díly pro Mercedes. Konkrétně pro modely třídy A a B. Saar Gummi Czech následně plánuje investovat do její automatizace, díky které ji bude možné obsluhovat v minimálním počtu lidí. Podle Tichého automatizovaná linka vyžaduje zhruba o patnáct zaměstnanců méně. To je pro společnost v době, kdy Česko registruje historicky nejnižší nezaměstnanost a je obecně nouze o kvalifikované lidi, velké plus. Saar Gummi Czech aktuálně zaměstnává okolo 850 zaměstnanců. Kvůli novým zakázkám firma v minulém roce nabírala desítky nových lidí a nábor má pokračovat i letos.

Nábor bude souviset právě s rozšiřováním výroby. Poté, co firma v dubnu spustí první linku, začne pracovat na zprovoznění další. Ta by měla začít fungovat ještě v druhé polovině letošního roku. Cílem společnosti je podle Tichého vybudovat v nových prostorách celkem šest linek. Společnost do výstavby haly a potřebných technologií investuje více než půl miliardy korun.

Firma chce i nadále uzavírat nové obchody a oslovovat automobilky, se kterými zatím nespolupracuje, aby pro linky našla využití. V současné době těsněním z Červeného Kostelce disponují automobily značky Škoda, Volkswagen, Opel, Citroën, Ford, Seat, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche a Lamborghini.

Mezinárodní skupina Saar Gummi, do které česká firma patří, letos začne nově dodávat těsnění také pro ruský Renault. To by mohlo otevřít cestu českému závodu pro dodávky Renaultu také v Evropě. Saar Gummi Czech dodává ročně těsnění pro zhruba tři miliony vozů. Většinou se jedná o těsnění do dveří a kufrů. Do budoucna by mělo číslo růst. Podle Tichého je však nepravděpodobné, že by společnost do budoucna stavěla další výrobní halu. Stejně tak neočekává, že by expandovala mimo Evropu.

Hlavní závod má Saar Gummi v Červeném Kostelci, kde jej firma vybudovala na zelené louce v roce 2000 a postupně jej rozšířila na čtyři haly. Další závod má od roku 2005 ve Velkém Poříčí a menší provoz v Hronově.

