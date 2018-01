Debata v České televizi je zatím jediná jistota, co se týče televizních duelů finalistů prezidentské volby Jiřího Drahoše a současné hlavy státu Miloše Zemana. Oba se shodli, že se na veřejnoprávní stanici chtějí utkat, problém však je, kdo bude besedu moderovat.

Václav Moravec, jenž se takového úkolu tradičně ujímá, debatu mezi Drahošem a Zemanem vést nechce. "Generálního ředitele ČT jsem už v neděli informoval, že debatu moderovat nebudu," řekl Moravec HN.

Vadí mu údajně třeba to, že se jeho jméno neobjevilo v dopise, kterým televize zvala oba kandidáty do debaty. Navíc by se údajně mohl stát jakýmsi hromosvodem, po němž se bude zejména ze strany prezidenta Zemana snášet kritika na ČT. Moravec čelí dlouhodobě Zemanovým výpadům za způsob moderování svých pořadů. Hradní kancléř Vratislav Mynář před několika dny pro HN uvedl, že prezident do veřejnoprávní televize nebude chtít jít. Mluvčí Jiří Ovčáček však v úterý potvrdil, že Zeman pozvání přijal.

4 televize pozvaly prezidentské kandidáty na debatní duel. Oba se zatím shodli pouze na účasti v České televizi.

Vedení České televize přesto stále doufá, že Moravcovo rozhodnutí není definitivní. "Naše nabídka samozřejmě platí. S Václavem to tak občas bývá. Po vypjatém období, jakým prezidentská volba bezpochyby je, mu na finální slovo dáváme čas," uvedl šéf komunikace ČT Vít Kolář.

Také tisková mluvčí České televize Karolína Blinková ještě včera vydala zprávu, že s moderátorem počítají pro politickou debatu roku. "Nabídku ji moderovat dostal už tradičně Václav Moravec, brzy zveřejníme, zdali ji přijal," uvedla.

Kolář potvrdil, že televize zatím nemá žádného náhradníka, pokud Moravec skutečně nabídku odmítne. "Alternativa B zatím neexistuje. Museli bychom to vymyslet jinak, náhrada za Moravce není," řekl šéf komunikace s tím, že by se vedení pořadu mohla ujmout třeba moderátorská dvojice. "Ale Václav Moravec tu možnost pořád má a doufám, že ji využije." Česká televize pořad plánuje vysílat ve čtvrtek 25. ledna od 20 hodin.

Ostatní televizní stanice mají jiný problém. Zatím jen sledují, jak se oba kandidáti nedokážou dohodnout, v kolika debatách a na jakých kanálech vystoupí.

"Přistupuji na dvě debaty. Dvě stačí, a když na dalších bude prezident trvat, bude tam jen on. Říkal přece sám, že třetí a další by nudily. Jenže on si často nepamatuje, co říká," uvedl Drahoš a vyzval Zemana, aby sám zvolil druhou televizi, kde se utkají. Prezident však podle svého mluvčího obdržel čtyři pozvání do různých televizí a ta chce také využít. "Míček je výhradně na straně Jiřího Drahoše, který se už 13. ledna veřejně dožadoval setkání s panem prezidentem tváří v tvář," uvedl Ovčáček.

Prezident tak podle něj odmítá přistoupit na Drahošův návrh, aby si druhou televizi vybral sám. "Média mají být nezávislá, a proto hru na výběr médií nebudeme hrát," napsal HN Ovčáček. Doplnil, že pokud se uvedené debaty neuskuteční, jde na vrub Jiřího Drahoše, že se bojí jít do debaty se Zemanem.

Generální ředitel TV Bar­randov Jaromír Soukup řekl, že sice oba kandidáty pozval, ale zatím nemá jinou odezvu, než jaká se k němu dostane z veřejného prostoru. "Udělali jsme nabídku a čekáme na reakce," uvedl Soukup.

Další ze čtveřice televizních stanic, které kandidáty pozvaly, Prima a Nova, už včera odpoledne zveřejnily termíny, kdy by chtěly souboje vysílat. Televize Nova v neděli večer, také ve 20 hodin. Prima pak chce oba kandidáty pozvat v úterý do přímého přenosu z Hudebního divadla Karlín ve čtvrt na devět večer.