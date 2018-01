Možnost dostat se z dluhové pasti bude mít zřejmě více dlužníků. Vyhlásit osobní ban­krot a vstoupit do procesu oddlužení by mohli i lidé s nízkými příjmy, kteří nezvládnou splatit ani necelou třetinu svých dluhů. Firmy se obávají, že dlužníci ztratí motivaci své dluhy splácet a jim se zvýší počet propadnutých pohledávek.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) považuje podmínku uhradit 30 procent svých dluhů do pěti let za nespravedlivou. "Nastavení současného systému umožňuje řízený úpadek a osvobození od placení zbývajících dluhů pouze těm osobám, které jsou dostatečně movité nebo dosahují dostatečných příjmů," stojí ve zprávě k novele insolvenčního zákona, kterou Pelikán ve středu přinese na jednání vlády.

V současnosti má člověk, jehož příjmy už na zaplacení dluhů nestačí, dvě možnosti. Jednou z nich je osobní bankrot. Musí ale vydělávat tolik, aby byl schopen do tří let splatit polovinu svých závazků či do pěti let alespoň třetinu. Po tuto dobu mu zůstává minimální částka nutná k živobytí. Pokud podmínku splní, jeho zbylé dluhy propadnou. Dlužníkům, kteří kvůli této podmínce na oddlužení nedosáhnou, stát rovněž nechává jen částku životního minima. Své dluhy ale mohou platit donekonečna bez vyhlídky na jejich prominutí.

30 procent Dlužník v osobním bankrotu musí v současnosti během pěti let splatit necelou třetinu svých dluhů. Oddlužení dosáhne i ten, kdo za tři roky zaplatí polovinu dluhů. V budoucnu by osobní bankrot mohli vyhlásit i ti lidé, kteří nejsou schopni tyto podmínky splnit. 21 343 návrhů na insolvenci bylo loni v Česku podáno na fyzické osoby. Díky růstu ekonomiky jejich počet oproti roku 2016 klesl o více než pětinu. 13 579 lidí v insolvenci vyhlásilo v roce 2017 osobní bankrot, což byl meziroční pokles o 16 procent. Zároveň šlo o nejnižší číslo za posledních pět let.

Pelikánova novela, která by měla platit od roku 2019, jim dává šanci se do procesu oddlužení dostat. Takoví lidé by své dluhy spláceli sedm let, a pokud by insolvenční správce usoudil, že se snažili umořit co nejvyšší část dluhu, bude jim zbytek dlužné částky odpuštěn.

Ministerstvo spravedlnosti si od změny slibuje především začlenění většího počtu dlužníků zpět do běžného pracovního procesu. Lidé, jejichž příjem už nestačí ani na splácení dluhů, jsou často dobrovolně nezaměstnanými a pracují raději "načerno". Tím, že by se tito lidé nechali po oddlužení opět legálně zaměstnat, by státní rozpočet podle odhadů ministerstva získal na daních až deset miliard korun.

Schvalování novely hodlá Pelikán urychlit, proto má návrh výjimku z meziresortního připomínkového řízení. Na vládě pravděpodobně podporu získá. "Institut oddlužení je jednou z cest, jak pomoci lidem dostat se z dluhové pasti," řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s tím, že bude hlasovat pro.

Kvůli volnějším pravidlům pro osobní bankrot se podle kritiků sníží množství vybraných peněz od dlužníků. Navíc se zhorší postavení věřitelů, například dodavatelů energií, kteří mají velký počet zákazníků, a tedy i potenciálních dlužníků. Odpuštěné dluhy jim totiž nikdo nezaplatí.

To potvrzuje například dodavatel plynu MND. "O tom, že by se přijetím navrhované novely zhoršila pozice věřitelů, není pochyb. Lze očekávat, že platební morálka dlužníků v oddlužení prudce klesne," myslí si tisková mluvčí společnosti Dana Dvořáková.

Podle zástupců Hospodářské komory by Pelikán měl zkoumat spíše příčiny vysokého zadlužení. "Předlužení ve většině případů vzniká vlastním přičiněním dlužníka a často jeho lehkomyslným způsobem života, kde si půjčuje na zbytné předměty nebo požitky," tvrdí mluvčí komory Miroslav Diro.

Počet insolvencí díky rostoucí ekonomice klesá. Za celý loňský rok se insolvence týkala 21 343 osob, což je o téměř šest tisíc méně než v roce 2016. Osobní bankrot vyhlásilo celkem 13 579 lidí v insolvenci. To je nejméně lidí za posledních pět let.

