Už když Jakub Staszak-Jirkovský studoval biochemii, věděl, že chce jednoho dne z českého potravinového doplňku udělat lék na rakovinu. Ambiciózní projekt rozjel v roce 2014 v americkém Coloradu. V blízkosti univerzity i nemocnice, se kterými se firma následně propojila.

"Průměrné náklady na vývoj a schválení léčiva jsou 800 milionů dolarů (téměř 17 miliard korun), což je částka, která se v Česku špatně shání," popisuje Stanislav Pavlín, jeden ze spoluzakladatelů start-upu Machavert, důvody toho, proč firmu vědec a jeho tým založili v USA.

Lék, který firma vyvíjí, je založený na tabletách Ovosan, jež vyvinuli v 90. letech vědci v Česku. Prodávají se jako potravinový doplněk na posílení imunity. Nachází se v nich ale látka, která dokáže zmenšit nádor nebo jej zničit. Tu se vědcům podařilo najít a patentovat.

3,2 milionu

dolarů zatím vybral Machavert od soukromých investorů. Nyní chce získat další dva miliony.

Firma si už vyzkoušela, že přípravek účinkuje, nyní provádí testy pro potvrzení toho, že je bezpečný. Zhruba do roka by americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mohl povolit i testování na lidech. Pokud vše půjde dobře a lék ve zrychleném řízení FDA schválí, do šesti let by se mohl dostat na trh.

Start-up zatím získal přes čtyřicet českých investorů, kteří do něj nalili přes tři miliony dolarů. Mezi nimi je i miliardář Ondřej Fryc, zakladatel investičního fondu Reflex Capital, či Michal Drozd a Radek Stavinoha, kteří rozjeli cestovku Invia. Nyní start-up potřebuje peníze k tomu, aby dostal lék do fáze testování na lidech.

Díky tomu, že pracují s již existujícím přípravkem, potřebují od investorů získat "jen" 300 milionů dolarů. "Překvapilo mě, kolik investorů do toho jde z osobní zkušenosti a s myšlenkou, že dává peníze na dobrou věc," říká Pavlín. Investoři se nebojí dát peníze ani na tak rizikovou investici, která nakonec nemusí vyjít.

Výnosy z případného úspěchu ale mohou být astronomické. "V roce 2016 koupil Pfizer, jedna z největších farmaceutických firem na světě, start-up, jehož lék dokáže prodloužit život lidem s rakovinou prostaty v průměru o šest měsíců. Dal za něj 14 miliard dolarů," uvádí příklad Pavlín.

Machavert pro svůj přípravek už dokázal nadchnout několik investorů ze zahraničí. Například Němce Detlefa Schultze z nejvyššího vedení Vodafonu. "Američanům se líbí, že máme v představenstvu lidi z různých oborů, kteří se nebáli jít do biotechnologií. Zajímá je náš osobní příběh. V Evropě zase dávají důraz na to, s jakými kapacitami v oboru spolupracujeme," popisuje Pavlín rozdíly v mentalitě investorů.

Ty vnímá i u zaměstnanců. Když firma například nechtěla tolik utrácet za nepotřebné věci, její lidé to chápali tak, že má problémy. "V USA jsou start-upy po třech letech fungování hodnoceny podle toho, jak rychle utrácí," podotýká.

Čeští vědci jsou na poli zkoumání léčiv proti rakovině úspěšní, přesto zde působí jen několik biotechnologických firem, které přípravky vyvíjí. Mezi nimi například společnost Sotio, jež patří skupině PPF. Podle Pavlína je to také proto, že se zde hůř shánějí větší peníze a chybí vědci, kteří mají zkušenosti i s byznysem a schvalovacími procesy.