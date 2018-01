ANO a Jiří Drahoš

◼ Prezidentský kandidát v rozhovoru pro HN uvedl, že by Babiše jako trestně stíhaného člověka nejmenoval premiérem.

◼ Proti vládě ANO se ale nestaví. Jako prezident by od Babiše chtěl, aby ANO přišlo se jménem jiného člověka, kterého by jmenoval předsedou vlády.

◼ Drahoš odmítá označovat ANO za nesystémové uskupení. Andrej Babiš a jeho hnutí jsou už čtyři roky součástí systému, říká. Úspěch ANO přičítá chybám tradičních stran.

◼ "Nerozděluji lidi, ani voliče podle stranické příslušnosti. Hledám to, co nás spojuje, a ne rozděluje. Je to těžší, ale správná cesta," říká Drahoš.