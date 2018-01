V Evropě je synonymem pro stát falšující statistiky Řecko. Tam systematické zkreslování deficitu státních financí a následně i maskování velikosti zadlužení za pomoci renomované investiční banky vlastně "zafungovaly", protože umožnily vstup země do eurozóny. Současně ale byly jedním z důvodů, proč poté, co se pravda provalila, byla řecká dluhová krize tak tvrdá a současně proč pro tamní vládu bylo prakticky nemožné najít mezi partnery v eurovém bloku spojence, který by měl pro kumulující se ekonomické trable zvláštní pochopení.

Výsledkem byla nejen nebývalá hospodářská krize s přesahy hodně daleko za řecké hranice, ale současně také smetení dosavadního aténského establishmentu.

Řecko samozřejmě není jediné, kdo údaje vypovídající to podstatné o ekonomice "kreativně upravuje". Pro světovou ekonomiku je zdaleka nejdůležitější, že dvakrát spolehlivá nejsou data z Číny. O tom, že si ekonomické výsledky přikrášlují provincie, existují nezvratné důkazy. Už z toho plyne, že pokřivené jsou i údaje za celou říši středu. K tomu je nutné připočíst zkreslení plynoucí z požadavků centrálního vedení a také ze "specifik" čínské mentality.

Dlouhý stín ekonomických lží

Před necelým rokem se Západ dozvěděl, jak divoce data falšovalo vedení průmyslové provincie Liao-ning, ležící na severovýchodě Číny. Čarování s čísly trvalo léta, ale vrcholu bylo zřejmě dosaženo v roce 2014, kdy region s populací srovnatelnou se Španělskem vykázal příjmy o celých 23 procent vyšší, než byla realita.

Časopis Economist popsal, jak šéf tamního statistického úřadu na plánovací schůzi před čtyřmi lety své ovečky vyzval, aby "osvobodily svou mysl". Poslechly − a Řekové našli svého mistra.

Statistiky už jsou prý opraveny a dluhy započteny, ale ekonomické lži mají dlouhý stín. Ukazuje to třeba vykazovaný pokles investic o nebývalých 63 procent. Takový vývoj by v provincii zaručeně způsobil krutou recesi. Tu úřady nehlásí, takže je prakticky jisté, že neseděla ani jiná čísla. Wikipedia ovšem dodnes s odkazem na údaje čínského statistického úřadu (tedy v rámci svých pravidel korektně) popisuje zlatou éru, kdy ekonomika Liao-ningu rostla nejrychleji v celé Číně a HDP se meziročně zvýšil o fenomenálních 13 procent.

Vykazovaný příspěvek Liao-ningu k růstu Číny byl tak velký, že korekce by byla znát i v národním měřítku. Tomu centrální úřady předcházejí tím, že z údajů odeslaných z provincií něco srážejí. Výsledkem je "vyhlazování" dat a zázračně stabilní ekonomický vývoj. Současně to ale ze statistik nedělá zrovna užitečný podklad pro rozhodování.

Ví to samozřejmě i vedení země. Existují doklady o tom, jak se současný premiér Li Kche-čchiang svěřil americkému velvyslanci, že vykazované údaje o růstu HDP jsou prefabrikované a nespolehlivé. Kdo by to měl vědět lépe než muž, který byl několik let nejvyšším stranickým funkcionářem právě v Liao-ningu.

S rezervou větší než malou

Z českých podmínek dobře víme, jak složité je popsat ekonomický vývoj, i když úředníci nemají zadání čísla falšovat. Příkladem může být intervence proti koruně, pro kterou hlasovali členové rady ČNB přesvědčeni, že země je znovu v recesi. Po pravidelné revizi se přitom ukázalo, že tehdy už ekonomika setrvale rostla.

Vzhledem k lidnatosti a rozmanitosti Číny mají tamní statistici úkol ještě obtížnější. Mix prudce se rozvíjející kapitalistické ekonomiky s režimem ovládaným jednou (nominálně levicovou) stranou, kladoucí velký důraz na propagandu a úspěchy v každé době, ale celkový obrázek zamlžuje více, než je nutné.

Zrovna nyní jsme zřejmě ve fázi, kdy oficiální čísla růst o něco podceňují. O stavu ekonomiky, která je − bráno podle množství vyprodukovaného zboží a služeb − už několik let spolehlivě největší na světě, totiž ceny surovin, hustota smogu či odbyt luxusních aut vypovídají více než Pekingem posvěcená čísla.

