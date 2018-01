Donedávna se v popředí zájmu šéfů automobilek objevovala spíše dlouhodobá a z pohledu dnešní dynamické doby nudná témata jako standardizace koncernových platforem, zmenšování spalovacích motorů či růst na nových trzích. Ale jak ukazují průzkumy, v posledních letech se jejich žebříček priorit dramaticky změnil, a to nejen kvůli kauze Dieselgate.

Zatímco svět roku 2018 řeší především elektromobilitu, kapitáni automobilového průmyslu za pohon budoucnosti považují vodík. Bateriové vozy podle nich v jejich vítězném tažení zabrzdí nutnost vybudovat zcela novou dobíjecí infrastrukturu. Míní, že investice do elektrických aut jsou dnes vynucené regulacemi, které tento pohon pasovaly do role hlavních nositelů "čisté" mobility, protože vodíkový pohon ještě nedospěl do stadia, kdy by byl připraven na masové rozšíření. Ani vodíkový optimismus však nemusí znamenat, že vozy s tímto palivem elektromobily nahradí. Spíše můžeme očekávat, že obě technologie budou existovat vedle sebe a společně budou postupně ukusovat z koláče automobilového trhu.

Pokud jsme dodnes byli zvyklí na to, že tempo a trendy v automobilovém průmyslu udávají USA spolu s Evropou, měli bychom si pomalu zvykat na to, že do popředí se dostává Asie a speciálně pak Čína. Právě ji většina lidí z branže vnímá jako nejvhodnější zemi pro uvedení nových technologií a inovací na trh, zejména pokud jde o elektromobilitu a mobilitu jako službu, tedy jedny z hlavních trendů, které automobilky sledují.

Má-li mít někdo z vývoje na trhu s auty obavy, tak to jsou prodejci. Jestli se totiž šéfové automobilek na něčem shodnou takřka jednoznačně, je to budoucnost prodeje automobilů po internetu. Více než polovina se domnívá, že 30−50 procent klasických "kamenných" dealerů do roku 2025 zanikne.

Vysoká shoda panuje i v tom, že přidanou hodnotu, a tedy i zisky, nebude generovat výroba "hardwaru", tedy automobilu jako takového. Hlavním zdrojem příjmů budou služby mobility. Boj o zákazníka se tedy nebude tolik odehrávat na billboardech propagujících nová auta, ale na obrazovkách mobilů a displejích palubních desek. Zákazník bude mít přístup k na míru šitým službám v jakémkoliv připojeném voze díky nastavenému osobnímu profilu. Poskytovatel služby zase získá data, která budou palivem budoucnosti pro jeho obchodní model. Kdo bude tímto poskytovatelem, o to se v následujících letech povede lítý boj především mezi automobilkami a firmami z oboru informačních a komunikačních technologií.

