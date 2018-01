Už je to déle než měsíc, co americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město státu Izrael. Intifáda, tedy palestinské povstání, však nevypukla, přestože k ní obratem vyzvalo teroristické hnutí Hamás, ovládající Pásmo Gazy. Hnutí Fatah s prezidentem Mahmúdem Abbásem v čele, vládnoucí naproti na Západním břehu Jordánu, sice také dalo najevo své pobouření, ale to bylo, pomineme-li celkem krotké protiamerické demonstrace, tak akorát vše.

Příčiny překvapivě klidné reakce palestinské "ulice" na Trumpův krok lze hledat i v tom, že Amerika zůstala osamocena, neboť nikdo jiný se k ní v uznání Jeruzaléma nepřidal. Tedy s výjimkou Guatemaly. Ta oznámila, že do Jeruzaléma přesune svou ambasádu snad ještě dříve než Washington, jenž tento krok odložil minimálně ještě o šest měsíců. Přelom v moderních blízkovýchodních dějinách, jímž by se uznání Jeruzaléma ze strany USA mohlo rychle stát, skončil zkrátka tak trochu jako plácnutí do vody. Palestincům to rychle došlo.

Jeruzalém samozřejmě musí být metropolí židovského státu, co jiného by jí taky mohlo být. O tom se však spor ani nevede. Spíše jde o to, jak toho dosáhnout, aby se zároveň pamatovalo i na Palestince, kteří chtějí mít hlavní město svého budoucího státu − taktéž naprosto legitimně − rovněž v Jeruzalémě, byť jen v jeho východní části. Izraelci přitom, a teď pozor na klíčový detail, trvají na nedělitelnosti města. Odtud pramení logická úvaha, že o posvátném městu pro židy i muslimy − a taky, dodejme pro pořádek, křesťany − musí být rozhodnuto v rámci nějaké trvalé mírové dohody.

Leč palestinské vedení se rozhodlo teď, po takřka šesti týdnech, přitvrdit. Jeho nejvyšší výkonný orgán navrhuje pozastavit uznání Izraele. Abbás to vše doplnil konspiračními tirádami o tom, že Izrael je koloniální výmysl evropských mocností a že Izraelci tajně dovážejí na palestinská území jedy, aby mohli otrávit mladé lidi. Dalo by se to samozřejmě označit za bláboly stárnoucího lídra, jenž už dávno přišel o demokratickou legitimitu a vzhledem ke své zkorumpovanosti i o respekt potřebný k tomu, aby mohl mluvit do případných mírových uspořádání. Jenže v jednom má Abbás pravdu. USA se diskvalifikovaly z role hlavního arbitra při smírčím řízení, nazývaném mírový proces.

Resumé celé věci je tristní. Palestinským pozastavením uznání Izraele, což byl naprosto zásadní a dosud v platnosti zůstávající výsledek mírových jednání z Osla počátkem 90. let minulého století, zmizí jeden z mála pozitivních opěrných bodů v jinak setrvale nenávistných vztazích ve Svaté zemi.

