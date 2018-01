Fázi "trucovité děcko" máme doufejme za sebou. Momentem, kdy vláda Andreje Babiše nedostala důvěru, končí období, kdy Babiš volal "vy mě musíte nechat vládnout, protože chci a chci a chci", a konečně snad začnou vážná jednání. Zájemci o vládnutí tady jsou a Babiš už také asi pochopil, že nemůže přistupovat k jednání stylem, že jediný přijatelný výsledek je 15:0 pro něj. Takže může druhý pokus o sestavení vlády vyjít? Může, jsou tam však podstatná ALE.

Nejprve je nutno zmínit možnost, že žádný druhý Babišův pokus nebude. Jestliže Miloš Zeman přespříští víkend prohraje prezidentské volby, je představitelné, že Babišovi už druhou šanci nedá a řekne, ať si to vyřeší nastupující Jiří Drahoš v březnu. Zeman sice slíbil, že Babiše jmenuje premiérem i podruhé, ale to nic neznamená. Otočky úřadujícího prezidenta jsou už příslovečné (naposledy se během dvou dní jeho názor vyvinul od "nepůjdu před volbami do debaty" přes "chci dvě debaty, víc by občany otravovalo" až po "chci čtyři debaty"). Vzhledem k tomu, že se Babiš začal po prvním kole od Zemana odtahovat a vyslovil mu podporu − nepodporu, mohl by se prezident v případě porážky chtít pomstít. Z něčeho takového musí mít předseda ANO ujímání už teď.

Ale pracujme s variantou, že Zeman slovo dodrží. Nejpravděpodobnější je v takovém případě vznik menšinové koaliční vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM. Proč nejpravděpodobnější? Protože sociální demokraté jsou zatím jediní, kdo naznačuje, že by do toho šli. Milan Chovanec už dokonce sepsal seznam podmínek, za kterých by ČSSD s ANO vládla. Pravda, jsou to podmínky poněkud maximalistické (ANO nemá mít vliv na resorty spravedlnosti, vnitra a financí, ve vládě nesmí být trestně stíhaní politici), ale ochota k jednání je u oranžových větší než malá. A natěšenost na vládnutí také. Část sociálních demokratů sní o tom, že "vejdou do Strakovy akademie hlavním vchodem" (věta Jaroslava Foldyny). Zní to sice od sedmiprocentní strany poněkud legračně, protože je těžko představitelné, že by si vyhádala třeba polovinu vládních křesel, takže bude tvořit vždy jen jakýsi lepší apendix, ale v ČSSD se tak nyní zkrátka uvažuje.

Otázka je, z čeho v takovém případě budou jednotlivé strany chtít couvnout. Budou sociální demokraté nakonec ochotni vládnout s trestně stíhaným Babišem? Pokud ano, budou mít problém vysvětlit to svým voličům? Je samozřejmě možné, že počítají s tím, že Babiš s Faltýnkem nakonec nebudou zbaveni imunity. Poté, co poslanci ANO řekli, že svého šéfa nedají, přestože osobně požádal o vydání, stačí, aby se našlo dvaadvacet ochotných a Babiš má na toto volební období od policie pokoj. Pokud se to stane, může ČSSD s trochou kreativity tvrdit, že technicky vzato už nejde o trestně stíhaného člověka, takže hurá s ním do vlády, za lepší budoucnost země, lepší budoucnost ČSSD!

Pokud k tomu ale v ČSSD nakonec ochota nebude, bylo by nutné, aby Babiš ustoupil a poslal za sebe do Strakovy akademie někoho jiného z ANO a následně ho řídil přes esemesky. To se ale zatím Babišovi nechce a dokola opakuje, že neustoupí, že jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo zařídila mafie (která podle jeho podání zřejmě ovládá všechno od Tater do Bruselu). Pokud nakonec couvne, bude to znamenat nejen tvrdou ránu pro jeho ego, ale také vážné narušení jeho představy, že bude vládu řídit jako manažer metodou 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Je otázka, jestli se nakonec k něčemu takovému odhodlá.

V české politice se může samozřejmě stát všechno. Bude záležet na výsledcích volby prezidenta příští víkend, na výsledku hlasování o Babišově imunitě i na výsledku sjezdu ČSSD v polovině února. Když Zeman prohraje volby, co si asi počnou zemanovci, kteří chtějí do vlády nejvíc a mají nyní v ČSSD zdánlivě navrch? Proměnných je extrémně moc. A jsou tu samozřejmě i varianty jiných, byť méně pravděpodobných koalic.

Opatrná prognóza: Dá se očekávat, že se nakonec přes všechny problémy nějaká koalice "ujme". Zkrátka proto, že bez ANO vládnout nelze a alternativou jsou předčasné volby − a to není nic, co by si menší strany přály. V každém případě je pravděpodobné, že bez vlády s důvěrou budeme ještě dlouho. Možná to dotáhneme i na překonání českého rekordu z let 2006−2007. Tehdy Mirku Topolánkovi trvalo získání důvěry od voleb přes sedm měsíců.

Související