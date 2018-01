Po roce a půl nejasností je konečně na stole plán, jak prodat problémovou tureckou elektrárnu Adularya, na kterou český stát půjčil přes dvanáct miliard korun. Podle harmonogramu by mělo oslovování zájemců začít ještě tento měsíc. A pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být ještě letos v srpnu.

Vyplývá to alespoň z předběžné verze tzv. teaseru, tedy prospektu, který bude rozesílán případným zájemcům a poradenským firmám. HN měly možnost se s ním seznámit. Jeho finální verze by měla být schválena příští týden. "Zájemců je zatím asi šest. Ale vše je opravdu velmi předběžné," řekl HN zdroj blízký jednání. Podle teaseru by se závazné nabídky na dva bloky elektrárny a přilehlý uhelný důl měly podávat až letos v květnu.

I když elektrárnu stavěla ostravská firma Vítkovice Power Engineering podnikatele Jana Světlíka a financování zajišťovaly státní Česká exportní banka a pojišťovna EGAP, prodejní proces proběhne v turecké režii.

12 mld. Kč je celková suma, kterou na projekt půjčila Česká exportní banka. Příjemcem byl turecký Naksan, stavitelem Vítkovice Power Engineering. 1,9 mld. Kč Tolik chce v letošním roce ze státního rozpočtu pojišťovna EGAP kvůli tvorbě rezerv na Adularyu.

Hlavní roli bude mít státní fond TMSF, který ovládl původního investora a příjemce úvěru skupinu Naksan. Ta byla znárodněna poté, co byli její majitelé obviněni z účasti na nepovedeném tureckém puči v červenci 2016.

"S tureckým fondem probíhají v těchto dnech intenzivní jednání, a proto v tuto chvíli nemůžeme nic komentovat," řekl jen mluvčí EGAP Josef Jirkal. Podobně se nechtěla vyjadřovat ani Česká exportní banka.

Vítkovice v problémech Vítkovice Power Engineering ◼ Společnost je kvůli Adularye v konkurzu a nyní probíhá rozprodej jejích částí v režii insolvenčního správce. Byla to přitom stěžejní součást ostravské skupiny Jana Světlíka. Zabývala se hlavně stavbami v energetice.

◼ Na firmu byly navíc navázané i další společnosti skupiny. Spolu s ní tak šly do úpadku i Vítkovice Envi a Vítkovice Gearworks. První prošla reorganizací, druhá si našla nové majitele. Vítkovice Heavy Machinery ◼ Problémy způsobené zakázkou v Turecku ukázaly na špatnou situaci v celé skupině. Vítkovice Heavy Machinery sice nebyla na Vítkovice Power Engineering přímo napojená, trápí ji ale nedostatek kapitálu.

◼ I proto včera Vítkovice oznámily, že do Heavy Machinery vstoupí nový investor. Jeho jméno ale zatím nesdělily. Než se situace vyřeší, tak se vedení firmy dohodlo s odbory, že někteří zaměstnanci (800 z celkového počtu zhruba 1100) budou moci zůstávat doma s 80 procenty náhrady mzdy.

Minulá česká vláda zvažovala, že se tendru na koupi Adularyi také zúčastní, a to skrze speciálně určenou firmu. Zvažovalo se například využití státního Transgasu. Takový postup by zajistil, že pokud by měla být finální cena příliš nízká, elektrárnu by získal a dostavěl český stát. Od tohoto plánu se podle informací HN zatím upustilo.

Cena nejistá

I když prodejní proces ještě ani nezačal, ČEB a EGAP již sčítají škody. Příliš se neočekává, že by prodejní cena měla být vyšší než zhruba polovina investované sumy, tedy něco okolo šesti miliard korun.

Pojišťovna tak kvůli tvorbě rezerv na ztrátový projekt požádala vládu na konci loňského roku o navýšení kapitálu o 1,9 miliardy korun. Další miliardy si na rezervy vyčlenila již v minulých letech.

Podle lidí seznámených se situací je ale na odhadování kupní ceny ještě příliš brzy. Elektrárna měla vyrábět elektřinu již čtvrtým rokem, ale kvůli technickým problémům stojí. Zájemci si tak budou muset zjistit, kolik je na její zprovoznění potřeba peněz.

Během krátkého zkušebního provozu se ukázalo, že instalované kotle neumí spalovat uhlí z nedalekého dolu. Vítkovice spolu s rakouskou společností Andritz, která kotle vyráběla, svorně už dva roky tvrdí, že za to může uhlí, které v sobě má mít výrazně vyšší množství chloru, než kolik slibovala dokumentace. Nedávno dokončená studie od Škody Praha, kterou si nechala zpracovat společnost EGAP, ale naopak tvrdí, že uhlí je v pořádku a na vině jsou kotle.

I kvůli těmto nesrovnalostem tak ČEB i EGAP podaly na počátku roku trestní oznámení na neznámého pachatele.

Celý projekt se přitom od počátku prezentoval jako obrovská šance pro český průmysl. Uhelné elektrárny, se kterými mají tuzemské firmy bohaté zkušenosti, se již ve světě příliš nestaví. Navíc se odložila výstavba jaderných bloků v Temelíně. Každý velký projekt byl proto pro strojírenské firmy vítanou vzpruhou.

Vše ale dopadlo jinak. Kvůli průtahům se spuštěním a neshodám se subdodavateli zkrachovala nejen firma Vítkovice Power Engineering, ale i několik na ni napojených českých firem. Velkou ránu projekt zasadil i renomé českých firem v zahraničí.

Podle mluvčí Vítkovic Evy Kijonkové ale může za problémy i údajná liknavost při řešení problému na straně ČEB a EGAP. Kvůli sporům o platby i zkrachovalým dceřiným firmám prý Vítkovice na projektu tratily 5,5 miliardy korun.

