Lidé, kteří by chtěli odjet pracovat do Velké Británie a následně v ní zůstat, na to nejspíš budou mít ještě skoro tři roky času. Země Evropské unie požadují, aby Británie plně respektovala právo na volný pohyb osob po celou dobu přechodného období, které nastane poté, co z EU příští rok v březnu vystoupí. Přechodné období nejspíš bude trvat do konce roku 2020.

Členské země unie požadují, aby každý Evropan, který do Británie do konce roku 2020 odjede, měl stejná práva jako nyní, když Spojené království ještě zůstává členskou zemí osmadvacítky. To znamená, že Evropané, kteří na ostrovy odjedou pracovat před koncem roku 2020, budou moci v zemi následně zůstat neomezeně dlouhou dobu, pokud neporuší existující pravidla.

Takové požadavky obsahuje společná vyjednávací pozice států EU, kterou získaly deníky Finan­cial Times a Guardian. "Část dohody o britském vystoupení z EU, která se bude týkat práv občanů, by měla začít platit od data skončení přechodného období," stojí ve vyjednávací pozici EU. Jinými slovy by Británie mohla zpřísnit stávající pravidla pro volný pohyb osob až poté, co přechodné období skončí. A změny by se týkaly jen lidí, kteří do Spojeného království přijedou po roce 2020.

40 tisíc Čechů teď podle odhadů žije ve Velké Británii. Občanů EU je ve Spojeném království dohromady přes tři miliony. Naopak zhruba milion Britů žije na kontinentě.

O sjednání přechodné dohody s EU požádala sama britská vláda, aby se britské firmy mohly připravit na ztrátu členství ve vnitřním evropském trhu. Ten je pro ně klíčový − míří na něj více než 40 procent britského vývozu.

Opět se tak potvrzuje, že EU má mnohem silnější vyjednávací pozici než Londýn. Ten musel zemím sedmadvacítky výrazně ustoupit už při nedávných jednáních o podmínkách, za kterých Británie z EU vystoupí. Šlo například o to, kolik peněz budou muset Britové doplatit do evropského rozpočtu.

O tom, jak konkrétně bude přechodné období vypadat, začnou britští a evropští zástupci jednat koncem tohoto měsíce. Do března by se pak britská vláda měla shodnout na tom, jaká forma obchodní dohody mezi Spojeným královstvím a EU by měla začít platit po skončení přechodného období.

Unie Britům momentálně nabízí dohodu o volném obchodu podobnou té, kterou nedávno uzavřela s Kanadou. Ta odstraňuje drtivou většinu cel, ale nevztahuje se na většinu služeb, například na finanční, které jsou pro britskou ekonomiku klíčové.

Pokud by Británie dál chtěla mít plný přístup na evropský vnitřní trh, musela by po brexitu zůstat jeho členem. Pro to, aby mezi EU a Británií nevznikly žádné hraniční kontroly, by Britové museli zůstat v evropské celní unii. Obě možnosti ale britská vláda odmítla.

Britští politici vesměs tvrdí, že možná je i kompromisní varianta: Británie by pro některé sektory ekonomiky zavedla svá vlastní pravidla zcela podle libosti, u jiných by ale plně přejala pravidla EU. V takových oblastech by podle Londýna mělo být možné zachovat mezi Británií a EU naprosto volnou obchodní výměnu, jako kdyby Spojené království dál zůstalo součástí vnitřního evropského trhu.

Evropští politici to ale až dosud odmítali. Tvrdí, že Británie nemůže po brexitu a skončení přechodného období využívat výhody vnitřního trhu, když nechce plně dodržovat jeho pravidla, jako je volný pohyb osob nebo respekt k rozhodnutím evropských soudů.