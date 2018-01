Loňský rok byl pro Škodu Auto rekordní. Ve světě prodala přes 1,2 milionu aut, z toho v Česku 95 tisíc, což je zhruba o osm procent více než o rok dřív. Hodně tomu pomohly premiéry dvou nových SUV Kodiaq a Karoq. Letos žádná taková bomba na zákazníky nečeká, i tak ale šéf Škodovky v Česku Luboš Vlček doufá, že prodeje zůstanou minimálně stejné.

HN: Loňský rok byl pro Škodu docela nabitý, že?

Minulý rok byl skutečně výjimečný, protože jsme na trh uvedli pět nových vozů. Dva zcela nové a tři výrazně inovované modely. Počátkem roku přišel Kodiaq, tedy zástupce ve zcela novém segmentu, poté následovala výrazně inovovaná Octavia. Před letními dovolenými přišly facelifty Rapidu a Citiga. A nakonec jsme představili Karoq, který dorazil na český trh v polovině října, kde se podle tradice začal prodávat jako první na světě.

HN: Velký zájem o vaše vozy ale přináší i problémy. Loni se na některé verze Kodiaqu čekalo dlouho.

Poptávka po našich autech roste celoevropsky i mimo Evropu a my si s tím musíme poradit. Jsem velmi rád, že jsme u většiny modelů neměli žádné zásadní problémy s dodávkou vozů. Samozřejmě jsou tady nové modely, kde nás poptávka výrazným způsobem pozitivně překvapila. To se týkalo modelů Kodiaq nebo Karoq, kde jsme měli delší dodací lhůty. Dnes se tyto lhůty postupně stabilizují z dvaceti týdnů a přibližují se běžnému standardu. Máme za sebou velmi úspěšný náběh továrny v Kvasinách. Snažíme se maximálně využít veškeré kapacity, které máme. Dobrým příkladem je rozdělení výroby modelu Karoq mezi Kvasiny a Mladou Boleslav. V průběhu roku tím očekáváme stabilizaci termínů, i když poptávka je stále velmi vysoká.

Luboš Vlček (51) ◼ Šéfem prodejní organizace Škoda Auto ČR se stal v lednu 2014. Od roku 2013 je členem topmana- gementu koncernu Volkswagen. V letech 2012 až 2013 působil v Číně jako výkonný ředitel prodeje a marketingu skupiny VW. ◼ Do Škody nastoupil v roce 1992 po studiu ekonomického oboru na Vysoké škole zemědělské v Praze a stáži v Německu. V roce 2003 přešel do Volkswagenu, kde řídil region zámoří. Následně odpovídal za prodeje vozů Škoda v regionu západní Evropy. ◼ Je ženatý, má tři děti.

HN: Byly v Kvasinách problémy s nedostatkem zaměstnanců? Seat Ateca, sourozenec modelu Karoq, který se v tamní továrně rovněž vyrábí, měl dodací lhůtu téměř rok. Zrychlila by se výroba, kdyby byli lidé?

Troufám si říct, že dnes už na tom nijak neztrácíme. Samozřejmě jako celý průmysl, služby a další oblasti řeší tuto problematiku, ani my nejsme výjimkou. A týká se to i dealerství, nejen výrobních závodů. Nicméně Škoda je atraktivní adresa a poměrně zajímavý sektor. Jako každý subjekt v Česku, který podniká v podobné sféře, i my hledáme potenciální zaměstnance v zahraničí. Je to jistě zpestření a je to i potřebné.

HN: V případě Škody se hovoří hlavně o prodejích nových aut, čím dál důležitější je ale i segment ojetin, že?

V případě ojetých vozů je to 41 tisíc, růst byl loni o 17 procent a letos bude pokračovat. Chceme kultivovat trh ojetin. Na trhu se objevují auta z tzv. divokého dovozu, se stáčenými tachometry nebo nekvalitně opravovaná. V rámci dealerské sítě Škody máme více než 120 certifikovaných prodejních míst Škoda Plus. Na certifikovaných prodejnách nabízíme vozy do pěti let stáří a 100 tisíc ujetých kilometrů. U nich do detailu známe jejich historii. Navíc nabízíme majitelům, kteří si pořídili vůz z dovozu, první kontrolu zdarma. Využíváme propojení našich systémů napříč Evropou. Díky tomu pak například vidíme, že auto bylo naposled ve smluvním servisu v Berlíně a mělo na svém tachometru 168 tisíc kilometrů. Poté přijede k autorizovanému dealerovi Škody na kontrolu a najednou to auto omládne a má nějakých 77 tisíc.

Sdílená budoucnost ◼ Řada světových automobilek v poslední době investovala do firem zabývajících se sdílením aut. Například General Motors dal půl miliady dolarů do služby Lyft, která především v USA konkuruje populární taxi platformě Uber. Vlastní projekty na sdílení aut budují také Ford, BMW nebo Volkswagen. ◼ A stranou nechce být ani Škoda. Ve spolupráci s vysokými školami připravuje Uniqway – projekt komunitního sdílení vozů mezi studenty univerzit, už dřív pak ve spolupráci s vlastním inkubátorem Škoda DigiLab a externími partnery rozjela službu HoppyGo. ◼ "HoppyGo je jedním z projektů, za kterými stojí Škoda Auto. Osobně to vnímám jako šanci pro naše dealery. Pokud jste dealer disponující určitým vozovým parkem, který není stoprocentně využit, není důvod, proč jej dále nenabídnout," řekl ke sdílení vozů Luboš Vlček.

HN: Když na to přijdete, co děláte dál?

Klient tuto informaci od nás samozřejmě dostane a je na něm, jak bude dále postupovat. Máme tu neskutečně zastaralý vozový park, přes patnáct let stáří. Jsme na chvostu v Evropě, za námi jsou už jen Polsko a Rumunsko. To je nedůstojné pro zemi, která si říká velmoc v oblasti automotive. Opatření k obnovení vozového parku musí být celá řada, my jsme je připravili a předložili předchozímu kabinetu prostřednictvím Sdružení dovozců automobilů. Cestou ke kultivaci jsou ale i nové produkty, jde například o prodej operativního leasingu.

HN: Jak se vám tedy v Česku dařilo?

Česká republika je pro značku Škoda klíčovým trhem. V loňském roce jsme našim klientům dodali více než 95 tisíc vozů, v roce předchozím to bylo 88 tisíc, to je nárůst skoro o osm procent, což je výborný výsledek. Z pohledu prodeje nových vozů jsme se v minulých letech vypracovali na třetí místo. Kromě jiného jsme dosáhli rekordu u klientských objednávek − 14. prosince jsme obdrželi objednávku číslo 100 000. To je skutečně velký úspěch, do nového roku startujeme s velice zajímavým objemem nově příchozích zakázek. Z finančního hlediska patří Škoda Auto Česká republika celosvětově mezi tři největší přispěvatele k finančnímu výsledku celé Škody.

HN: A vaše plány v Česku pro letošek?

Rok 2018 pro nás bude také velmi aktivním rokem. Chceme minimálně zopakovat výsledek z roku 2017. Nejen v prodeji nových vozů, ale i ojetých. Byl bych rád, kdybychom na našem domácím trhu prodali přes 95 tisíc nových vozů a přiblížili se hranici 50 tisíc ojetých automobilů. A ještě jeden důležitý moment pro letošní rok: budeme pracovat na digitalizaci prodejního a servisního procesu. Dnes už třeba nabízíme klientům on-line objednání do servisu podobně jako k lékaři.

HN: Kdy si koupím celé auto přes internet?

Auto si tak můžete koupit již dnes, díky službě Škoda Online, kterou jsme spustili 20. prosince loňského roku. Dnes tuto službu nabízíme pouze s finančním produktem, to znamená operativní leasing pro privátní osoby. Disponujeme 70 předdefinovanými modely, jejichž výhoda spočívá ve výrazně flexibilní dodací lhůtě. Zákazník pouze prostřednictvím našeho webového konfigurátoru vybere zvoleného dealera a o nic jiného se již nestará. Partner službu přijme a zajistí. Samozřejmě si ověřujeme zákazníkův profil, tak jako vždy v případě operativního leasingu, to je ale dnes záležitostí několika minut. Do budoucna tuto nabídku rozšíříme o vozy, které si bude zákazník definovat sám prostřednictvím našeho webového konfigurátoru.

HN: Takže první návštěva je až při vyzvednutí auta?

První splátku zaplatíte on-line, ale skutečně první fyzická návštěva u dealera je, když dostáváte výzvu k převzetí nového vozu. On-line je i podpis smlouvy, vy si už pouze vyzvednete svůj vůz a na místě podepíšete protokol o převzetí automobilu.

HN: Bude někdy přes e-shop možné pořídit si auto i na sebe, nejen na leasing?

Také to přijde, ale my chceme jít krok za krokem. Zavedli jsme první fázi. Je zajímavé, že když jsme se podívali na strukturu klientů, kteří této služby využili, zjistili jsme, že jsou přibližně o třináct až patnáct let mladší než naši tradiční klienti, kteří chodí do showroomů. Nová generace zákazníků myslí trochu jinak, dělají spoustu věcí on-line, což je pro ně samozřejmost.

HN: Hodně se teď řeší také internet v autech. Kdy si ze škodovek objednám třeba sushi a rovnou se mi to propojí s navigací?

Díky systému Škoda Connect můžete z auta volat na infolinku. Náš systém Care Connect je vzdálený přístup k vozu, kdy na mobilu vidíte, jestli máte auto zavřené a kde je, můžete si zapnout nezávislé topení, pokud ho máte, auto vám problikává, když jej hledáte na parkovišti, nebo si můžete zkontrolovat stav paliva v nádrži. Tím je nyní vybaveno sto procent Superbů a Kodiaqů, které prodáváme v Česku. Mají v sobě předplacenou SIM kartu. Pokud jde o to sushi, dnes to takhle ještě nejde, ale na něčem podobném pracujeme. Uvedu příklad: Škoda je dlouholetým partnerem hokeje. Vy chcete jít na hokej a jste ve Škoda klubu. Naším cílem je, že když stisknete tlačítko v autě, dovoláte se na infolinku a operátorka uvidí, kdo volá, a bude se s vámi bavit efektivně a personifikovaněji. A vy řeknete: "Mám zájem o hokejový zápas Česko−Finsko, můžete mi přes Škoda klub sehnat lístky?" Služby tohoto charakteru jsou naprosto reálné. Kdy si budete moct objednat sushi, vám v tuto chvíli nepovím, ale jdeme tím směrem.

HN: Silně roste kategorie SUV. Vy jste loni začali prodávat Kodiaq i Karoq. Jaká auta nabídnete dále? Volkswagen představil T-Roc, chystáte něco podobného?

Na další novinky samozřejmě dojde v blízké budoucnosti. Rok 2018 bude ve znamení speciálních verzí Kodiaqu. Od ledna letošního roku nabízíme Kodiaq Sportline, Kodiaq Scout, v průběhu roku se k nim přidá prémiový Kodiaq Laurin & Klement. Chystá se i sportovní Škoda Kodiaq RS. Karoq také dostane dvojici verzí Sportline a Scout. V polovině roku přijde rovněž inovovaná Fabia.

HN: Spekuluje se, že Fabii Combi by mohl nahradit příchod dalšího malého SUV. Některé automobilky nahrazují malá rodinná auta právě vozy tohoto druhu.

Podívejme se na příklad České republiky. V minulém roce jsme tu prodali více než 25 tisíc Fabií. Z toho více než polovina byla kombi. To je moje odpověď. Osobně si myslím, že má své opodstatnění. Vámi zmíněný trend SUV se skutečně na trhu projevuje a platí to zejména v privátním sektoru. Fabia Combi je velmi oblíbené auto ve fleetovém segmentu. Tam ho to malé SUV nenahradí. V současné době proto vnímáme Fabii Combi jako velmi důležitý model.

HN: Škoda také slibuje, že do roku 2025 by měla být čtvrtina jejích aut elektrická nebo hybridní. Stále platí, že první bude v roce 2019 hybridní Superb a elektromobil v roce 2020?

Začnu jinak. Očekáváme pro příští dekády minimálně dvě výrazná rozšíření nabídky motorů. Je tady tradiční konvenční motor, ať benzinový, nebo dieselový. Tyto dva agregáty s námi ale zůstanou ještě dlouhou dobu. Budou se dále vyvíjet, kultivovat, přizpůsobovat legislativním požadavkům. Bude se tady ale rozvíjet i další sektor, jakási podmnožina konvenčních motorů, a to je plyn. Skutečně věříme CNG a tomu, že jej po nějakou periodu v čase můžeme efektivně využívat. Je to dostupná technologie. CNG snižuje emise o 20 až 30 procent. Novým fenoménem po roce 2020 budou samozřejmě elektromobily.

HN: Takže každý nový model bude mít i verzi na CNG?

Nyní s plynem jezdí Citigo a Octavia. Později by ho měl dostat Rapid nebo Fabia. Do velkých modelů Kodiaq a Superb CNG zatím neplánujeme.

HN: Vraťme se ale k elektrickým autům. Věříte, že za pár let už budou dostupná i pro širší veřejnost?

Musí být naplněny čtyři předpoklady. Potřebujeme vyzrálou technologii baterií, aby byl dojezd nad 400, resp. 500 kilometrů. A to reálně, nejen na papíře. Další věc je, že se musí zapracovat na tom, aby šly dolů náklady těchto technologií. U elektrického auta bude klient pravděpodobně počítat s tím, že bude trochu dražší, ale dejme tomu v cenové hladině výborně vybaveného dieselového auta. To by měl být ideální stav. Tyto dvě premisy jsou náš úkol a intenzivně na nich pracujeme. Co je ale rozhodující a klíčové, je infrastruktura dobíjení. Zde bych rád ještě jednou apeloval na vládu a energetické koncerny. Čtvrtý pilíř, který je stejně důležitý, je legislativa. Elektrické auto má oproti konvenční technologii své odlišnosti a musí být ve smyslu legislativy pro výrobce a uživatele takto ošetřeno.

HN: Kdy tedy bude elektrická škodovka?

Po testovacím provozu E-Octavie jsme si řekli, že máme dvě možnosti. Jít cestou, že technologie, které v koncernu máme, dáme do konvenčního auta, nebo že postavíme nové auto a na trh přijdeme s nějakým načasováním. Možná uděláme nějaký dílčí počin počátkem roku 2020, ale rozhodli jsme se jít cestou zcela nového moderního vozu se správným načasováním.

HN: Zaslechli jsme ale, že byste mohli vypustit elektrické Citigo. A to už někdy v roce 2019.

Máme připraveny různé scénáře, až přijde ten správný čas, určitě vás s nimi seznámíme.

Luboš Vlček, šéf Škoda Auto ČR Foto: HN - Libor Fojtík

