Gejzíry, vodopády nebo termální prameny v posledních letech lákají na Island, kterému se přezdívá "země ohně a ledu", stále více turistů. Na jejich nápor se musí připravit nejen tamní hotely nebo penziony, ale také mezinárodní letiště Keflavík.

Island hodlá v příštích sedmi až osmi letech investovat jednu mi­liardu dolarů, tedy v přepočtu zhruba 25,5 miliardy korun, na zvýšení jeho kapacity, aby tam mohlo létat více lidí a aerolinky mohly otevřít nové trasy.

Potřebujeme investory

"Letiště Keflavík aktuálně prochází silným růstem," uvedl nedávno pro server Travel Daily News Hlynur Sigurdsson, obchodní ředitel státní společnosti Isavia, jež letiště provozuje. "Ještě před dvěma lety jsme tu přivítali 4,8 milionu cestujících. Provoz se mezitím téměř zdvojnásobil. Předpovědi ukazují, že letos nejenže dosáhneme na hranici deseti milionů pasažérů, ale že ji také výrazně překonáme," očekává Sigurdsson.

10 milionů zhruba tolik pasažérů letos podle očekávání odbaví letiště v Keflavíku.

Rozšíření letiště, které leží asi 50 kilometrů na jihozápad od Reykjavíku, si vyžádá velké investice i z ciziny. "Budeme potřebovat pomoc zahraničních investorů," doplnil Björn Óli Hauksson, ředitel Isavie.

Island plánuje nejen navýšit kapacity, aby letiště bylo schopné pojmout probíhající rozkvět cestovního ruchu, ale chce z něj také vytvořit významnou přestupní stanici na letech mezi Evropou a Severní Amerikou.

Lety do USA nebo Kanady nabízí islandské aerolinky Icelandair nebo WOW Air. Nedávno se k nim přidaly nebo se brzy přidají také velké letecké společnosti jako třeba Delta, American Airlines nebo United, popisuje agentura Bloomberg.

Vůbec nejdále se z Islandu létá do Los Angeles. Do budoucna díky zvýšené kapacitě letiště další dlouhé trasy na americký kontinent přibydou.

Hned v prvním čtvrtletí 2018 aerolinky otevřou pět nových tras z a do Keflavíku, a to například do Detroitu nebo Dallasu, v případě Evropy třeba do Poznaně nebo také do Dublinu.

Země zahlcená turisty

Island v roce 2008 zasáhla mohutná finanční krize, kdy zkolabovaly tři tamní velké banky. Před krachem tehdy malou zemi zachránil úvěr od Mezinárodního měnového fondu (MMF). Následovalo několik let hospodářského propadu a úsporných opatření. Právě rozvoj cestovního ruchu pomohl nastartovat tamní ekonomiku a vymanit se z krize. Islandu v tomto ohledu pomohli i filmaři. Záběry tamních přírodních krás se objevily například v populárním seriálu Hra o trůny nebo v trháku Star Wars.

Ne všichni jsou ale s neutuchajícím přílivem turistů spokojeni. Ještě v roce 2010 do země zavítalo na 490 tisíc cestovatelů, loni to bylo už přes 2,3 milionu. To je obrovské číslo vzhledem k faktu, že na ostrově žije kolem 340 tisíc obyvatel.

Tamní vláda už zvažuje možnosti, jak takovou vlnu turistů přibrzdit. Jednou z možností je i zavedení speciální daně, jež by ještě prodražila už tak drahou dovolenou na ostrově, nebo třeba omezení počtu turistů v nejpopulárnějších lokalitách, jako jsou některé národní parky.